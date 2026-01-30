ФНС пролила свет: как платить взносы с МРОТ за директора

ФНС наконец-то дала первые официальные разъяснения по сложному вопросу — уплате страховых взносов с МРОТ за единоличного исполнительного органа (обычно это директор).

ФНС наконец-то дала первые официальные разъяснения по сложному вопросу — уплате страховых взносов с МРОТ за единоличного исполнительного органа (обычно это директор). 👏

Письмо от 22.12.2025 № БС-4-11/11507 расставило много точек над i. Вот главные выводы:

‼️ Суть правила:

Если директор работает без зарплаты или за маленькую зарплату, взносы всё равно надо начислять с федерального МРОТ. Это фиксированная база.

🔍 Ключевые уточнения ФНС:

1️⃣ Какой МРОТ брать? Федеральный, без учета районных коэффициентов и северных надбавок. С 2026 года — это 27 093 рубля. Соответственно ежемесячно нужно оплачивать за директора страховые взносы в размере 8 127,90 рублей.

2️⃣ Когда это применяется? Ежемесячно, весь срок, пока человек директор. И это НЕ ЗАВИСИТ от:

✔️ Трудового договора (может быть, а может и не быть);

✔️ Факта, работает ли компания;

✔️ Сколько часов реально отработал;

✔️ Работы в других организациях.

3️⃣ Если директор в нескольких компаниях? Тогда каждая компания начисляет взносы с МРОТ за него. Универсально.

4️⃣ Как отражать в отчётности? Минимальная база (МРОТ) и рассчитанные взносы попадают в Расчёт по страховым взносам (РСВ) и в персонифицированные сведения.

5️⃣ А если компания на спецрежиме? Правило действует для ВСЕХ, включая тех, кто на «Автоматизированной УСН» (АУСН). База определяется так же.

💡Особенно обратите внимание на последний пункт про АУСН. Пугаться не надо! Да, базу определять с МРОТ придётся. Но ставка страховых взносов для плательщиков АУСН — 0%. Так что умножаем МРОТ на 0% и получаем... ноль к уплате. Фактически платить взносы за директора на АУСН не нужно, но отражать в отчётности — обязательно.

Итог: Теперь есть чёткий ориентир. Правило про взносы с МРОТ за директора работает жёстко и безусловно для всех, кроме АУСН, где ставка нулевая.

P.s. Кто не успел перейти на АУСН с 01.01.2026, можете перейти с начала любого другого месяца, например с 01.02.2026, и тогда нужно будет оплачивать только взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 2959 рублей в год 🙌