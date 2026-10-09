Фонд оплаты труда: что собственнику контролировать, чтобы не переплачивать и не попасть на проверку

Три цифры для контроля фонда оплаты труда за 10 минут

Чтобы контролировать ФОТ без лишней теории, сначала покажу три цифры, которые видны и понятны не только бухгалтеру и показывают самые осязаемые риски.

На их получение и анализ уходит около десяти минут, а доступ нужен только к личному кабинету юрлица на сайте налоговой — к своим же данным.

Цифра 1. Сальдо ЕНС. Единый налоговый счет работает как баланс на телефоне: на нем видно, должна компания бюджету или нет.

Зайдите в кабинет юрлица: на главной странице есть блок «Единый налоговый счет», а из него открывается страница с детализацией. В ее верхней части — показатели «Сальдо ЕНС», «Предстоящие платежи» и «Зарезервировано», а также блок «Процедуры взыскания» и дата, на которую даны цифры.

Отрицательное сальдо означает долг: налог либо не заплатили, либо заплатили не вовремя. Связь с зарплатными налогами условная: долг мог возникнуть и по другому налогу, например по УСН. Для контроля ФОТ это повод выяснить у бухгалтера, из чего он сложился, и проверить, нет ли в нем страховых взносов.

Цифра 2. Ваша фискальная нагрузка по страховым взносам. Искать, с чем сравнивать, не придется: ФНС публикует отраслевые значения сама, в приложении № 3 к приказу ММ-3-06/333@. В той таблице это колонка «Справочно»: формальным критерием отбора служит не она, а налоговая нагрузка в соседней колонке. Но инспектор видит обе колонки сразу, и расхождение по взносам ему так же заметно.

Свою нагрузку вы считаете по двум строкам отчетности за год, а при квартальной проверке — за последние 12 месяцев. Формула: (страховые взносы за год ÷ выручка за год) × 100%. Посчитали — теперь найдите строку своей отрасли:

Фискальная нагрузка по страховым взносам — ваша против отраслевой (2025 год, данные ФНС на 5 мая 2026 года)

Вид деятельности Отраслевая нагрузка, % ВСЕГО 3,9 Строительство 5,1 Торговля оптовая (кроме авто) 0,8 Торговля розничная (кроме авто) 3,0 Деятельность гостиниц и предприятий общепита 7,0 Деятельность в области информации и связи 4,5 Обрабатывающие производства 2,6

Источник: приложение № 3 к приказу ФНС ММ-3-06/333@, публикация на сайте ФНС по состоянию на 5 мая 2026 года.

Цифра 3. Средняя зарплата по компании против отраслевой по Москве. Своя средняя = общий ФОТ компании за год ÷ среднюю численность сотрудников за год ÷ 12. Это вся арифметика.

Сравнивать есть с чем. Управление Росстата по Москве (Мосстат) публикует среднемесячную начисленную зарплату по полному кругу организаций. Данные для нее идут не только из формы № П-4, которую сдают далеко не все, но и из РСВ и 6-НДФЛ.

Дальше порог: при отклонении более 35% от среднего размера оплаты труда в субъекте по вашему виду деятельности компания попадает в выгрузку для комиссии.

Норма учитывает и категорию в реестре МСП (приказ Минтруда 40н, ред. 657н, п. 4).

Средняя зарплата по Москве — ваша против отраслевой (январь–июнь 2026)

Вид деятельности (ОКВЭД2) За январь–июнь 2026, ₽ Всего по обследуемым видам экономической деятельности 196 860,5 F Строительство 152 845,9 G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорта 166 585,7 I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 104 309,7 J Деятельность в области информации и связи 276 311,9 M Деятельность профессиональная, научная и техническая 241 145,3 C Обрабатывающие производства 171 787,3

Источник: Мосстат, «Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций города Москвы», данные за январь–июнь 2026 года (опубликованы 3 сентября 2026 года).

Порог −35% считайте на глаз: возьмите строку своей отрасли и вычтите из нее 35%. Это прикидка, а не сам критерий: у микробизнеса ориентир может отличаться от общегородской строки. Готовых пороговых сумм в рублях Росстат не публикует, их приходится считать самому. Если ваша средняя зарплата ниже порога, сначала проверьте исходные данные. Все ли начисления вошли в ФОТ, включая премии, отпускные и компенсацию за неиспользованный отпуск? Верно ли взята численность? Если отклонение подтвердилось, подготовьте письменное объяснение с расчетами: оно понадобится, если налоговая вызовет для пояснений.

Глубина проверки зависит от размера бизнеса. Если у вас ИП или одно юрлицо с простой выручкой, трех цифр чаще всего хватает.

Малому бизнесу — ООО с наемными сотрудниками — я советую сверять сальдо ЕНС ежемесячно, а две другие цифры — раз в квартал. Так на решение проблемы с ФОТ остается достаточно времени.

Если у вас несколько юрлиц, склады и заметный штат, три цифры остаются только первым срезом; дальше нужна полная проверка учета. Ее нужно проводить регулярно. Желательно, чтобы это делал специалист со стороны.