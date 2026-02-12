Закрытые закупки по 44-ФЗ: что важно знать бизнесу до получения приглашения

О закрытых конкурентных закупках вспоминают редко — чаще всего в тот момент, когда компания неожиданно получает приглашение к участию. В отличие от открытых процедур, такие закупки не публикуются в свободном доступе. Заказчик сам определяет круг возможных исполнителей.

Для бизнеса это одновременно и возможность, и зона повышенной ответственности.