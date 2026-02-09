Проиграли тендер, но чувствуете подвох? Время защищать свои права! ⚖️

Вашу заявку отклонили, а победа досталась сомнительному конкуренту? Не стоит просто мириться с ситуацией. Законодательство дает вам инструменты для восстановления справедливости. Главное — действовать грамотно и оперативно.

Разберем, как оспорить результаты закупки без лишних эмоций, опираясь на факты. 👇

🛑 Когда стоит подавать жалобу?

Анализируйте ситуацию. Шансы на успех высоки, если:

Нарушен регламент: Заказчик сорвал сроки публикации, изменил документацию в последний момент или выставил требования, ограничивающие конкуренцию. Необоснованное отклонение: Ваше предложение идеально по ТЗ, но вас «срезали» без внятных причин. Ошибки в подсчетах: Комиссия некорректно посчитала баллы или применила критерии оценки не так, как указано в документации. «Свой» победитель: Очевидная предвзятость, когда выигрывает компания с худшими условиями или без нужной квалификации.

🚀 Алгоритм действий (Step-by-step):

1️⃣ Изучите протокол. Это ваш главный документ. Найдите официальную причину, почему выиграл другой участник.

2️⃣ Запросите разъяснения. Напишите заказчику официальный запрос. Иногда это решает проблему еще до жалобы, либо дает вам дополнительные аргументы.

3️⃣ Подготовьте жалобу. В документе нужны не эмоции, а ссылки на законы и пункты ТЗ. Приложите все доказательства: скриншоты, копии заявок, переписку.

4️⃣ Подайте документы. Чаще всего это ФАС (если речь о нарушении конкуренции и 44-ФЗ/223-ФЗ) или суд (если решение ФАС вас не устроило).

⏳ Внимание на сроки!

В закупках время — деньги в буквальном смысле. У вас есть всего 5–10 дней (в зависимости от типа торгов) с момента публикации итогового протокола. Если не успеете — контракт уйдет конкуренту.

💡 Советы напоследок:

Собирайте доказательную базу максимально тщательно 📂.

Привлекайте юристов, специализирующихся на торгах — это повысит шансы 👨‍⚖️.

Идите до конца: отказ ФАС можно обжаловать в арбитражном суде.

Боритесь за свои контракты честно! Удачи! 💼