С 1 октября ФНС начнет передавать МВД данные о доходах иностранных работников: что изменится для работодателя и самого работника

Что изменится с 1 октября 2026 года

Изменения внесены Федеральным законом от 26 июля 2026 года № 241-ФЗ в Федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

С 1 октября 2026 года в статье 13 закона № 115-ФЗ начинает действовать новый пункт 13. Он устанавливает регулярный обмен сведениями между ФНС и МВД.

Налоговые органы должны будут передавать сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия. Причем речь идет не только о работниках по трудовым договорам.

Для иностранцев, за которых подается расчет по страховым взносам, ФНС будет передавать сумму начисленных выплат и иных вознаграждений по данным РСВ. Сведения формируются нарастающим итогом за три, шесть, девять и двенадцать месяцев календарного года и передаются не позднее 45 календарных дней после окончания соответствующего периода.

Отдельное правило предусмотрено для иностранных граждан, применяющих налог на профессиональный доход. По ним налоговая будет передавать сумму доходов, отраженных в приложении «Мой налог», за календарный год — также не позднее 45 календарных дней после его окончания.

Важно обратить внимание на формулировку закона. Для работников и исполнителей, попадающих в РСВ, МВД получает сведения именно о начисленных выплатах и вознаграждениях, содержащихся в расчете по страховым взносам. Для плательщика НПД источником информации становится доход, который он отразил в «Моем налоге».