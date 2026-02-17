ОСВ глазами банка: что на самом деле видят аналитики за 5 минут
Потому что выписка — это просто «кто, кому, когда и сколько перевёл».
А ОСВ — это рентген бизнеса. Сразу видно, где мясо, а где красивая обёртка.
Что именно аналитик считывает по ОСВ быстрее, чем вы читаете этот пост:
Как реально формируется выручка (и не разовая ли она «для галочки»)
Есть ли перегоны между своими юрлицами (привет, «оптимизация»)
Какая часть дебиторки и кредиторки — живая, а какая уже давно мёртвая
Где деньги зависли на месяцы и даже годы
Какие суммы существуют только в 1С, но в реальности их нет и никогда не будет
Особенно банки ненавидят «необорачиваемую» задолженность. Это их главный красный флаг
Если у вас висит кредиторка перед компанией, которая уже 3 года как закрыта:
Через 3 года её придётся списать в доходы → налоги → а потом внезапно объявится конкурсный и потребует долг обратно.
Денег-то уже нет. А обязательство появилось. Привет, внезапный кассовый разрыв.
Если в дебиторке висят «дружественные» фирмы, которые давно не двигаются:
Банк сразу понимает — эти деньги вы никогда не увидите.
На бумаге активы есть. В реальности — ноль. Чистые активы тают на глазах → отказ.
Внутри компании такие хвосты обычно называют «да ладно, потом разберёмся, не болит же».
А для банка это как мина замедленного действия, которую видно только в ОСВ.
Именно поэтому два одинаковых по выручке и отчётности бизнеса могут получить абсолютно разные решения по кредиту или гарантии.
Один получит деньги легко.
Второй — дополнительные обеспечения, депозит или отказ.
Разница не в цифрах.
Разница в том, как эти цифры живут внутри ОСВ.
Банк не ищет идеальный баланс.
Он ищет предсказуемость и отсутствие мин, которые рванут через 2–3 года.
ОСВ — самый честный документ, который показывает это сразу, без фильтров и красивых слов.
