После налоговой реформы 2026 бухгалтерия не будет прежней: что на самом деле сказал Егоров и что делать бизнесу

13. Идеальная налоговая система — это та, которую не замечаешь

В финале интервью Егоров формулирует миссию современной ФНС: создать систему, где платить налоги дешевле, чем не платить. И речь не только о штрафах, но и об издержках на само администрирование (бухгалтеров, программы, отчеты).

Что сказал Егоров:

Хотелось бы создать систему, которая имела бы самые низкие издержки для бизнеса на администрирование <...>. Обнулить эти издержки нельзя, но можно было бы создать систему, которая была бы максимально эффективная.

Глава ФНС ссылается на Адама Смита и три вида издержек: время, деньги и нервы.

«Если вы искренне считаете: „Очень хорошо, я заплатил налоги, и я вижу, на что <...> они идут. Мне это нравится, и за мной не нужно гоняться...“. В этом случае издержки вдруг резко понижаются».

И наоборот, если бизнес воспринимает налог как «дань», государству приходится тратить огромные ресурсы на принуждение, что в итоге удорожает всю систему.

Что мы думаем:

Это, пожалуй, самый глубокий тезис интервью. ФНС предлагает сделку: мы делаем уплату налогов максимально простой и незаметной (как автоплатеж за такси), а вы перестаете тратить энергию на уклонение.



Лояльность и доверие в этой схеме — это не просто красивые слова, а экономическая категория. Бизнес, который доверяет системе (и которому доверяет система), тратит меньше денег на «оборону» от проверок и меньше нервов на ожидание доначислений.

Что делать бизнесу:

Посмотрите на свою налоговую функцию не как на «отдел по борьбе с ФНС», а как на сервисную часть бизнеса. Если ваши бухгалтеры тратят 80% времени на «рисование» документов и ответы на требования — вы в старой парадигме, где издержки максимальны. Переходите в новую: где учет прозрачен, налоги предсказуемы, а энергия команды направлена на зарабатывание денег, а не на их утаивание.