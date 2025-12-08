Важно для всех компаний с единственным директором

ФНС официально подтвердила: с 2026 года за гендиректора без зарплаты придется платить страховые взносы с МРОТ — даже если он в отпуске за свой счет или с ним нет трудового договора. Исключений не будет, даже для «нулевых» фирм.

Новый закон (№ 425-ФЗ от 28.11.2025) не освобождает от взносов ни при каких обстоятельствах. Даже если директор не получает выплат и не работает, компания обязана начислять и платить страховые взносы с суммы МРОТ.

Но есть хорошая новость для тех, кто работает на АУСН.

ФНС разъяснила: для компаний на АУСН действует нулевой тариф страховых взносов (ст. 18 закона № 17-ФЗ), и новые правила налоговой реформы не меняют этот порядок.

То есть, если ваша компания применяет АУСН, платить взносы с МРОТ за директора в 2026 году не придётся.

Будьте внимательны — планируйте расходы заранее и учитывайте новые требования при расчёте налоговой нагрузки!

