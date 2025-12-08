Важно для всех компаний с единственным директором
Новый закон (№ 425-ФЗ от 28.11.2025) не освобождает от взносов ни при каких обстоятельствах. Даже если директор не получает выплат и не работает, компания обязана начислять и платить страховые взносы с суммы МРОТ.
Но есть хорошая новость для тех, кто работает на АУСН.
ФНС разъяснила: для компаний на АУСН действует нулевой тариф страховых взносов (ст. 18 закона № 17-ФЗ), и новые правила налоговой реформы не меняют этот порядок.
То есть, если ваша компания применяет АУСН, платить взносы с МРОТ за директора в 2026 году не придётся.
Будьте внимательны — планируйте расходы заранее и учитывайте новые требования при расчёте налоговой нагрузки!
