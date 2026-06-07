Поможем государству: что обложить, когда уже все обложили

Знаете, что меня бесит больше, чем несходящийся аванс? Ну, кроме менеджеров, которые теряют накладные. Бесит, что наши доблестные фискалы годами пережевывают одно и то же: НДС, налог на прибыль, НДФЛ. Ну серьезно, фантазия совсем засохла? Гоняют НДС как вшивого по бане, ну сколько уже можно!

А недавно потянуло их на ностальгию. Вспомнили про налог на тунеядство. И про бездетность тоже вспомнили. Смахнули пыль со старых советских идей, думают: "А не ввести ли?". Ну, хоть какое-то разнообразие. Но, на мой взгляд, этого мало. Надо помогать государству.

Давайте поможем Даше найти жулика чиновникам пополнить бюджет.

Налог №1. На наличие расчётного счёта

Один счёт - это норма, второй - уже роскошь, третий - начинающийся банковский гарем. Поэтому платите: за основной счёт в месяц - 5000 рублей, а за каждый дополнительный - по 10 000 рублей. Открыли счёт в банке с госучастием для надёжности? Доплата 20%. Счёт цифрового рубля - пока бесплатно.

Налог №2. На наименование

Каждая организация платит "поименный сбор". Если название длиннее 5 символов - плюс 10 000 за каждый лишний знак (за то, что вы заставляете чиновников читать). Обязаловка типа ПАО или ООО - так и быть, бесплатно.

Налог №3. На наличие уставного капитала

Уставный капитал - 10 000 рублей? Платите 1% от суммы ежеквартально. Капитал - 100 000? 2%. Больше миллиона - 5% "налог на богатство учредителей".

Налог №4. На отсутствие убытков

Компания отработала год без убытков? Отлично, значит, вы недостаточно старались для экономики. Платите "сбор за излишнюю эффективность": 10% от чистой прибыли. Если убытки были - 3% от "скрытой прибыли", вычисленной по методике ФНС.

Налог №5. На использование типовых договоров

Каждый раз, когда вы скачиваете шаблон договора из интернета вместо того, чтобы заказать его у юриста за 50 000 рублей, государство теряет НДФЛ с юриста. Поэтому "компенсационный сбор": 5000 рублей за каждый типовой договор, подписанный в отчётном периоде.

Налог №6. На электронный документооборот

Перешли на ЭДО? Похвально. Но теперь вы не покупаете бумагу, конверты и услуги почты, а значит, бюджет недополучает налоги с этих отраслей. Платите 200 рублей за каждый подписанный электронный документ.

Налог №7. На офисные переговорные

Каждая переговорная в офисе - это потенциальная возможность для проведения мероприятий, которые могли бы облагаться туристическим или развлекательным налогом. Вводим "квадратный метр налог": 1000 рублей в месяц за каждый квадратный метр переговорной. Если в переговорной есть проектор - плюс 500 (роскошь). Если есть кулер - плюс 300 (водный акциз).

Налог №8. На корпоративные чаты в мессенджерах

Вы используете Telegram, WhatsApp1 - значит, вы организуете коммуникации вне контроля государства. Платите "инфраструктурный сбор": 500 рублей за каждого сотрудника в месяц. За корпоративный чат в Max - скидка 50%.

Налог №9. На удалённую работу

Сотрудник работает из дома? Он не тратит деньги на дорогу, не платит транспортный налог косвенно, не покупает обеды в офисе. Значит, бюджет теряет. Работодатель платит "компенсационный сбор": 3000 рублей в месяц за каждого удалёнщика. Если сотрудник работает из другой области - 5000 (межрегиональный тариф). Если из-за границы - 15 000 (экспортный налог)

Налог №10. На дебиторскую задолженность

Каждый месяц, когда ваши дебиторы не платят, вы замораживаете деньги, которые могли бы быть потрачены и облагаться НДС. Государству это невыгодно. Поэтому платите 0,5% от суммы дебиторки старше 90 дней. Если дебиторка старше года - 2%. Если дебиторка бюджетная (госзаказ) - скидка 50%, но не более чем на 3 месяца, ибо нефиг.

Налог №11. Для каждой профессии - свой налог на самозанятость

Маркетолог и уборщица - люди совершенно разного полёта, платить одинаково - моветон. Маникюрша - 6%, курьер - 7%, копирайтер - 8% плюс сбор за каждый знак препинания, бухгалтер - 9%. А если профессия не указана в справочнике - плоская ставка 15% "за непредсказуемость".

Налог №12. Антикриминальный сбор. За каждое требование

Инспектор ФНС прислал требование? С вас - авансовый платёж на сумму доначислений. Подали жалобу на инспектора - 5000 канцелярского сбора. Отбились от доначисления - возвращают 70%, остальное идёт на новогодний корпоратив инспекции.

Налог №13. На энергосбережение

Внедрили систему энергосбережения? Прекрасно. Но государство недополучит прибыль энергосбытовой компании, поэтому платите в бюджет 50% от оплаты за электроэнергию.

От введения этих налогов - сплошной вин-вин. Предприниматели получают отсутствие скуки, бухгалтер - новые точки роста, а бюджет - пополнение. И где-нибудь в будущем, рассчитывая мессенджер-налог, вспомним мы 2026, в котором была только пятиступенчатая шкала НДФЛ и всего 10 ставок НДС. Вздохнём, вытрем ностальгическую слезу и пойдём дальше считать "сбор за репост рабочего мема" и "акциз на использование принтера в цветном режиме". А наши дети будут с умилением слушать: "А вот раньше, в 26-м, налоговая звонила просто так, без предоплаты за звонок". И покажется им это диким, как нам сегодня кажется налог на бездетность.

Ваша Rozalya. Которая считает, что лучший налог – это тот, который так и не придумали.