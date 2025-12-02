После налоговой реформы 2026 бухгалтерия не будет прежней: что на самом деле сказал Егоров и что делать бизнесу

За вежливыми формулировками про «сервисность» и «технологии» скрываются фундаментальные изменения, к которым многим компаниям придется адаптироваться болезненно.
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting. В этой статье разберем всё: от ловушки с 5% НДС и автоматического поиска «серых» зарплат до новых рисков для селлеров на маркетплейсах и «смерти» бумажного документооборота. Читайте, чтобы понять, почему в 2026 году качественный учет станет главным инструментом выживания вашего бизнеса.
Вот первое и, пожалуй, самое важное изменение, к которому нужно готовиться.
1. ФНС смещает фокус: от «ловли ошибок» к выстраиванию учета в онлайне
В интервью Егоров формулирует новую философию службы. ФНС перестает быть просто карательным органом, который выискивает ошибки вручную. Теперь это высокотехнологичная система, которая стремится вести учет за вас.
Что сказал Егоров:
«Можно попробовать заменить слово „обеление“ на термин „учет“. Произошла некая эволюция. Раньше мы всегда считали, что налоговая служба, с одной стороны, осуществляет контроль, а с другой – оказывает услуги. Если мы учимся за счет новых технологий правильно подступаться к данным и правильно их укладывать, мы, по сути, делаем сплошной учет, решая, помимо прочего, и задачу по обелению».
Глава ФНС делает ставку на рост безналичных расчетов (их уже 80% по данным ЦБ) и цифровизацию. Логика проста: когда налоговая видит транзакции в реальном времени, необходимость в классических проверках отпадает.
«При правильном учете зачастую у нас уже нет необходимости в контроле как таковом: зачем нам за вами что-то контролировать, когда мы сами все посчитали через транзакции, учетные сведения и т.д.?»
Что мы думаем:
Эпоха «нарисованной отчетности» и «поправим задним числом» закончилась. Если раньше бизнес мог вести двойную бухгалтерию (управленческую для себя и налоговую для инспектора), то теперь этот разрыв становится критически опасным.
Когда ФНС заявляет о «сплошном учете», это значит, что система видит ваши операции здесь и сейчас. Любая попытка исказить данные в декларации будет выглядеть как аномалия на фоне ваших реальных банковских транзакций, которые служба уже проанализировала.
Что делать бизнесу:
Синхронизируйте учетные системы. Убедитесь, что ваш управленческий учет «бьется» с бухгалтерским. Расхождения — это первый сигнал для алгоритмов ФНС обратить на вас внимание.
Следите за качеством первичных данных. В системе «сплошного учета» техническая ошибка (неверный код, дата, сумма) может быть истолкована как попытка ухода от налогов. Настраивайте автоматические сверки до отправки данных.
Примите прозрачность как новую норму. Чем понятнее ваш бизнес для алгоритмов ФНС, тем дешевле государству вас администрировать — и тем меньше вас будут беспокоить проверками.
2. Роль бухгалтера: от «учетчика» к «оценщику рисков»
Егоров развенчивает миф о том, что ИИ полностью заменит бухгалтеров в ближайшее время, но четко очерчивает границы автоматизации. Рутина уйдет, останется только сложное профессиональное суждение.
Что сказал Егоров:
Есть вещи, которые – пока по крайней мере – мы не научились автоматизировать, например оценку экономической обоснованности расходов. И поэтому профессиональное суждение бухгалтера <...> у нас в Налоговом кодексе присутствует.
Глава ФНС видит будущее в упрощении: «Думаю, мы идем в упрощение, которое, скорее всего, будет побеждать сложные конструкции». Это значит, что для типового бизнеса бухгалтер как «человек, который набивает платежки» станет не нужен. Но там, где нужна экономическая обоснованность (почему мы купили именно этот станок? зачем нам этот маркетинговый расход?), без человека не обойтись.
Что мы думаем:
Многие предприниматели мечтают об «автоматической бухгалтерии» как о способе сэкономить. Но Егоров предупреждает: за простоту придется платить невозможностью гибко управлять расходами.
Роль главного бухгалтера трансформируется: теперь это не тот, кто правильно разносит «первичку» (это сделает робот), а тот, кто может обосновать ваши расходы перед алгоритмом ФНС и доказать, что ваши действия имеют деловую цель.
Что делать бизнесу:
Пересмотрите требования к бухгалтерии. Если ваш бухгалтер занимается только вводом данных — его скоро заменит сервис банка или самой ФНС. Вам нужен специалист, который умеет работать с учетной политикой и защищать экономическую обоснованность затрат.
3. ЕНС и АвтоУСН: технологии, которые меняют правила игры
Егоров называет Единый налоговый счет (ЕНС) и АвтоУСН уникальными проектами, аналогов которым нет в мире. И хотя внедрение ЕНС было болезненным, результат для государства очевиден.
Что сказал Егоров:
Сегодня мы имеем в 30 раз меньше ошибочных платежей. <...> У нас в стране стало на 22 млн меньше должников <...>. Мы создали фундаментально новую систему учета, которую ни одна страна с нашим объемом плательщиков <...> позволить на сегодняшний день не может.
Про АвтоУСН он говорит как про полигон технологий:
«Я точно знаю, что нигде в мире нет режима, позволяющего онлайн проводить транзакции <...> автоматически их маркировать и представлять плательщику для расчета».
Что мы думаем:
ЕНС уже победил хаос с КБК и ОКТМО, но создал новую реальность, где государство списывает деньги в строго определенном порядке. Кошелек ФНС пополняется регулярно нами из месяца в месяц. Ошибки бизнеса при уплате налогов стали технически почти невозможны, но цена ошибки в планировании денежных потоков выросла.
Что касается АвтоУСН — это прототип будущего. ФНС обкатывает на нем технологии, которые через 3–5 лет могут стать обязательными для всего малого бизнеса. С 2026г. это система налогообложения становится экономически привлекательна для налогоплательщиков, ведь 8% явно меньше 11% (6+5).
Что делать бизнесу:
Научиться управлять сальдо ЕНС так же, как вы управляете расчетным счетом. И внимательно следить за экспериментом АвтоУСН: если вы микробизнес, возможно, стоит добровольно войти в этот режим сейчас, чтобы привыкнуть к прозрачности до того, как она станет безальтернативной.
4. Международный опыт: гайки будут закручиваться еще сильнее
Интересный момент: ФНС не только экспортирует свои технологии в страны БРИКС и СНГ, но и внимательно изучает опыт других стран, где контроль еще жестче.
Что сказал Егоров:
Мы не внедрили технологию стопроцентного электронного НДС-оборота, в то время как некоторые страны внедрили. <...> Мы смотрим, как они это сделали. И когда поймем, что наступил момент <...>, мы воспользуемся их опытом.
Что мы думаем:
Это прямой намек на то, что текущая система контроля НДС (АСК НДС-2) — не предел. Егоров говорит о «стопроцентном электронном обороте первичных документов». Это значит, что в будущем ФНС может потребовать, чтобы вообще любой счет-фактура или накладная существовали только в электронном виде и проходили через их серверы в момент создания.
Что делать бизнесу:
Уже сейчас переходить на ЭДО (электронный документооборот) с максимальным количеством контрагентов. Те, кто цепляется за бумагу, первыми попадут под удар, когда ФНС решит внедрить этот «зарубежный опыт».
5. НДФЛ и «семейная» налоговая выплата: ФНС соберет пазл из ваших доходов
Помимо НДС, Егоров подробно остановился на администрировании НДФЛ. ФНС взяла на себя задачу самостоятельно собирать данные о доходах человека из всех источников, чтобы рассчитать налог по прогрессивной шкале. Это альтернатива американской модели, где каждый сам заполняет сложную декларацию.
Но самое интересное — это администрирование «семейной налоговой выплаты» (возврат части НДФЛ семьям с детьми).
Что сказал Егоров:
Это административно достаточно тяжелая история, потому что нам нужно собрать все источники доходов, объединить семьи в одной учетной системе. <...> Ведь может быть доход не только по НДФЛ, но и доход по упрощенке, доход самозанятого или какой-то другой доход...
Что мы думаем:
ФНС создает «супер-базу», в которой будет видно домохозяйство целиком: зарплаты, доходы от бизнеса (ИП), подработки (самозанятость). Это делается для благой цели — выплаты пособий. Но побочный эффект очевиден: прозрачность доходов граждан станет абсолютной. Спрятать «левые» доходы, чтобы претендовать на льготу (или, наоборот, не платить повышенный налог), станет технически невозможно. ФНС стремится к тому, чтобы увидеть доходы семьи, а не отдельного налогоплательщика. Такой подход есть в Германии, мы также идем по пути, где семья является единым центром доходов и расходов.
Что делать бизнесу:
Предупредите сотрудников: их доходы теперь прозрачны не только как физлиц, но и в связке с их семьями. Любые «серые» схемы выплат станут видны при попытке получить социальные вычеты или пособия.
6. НДС для малого бизнеса: статистика выбора и реальная угроза марже
Егоров привел статистику: 74% новых плательщиков НДС выбрали льготную ставку 5%, и только 15% решились на полную ставку 20% с вычетами. При этом он открыто говорит о рисках.
Что сказал Егоров:
Наверняка многие выберут ставку в 5% (ставка не предполагает возможность вычета НДС), по факту это второй УСН. Для ФНС как для администратора тут нет проблем. А для бизнеса – зависит от того, с какой маржинальностью они работают.
Он также подчеркнул, что НДС — «наиболее стабильный и прозрачный налог», так как опирается на потребление, а не на скачущую прибыль компаний.
Что мы думаем:
Фраза «для ФНС проблем нет, а для бизнеса — зависит от маржинальности» — ключевая. Выбирая ставку 5% без вычетов, вы, по сути, соглашаетесь на дополнительный налог с оборота. Если ваша наценка небольшая, эти 5% могут съесть всю чистую прибыль. Статистика (74% выбрали 5%) говорит о том, что бизнес по инерции ищет «легкие пути», не всегда просчитывая экономику.
Что делать бизнесу:
Не идите за большинством. Сядьте и посчитайте. Возможно, вам выгоднее платить 20% и принимать к вычету входящий НДС, чем отдавать 5% со всего оборота. Особенно если ваши поставщики — плательщики НДС.
7. Дробление и «бумажный» НДС: гайки закручены окончательно
Тема дробления и схем уклонения звучит в интервью жестко. Егоров предупреждает: технологии изменились, и старые методы оптимизации больше не работают.
Что сказал Егоров:
Сейчас у нас не та история по технологиям <...>, что была 10–15–20 лет назад. Дробиться незаметно уже не получится»
Про «бумажный» НДС (когда сделка только на бумаге):
Есть ребята, которые эти бумаги генерят, но ответственности никакой не несут. Теперь этот термин рассматривается и в уголовной плоскости.
Что мы думаем:
ФНС видит «налоговые разрывы» (сейчас это всего 0,55% оборота), но в деньгах это сотни миллиардов рублей. Борьба с ними будет только усиливаться. Покупка «бумажного НДС» становится не просто рискованной, а токсичной для бизнеса — это прямой путь к уголовному делу. Амнистия по дроблению — это, возможно, последний шанс выйти в легальное поле без потерь.
Что делать бизнесу:
Проведите аудит своей группы компаний на признаки дробления.
Проверьте цепочки поставщиков на наличие «бумажного» НДС.
Если есть грехи прошлого — воспользуйтесь амнистией. Второй такой возможности может не быть.
8. Скоринг ФНС: оценка контрагента больше не гарантирует защиту
Это тонкий момент. ФНС внедряет скоринг (систему оценки надежности) компаний, особенно в госзакупках. Но Егоров честно признается: пройти скоринг — не значит получить индульгенцию от налоговых претензий.
Что сказал Егоров:
Созданный институт оценки – это один из элементов профилактики <...> Мы проанализировали миллионы госконтрактов... искали индикаторы, присущие только недобросовестным компаниям.
Казалось бы, отличная новость: ФНС сама говорит, кто надежный, а кто нет. Но дальше следует важное уточнение:
Могу ли я гарантировать, что такое заключение 100% защищает от участия в нелегальных налоговых схемах? <...> Нет. Если мы превратим эту оценку в индульгенцию, то уже через два-три года все придумают, как это можно обойти.
Что мы думаем:
Многие надеялись, что «светофор» от ФНС станет финальной точкой в спорах о должной осмотрительности: «Если налоговая сказала, что контрагент „зеленый“, то ко мне никаких вопросов». Егоров разрушает эту иллюзию. Скоринг — это инструмент для ФНС, чтобы заранее видеть риски невыполнения госконтрактов, а не страховка для бизнеса от доначислений по НДС.
Логика ФНС меняется: «если мы доначислили, это значит, на раннем этапе не поймали эту историю». То есть цель — не дать украсть (или не заплатить) деньги сразу, а не бегать потом за должником с уголовным делом, когда школа так и не построена.
Что делать бизнесу:
Не полагайтесь только на автоматические сервисы проверки контрагентов. Стандарт должной осмотрительности остается на вас. Собирайте досье, проверяйте реальность деятельности партнеров, сохраняйте переписку. Если ваш контрагент окажется «однодневкой», ссылка на то, что «он был зеленым в системе», вас не спасет.
9. Маркетплейсы и налоги: агентирование или контроль?
Это одна из самых острых тем интервью. Егоров рассуждает о том, стоит ли делать маркетплейсы налоговыми агентами (чтобы они сами удерживали налог с продавцов), и приходит к выводу, что это сложно и может навредить. Вместо этого предлагается модель «мягкого контроля».
Что сказал Егоров:
Интересно, как мы устроим агентирование на площадке, не имея данных о расходе? <...> Если юрлицо платит налог на прибыль, НДС с вычетами, зарплату, страховые, вы какой налог на платформу переложите? Это экономически невозможно сделать.
Вместо жесткого агентирования ФНС выбрала путь партнерства: маркетплейсы делятся данными, а ФНС помогает им предупреждать продавцов о рисках.
Мы совместно выявляем риски <...> и продумали механизмы, чтобы уведомлять о рисках и дать возможность исправиться, пока все это не дошло до налоговой службы и до всех тяжелых процедур.
Что мы думаем:
Для селлеров это хорошая новость: автоматического списания налогов маркетплейсами пока не будет (кроме, возможно, простейших режимов типа НПД). Но плохая новость в том, что маркетплейс теперь — это «филиал» налоговой. Площадка видит ваши обороты, структуру товаров и риски дробления. Если вам пришло уведомление от маркетплейса о «налоговых рисках» — считайте, что это пишет сама ФНС, просто пока «по-хорошему».
Что делать бизнесу:
Внимательно читайте уведомления в личном кабинете селлера. Если площадка предупреждает о рисках дробления или занижения выручки — реагируйте сразу. Это не спам, это последний шанс исправиться без проверки.
10. Самозанятые и «серые» услуги: технологии против кэша
Егоров признает, что платформы-доски объявлений (типа Авито, Профи.ру), где оплата часто идет мимо кассы, — это слепая зона. Но у ФНС уже есть план, как ее подсветить.
Что сказал Егоров:
Давайте представим, что у нас есть возможность обработки больших данных по доходам от разных источников на одного человека. Мы же видим, кто рекламирует свои услуги. И при этом мы видим транзакции от «неродственников» – уже сейчас это не очень сложно. Это уже похоже на первичную систему учета.
Что мы думаем:
ФНС собирается сопоставлять данные: если вы активно рекламируете услуги репетитора или сантехника, а на карту вам регулярно падают переводы от разных людей — для налоговой это «первичная система учета». Скрываться за наличными или переводами «на карту» станет сложнее, так как алгоритмы будут искать несоответствия между стилем жизни, активностью в сети и задекларированным доходом.
Что делать бизнесу (и физлицам):
Если вы ведете деятельность через агрегаторы, легализуйтесь. Режим самозанятости — это самый дешевый билет в легальное поле (4-6%). Попытки остаться в тени при активной рекламе своих услуг скоро станут слишком рискованными.
11. «Серые» зарплаты и разрыв в 3,5 трлн рублей
ФНС видит огромный объем переводов от компаний физлицам, который не облагается налогами как зарплата (займы, подотчет и т.д.). Егоров называет цифру разрыва — более 3 трлн рублей, но признает, что не всё это — теневая зарплата.
Что сказал Егоров:
Мы знаем только, что их нужно исследовать. <...> Например, я как юрлицо буду выдавать займы и говорить: „Вот заем на 49 лет“. <...> Мы точно знаем, что там могут быть займы, которые маскируют выплату дохода. <...> Есть ли там потенциал для сбора дополнительных налогов? Да, есть.
Что мы думаем:
Государство ищет резервы для пополнения бюджета, и «схематоз» с займами учредителям, бесконечным подотчетом и выплатами «физикам» за услуги вместо зарплаты — это первая мишень. ФНС будет автоматически анализировать природу таких транзакций.
Что делать бизнесу:
Проведите ревизию своих расчетов с физлицами. Если у вас висят миллионные займы сотрудникам или учредителям, которые не возвращаются годами, или вы регулярно платите «физикам» за услуги, которые по факту являются трудовыми обязанностями — готовьтесь к вопросам. Лучше переквалифицировать эти отношения добровольно.
12. Зарубежные счета (ОАЭ): автоматический обмен работает
Для многих предпринимателей, открывших счета в ОАЭ, это может стать холодным душем. Егоров подтверждает: автообмен финансовой информацией с Эмиратами идет с 2018 года, и сейчас ФНС видит там активов россиян на 1 трлн рублей.
Что сказал Егоров:
Я вам передаю данные по физлицам на латинице <...>. Их надо опознать в нашей налоговой системе, идентифицировать, уложить в отчетный период. Мне нравится, что мы все точнее попадаем в данные... Крупные игроки понимают, что автообмен будет и дальше... Мелкие игроки думают, что „не заметят“ <...>, и они ошибаются.
Что мы думаем:
Миф о том, что «данные приходят на латинице, и налоговая не поймет, что Ivanov Ivan — это я», разрушен самим главой ФНС. Система научилась идентифицировать владельцев счетов. Проверка сведений стала рутиной.
Если вы надеялись спрятать активы в «дружественных» юрисдикциях, помните: автообмен (CRS) — это глобальный стандарт, и он работает.
Что делать бизнесу:
Если у вас есть незадекларированные счета или КИК (контролируемые иностранные компании) в ОАЭ или других странах автообмена, легализуйте их. Штрафы за валютные нарушения могут достигать 100% суммы операции, и срок давности по ним — 2 года. Лучше подать уведомление с опозданием, чем ждать, пока налоговая пришлет вам данные вашего же счета.
13. Идеальная налоговая система — это та, которую не замечаешь
В финале интервью Егоров формулирует миссию современной ФНС: создать систему, где платить налоги дешевле, чем не платить. И речь не только о штрафах, но и об издержках на само администрирование (бухгалтеров, программы, отчеты).
Что сказал Егоров:
Хотелось бы создать систему, которая имела бы самые низкие издержки для бизнеса на администрирование <...>. Обнулить эти издержки нельзя, но можно было бы создать систему, которая была бы максимально эффективная.
Глава ФНС ссылается на Адама Смита и три вида издержек: время, деньги и нервы.
«Если вы искренне считаете: „Очень хорошо, я заплатил налоги, и я вижу, на что <...> они идут. Мне это нравится, и за мной не нужно гоняться...“. В этом случае издержки вдруг резко понижаются».
И наоборот, если бизнес воспринимает налог как «дань», государству приходится тратить огромные ресурсы на принуждение, что в итоге удорожает всю систему.
Что мы думаем:
Это, пожалуй, самый глубокий тезис интервью. ФНС предлагает сделку: мы делаем уплату налогов максимально простой и незаметной (как автоплатеж за такси), а вы перестаете тратить энергию на уклонение.
Лояльность и доверие в этой схеме — это не просто красивые слова, а экономическая категория. Бизнес, который доверяет системе (и которому доверяет система), тратит меньше денег на «оборону» от проверок и меньше нервов на ожидание доначислений.
Что делать бизнесу:
Посмотрите на свою налоговую функцию не как на «отдел по борьбе с ФНС», а как на сервисную часть бизнеса. Если ваши бухгалтеры тратят 80% времени на «рисование» документов и ответы на требования — вы в старой парадигме, где издержки максимальны. Переходите в новую: где учет прозрачен, налоги предсказуемы, а энергия команды направлена на зарабатывание денег, а не на их утаивание.
Заключение: Налоги как сервис или налоги как война?
Интервью Даниила Егорова четко показывает: государство строит экосистему, где платить налоги проще и дешевле, чем уклоняться. ИИ, большие данные, автообмен с банками и маркетплейсами делают прозрачность не выбором, а единственной доступной опцией.
В 2026 году главным активом бизнеса станет порядок в учете.
Если ваши цифры «бьются» в моменте, вы невидимы для проверок и экономите на административном ресурсе.
Если в вашей бухгалтерии хаос, а управленка живет только в Excel и не совпадает с декларациями, — вы становитесь красной тряпкой для алгоритмов ФНС.
Налоговая реформа — это повод не просто пересчитать ставки, а навести идеальный порядок в финансах. В новой реальности выигрывает тот, у кого учет — это не «обязаловка для налоговой», а прозрачный инструмент управления бизнесом. Начинайте эту перестройку уже сегодня.
