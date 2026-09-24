С 1 октября ФНС начнет передавать МВД данные о доходах иностранных работников: что изменится для работодателя и самого работника

Изменение выглядит техническим, но фактически создает новую систему контроля за легальностью занятости иностранных работников. С 2027 года сведения о доходе будут использоваться, в частности, при проверке права иностранца на работу и дальнейшее пребывание в России.
Разбираемся, какие данные увидит МВД, что нужно проверить работодателю и почему иностранному работнику становится особенно важно получать официальный доход.
Что изменится с 1 октября 2026 года
Изменения внесены Федеральным законом от 26 июля 2026 года № 241-ФЗ в Федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
С 1 октября 2026 года в статье 13 закона № 115-ФЗ начинает действовать новый пункт 13. Он устанавливает регулярный обмен сведениями между ФНС и МВД.
Налоговые органы должны будут передавать сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия. Причем речь идет не только о работниках по трудовым договорам.
Для иностранцев, за которых подается расчет по страховым взносам, ФНС будет передавать сумму начисленных выплат и иных вознаграждений по данным РСВ. Сведения формируются нарастающим итогом за три, шесть, девять и двенадцать месяцев календарного года и передаются не позднее 45 календарных дней после окончания соответствующего периода.
Отдельное правило предусмотрено для иностранных граждан, применяющих налог на профессиональный доход. По ним налоговая будет передавать сумму доходов, отраженных в приложении «Мой налог», за календарный год — также не позднее 45 календарных дней после его окончания.
Важно обратить внимание на формулировку закона. Для работников и исполнителей, попадающих в РСВ, МВД получает сведения именно о начисленных выплатах и вознаграждениях, содержащихся в расчете по страховым взносам. Для плательщика НПД источником информации становится доход, который он отразил в «Моем налоге».
Нужно ли работодателю сдавать новый отчет с 1 октября
Нет. Федеральный закон № 241-ФЗ не вводит для работодателя отдельную отчетность о доходах иностранцев в МВД.
ФНС получает нужные сведения из расчетов по страховым взносам и передает их самостоятельно.
Но это не означает, что у работодателя становится меньше обязанностей. Скорее наоборот: сведения из разных государственных систем начинают легче сопоставляться между собой.
Например, у МВД может быть информация о заключенном с иностранцем договоре, а у ФНС — сведения о начисленных ему выплатах. Если работник официально трудоустроен, но в отчетности длительное время отсутствует доход, это становится заметно без отдельного запроса документов у работодателя.
Поэтому передача данных особенно важна для компаний, которые используют иностранный персонал массово: в логистике, на складах, производстве, в строительстве, клининге, общепите и других сферах с высокой долей линейных работников.
Уведомления МВД о приеме иностранца никто не отменял
Новый автоматический обмен между ФНС и МВД не заменяет существующие обязанности работодателя.
Работодатель или заказчик работ обязан уведомлять территориальный орган МВД о заключении и прекращении трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином. Общий срок — не более трех рабочих дней с даты заключения или прекращения договора. С 1 сентября 2026 года применяются новые формы и порядок подачи таких уведомлений, утвержденные приказом МВД России от 12 мая 2026 года № 290.
Поэтому схема «ФНС сама передаст данные, значит уведомлять МВД о сотруднике теперь не нужно» неверна.
Это два разных информационных потока. Работодатель сообщает о возникновении или прекращении отношений с иностранцем, а ФНС передает информацию о доходах, которые отражаются в налоговой отчетности.
Зачем МВД понадобились сведения о доходах
Здесь находится самая важная часть реформы.
Федеральный закон № 241-ФЗ вводит не просто обмен сведениями между ведомствами. С 2027 года размер официально отраженного дохода иностранного гражданина начинает иметь большее значение для его миграционного статуса.
С 1 января 2027 года закон вводит общее требование: иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в России, должны обеспечивать себя и находящихся у них на иждивении членов семьи на уровне не ниже установленной величины прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если регион не установит коэффициент или установит его ниже единицы, для расчета применяется коэффициент 1. Законом одновременно ограничена верхняя граница такой расчетной величины.
По сути, государство получает возможность сопоставить несколько фактов: иностранец официально работает в России, работодатель заявил о трудовых или гражданско-правовых отношениях, а ФНС показывает, какой доход фактически отражен в государственной информационной системе.
Но здесь есть важная оговорка.
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Низкий доход в 2026 году сам по себе не приведет к новым последствиям
Основная часть нового механизма контроля начинает действовать позже.
Сам обмен данными запускается с 1 октября 2026 года, однако закон прямо устанавливает, что новые последствия, связанные с отсутствием информации о доходах или недостаточным размером дохода, применяются к сведениям за соответствующие периоды начиная с 2027 года.
Поэтому утверждать, что уже с октября 2026 года иностранцу могут аннулировать патент только потому, что в данных ФНС за предыдущие месяцы оказался небольшой доход, было бы неправильно.
Осенью 2026 года запускается сама инфраструктура обмена. А с 2027 года информация начинает использоваться в новом механизме миграционного контроля.
Что может произойти с 2027 года, если дохода нет или он слишком маленький
Последствия зависят от того, на каком основании иностранный гражданин работает в России.
Для иностранцев, работающих по патенту, с 1 января 2027 года отсутствие сведений о доходах становится одним из оснований, при которых патент не выдается или не переоформляется, а уже выданный патент может быть аннулирован. Аналогичное основание появляется, если отраженный доход оказывается ниже установленного законом уровня. Для первичного оформления патента предусмотрено исключение. Есть также отдельное исключение для иностранцев, работающих исключительно у физических лиц для личных и домашних нужд.
Для иностранных граждан, которым требуется разрешение на работу, с 2027 года отсутствие сведений о доходах либо недостаточный доход также сможет стать основанием для отказа в разрешении или аннулирования уже выданного разрешения. Для первого оформления предусмотрено исключение.
Отдельный механизм предусмотрен для иностранцев, которые вправе работать без патента или разрешения на работу. Соответствующие положения вступают в силу с 1 марта 2027 года. Если проверка подтвердит отсутствие требуемого дохода или его недостаточный уровень в предусмотренных законом случаях, это может повлиять на трудовые или гражданско-правовые отношения и срок временного пребывания иностранца и членов его семьи в России.
При этом закон не предполагает, что любое расхождение автоматически в ту же секунду приводит к аннулированию документов. В новой редакции предусмотрена проверка МВД факта наличия дохода и его уровня.
Почему работодателю уже сейчас важно проверить РСВ
До сих пор ошибка в персональных данных или суммах выплат иностранному работнику прежде всего воспринималась как проблема налоговой отчетности. Новая система добавляет еще одно измерение: эти сведения могут использоваться МВД при решении вопросов, связанных с трудовой деятельностью и миграционным статусом человека.
Поэтому работодателям с иностранным персоналом имеет смысл проверить, совпадают ли данные кадрового и бухгалтерского учета, правильно ли идентифицированы иностранные сотрудники в РСВ и действительно ли выплаты по работающим иностранцам отражаются в отчетности.
Особенно рискованной становится ситуация, когда человек фактически регулярно работает и получает деньги, но официально его доход отсутствует либо существенно занижен.
Для бизнеса это не означает появления нового налога или новой формы с 1 октября. Но качество уже существующей отчетности становится еще важнее.
А что изменится для самого иностранного работника
Главное практическое изменение — официальное оформление и официальный доход становятся еще теснее связаны с возможностью легально работать и жить в России.
Для иностранца все более рискованной становится схема, при которой договор формально заключен, но большая часть оплаты проходит неофициально. В государственных системах такой работник может выглядеть как человек, который трудоустроен, но не получает достаточного дохода.
Поэтому при устройстве на работу стоит обращать внимание не только на обещанную сумму «на руки», но и на способ оформления и то, какая сумма будет отражаться официально.
Если человек работает как плательщик НПД, важны корректно сформированные чеки в приложении «Мой налог»: именно отраженный там доход будет источником информации для ФНС при межведомственном обмене. Сам НПД при этом доступен не всем иностранцам — право применять этот режим зависит от гражданства и других предусмотренных законодательством условий.
Для работников по патенту также важно помнить, что обязанность самого иностранца и обязанность работодателя — разные вещи. Например, подача работодателем уведомления о заключении договора не означает, что можно игнорировать обязанности, установленные непосредственно для владельца патента.
Что проверить работодателю до конца 2026 года
Специально готовить новый отчет к 1 октября не нужно. Гораздо полезнее провести сверку уже имеющихся данных: убедиться, что все работающие иностранцы оформлены на законных основаниях, МВД получило необходимые уведомления, а бухгалтерская отчетность соответствует реальным отношениям с работниками.
Отдельного внимания требуют ситуации, когда иностранец числится работающим, но выплаты по нему в РСВ отсутствуют, когда часть вознаграждения проходит вне официального учета или когда кадровые документы, уведомления МВД и бухгалтерская отчетность содержат разные сведения.
До начала 2027 года также стоит учитывать будущие требования к уровню дохода иностранцев и следить за региональным регулированием: размер регионального коэффициента к прожиточному минимуму может различаться в зависимости от субъекта РФ.
Что в итоге меняется с 1 октября
С 1 октября 2026 года работодателям не придется отправлять в МВД еще один отчет. Вместо этого государственные органы начинают обмениваться уже имеющимися сведениями: ФНС будет регулярно передавать МВД информацию о доходах иностранных граждан по данным РСВ, а по иностранцам на НПД — по данным «Моего налога».
Непосредственные последствия нового механизма в основном проявятся с 2027 года. Именно тогда отсутствие официально отраженного дохода или доход ниже установленного уровня сможет влиять на патент, разрешение на работу и в предусмотренных законом случаях — на дальнейшее пребывание иностранца в России.
Поэтому для работодателя главный вывод сейчас — не искать новую форму отчетности, а проверить качество уже передаваемых государству данных.
А для самого иностранного работника официальный доход становится не просто вопросом налогов или будущей пенсии. С 2027 года он в ряде случаев будет иметь непосредственное значение для возможности продолжать легально работать в России.