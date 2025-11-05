Как выиграть конкурс и не вылететь на этапе подачи заявки

Не цена решает, а доверие

В аукционе выигрывает минимальная ставка.

В конкурсе — наиболее выгодное предложение.

Цена здесь — лишь один из критериев, и её доля в общей оценке не может быть меньше 20%. Остальные 80% — это опыт, репутация, качество и ресурсы компании.

Часто побеждает тот, кто умеет показать себя: доказать, что он действительно способен выполнить контракт без риска.

Пример из практики: две компании подают одинаковую цену. У одной — три реализованных контракта и инженеры в штате. У второй — только аутсорс. Побеждает первая. Не из-за формальностей, а потому что заказчику нужна надёжность.