ОСВ глазами банка: что на самом деле видят аналитики за 5 минут

Вы сдали отчётность, предоставили выписки, обороты чистые как слеза младенца. И тут банк: «А пришлите, пожалуйста, ещё оборотно-сальдовую ведомость». Вы: «Зачем?! Всё же и так видно!». А банк в этот момент уже пьёт кофе и за 5 минут видит то, что вы сами можете не замечать годами.

Потому что выписка — это просто «кто, кому, когда и сколько перевёл».

А ОСВ — это рентген бизнеса. Сразу видно, где мясо, а где красивая обёртка.

Что именно аналитик считывает по ОСВ быстрее, чем вы читаете этот пост:

Как реально формируется выручка (и не разовая ли она «для галочки»)

Есть ли перегоны между своими юрлицами (привет, «оптимизация»)

Какая часть дебиторки и кредиторки — живая, а какая уже давно мёртвая

Где деньги зависли на месяцы и даже годы

Какие суммы существуют только в 1С, но в реальности их нет и никогда не будет

Особенно банки ненавидят «необорачиваемую» задолженность. Это их главный красный флаг

Если у вас висит кредиторка перед компанией, которая уже 3 года как закрыта:

Через 3 года её придётся списать в доходы → налоги → а потом внезапно объявится конкурсный и потребует долг обратно.

Денег-то уже нет. А обязательство появилось. Привет, внезапный кассовый разрыв.

Если в дебиторке висят «дружественные» фирмы, которые давно не двигаются:

Банк сразу понимает — эти деньги вы никогда не увидите.

На бумаге активы есть. В реальности — ноль. Чистые активы тают на глазах → отказ.

Внутри компании такие хвосты обычно называют «да ладно, потом разберёмся, не болит же».

А для банка это как мина замедленного действия, которую видно только в ОСВ.

Именно поэтому два одинаковых по выручке и отчётности бизнеса могут получить абсолютно разные решения по кредиту или гарантии.

Один получит деньги легко.

Второй — дополнительные обеспечения, депозит или отказ.

Разница не в цифрах.

Разница в том, как эти цифры живут внутри ОСВ.

Банк не ищет идеальный баланс.

Он ищет предсказуемость и отсутствие мин, которые рванут через 2–3 года.

ОСВ — самый честный документ, который показывает это сразу, без фильтров и красивых слов.