Сотрудник требует премию после увольнения: когда работодатель вправе не платить

Споры о премиях часто возникают уже после увольнения. Работник считает, что выполнил KPI и заработал выплату, а компания ссылается на положение о премировании, отсутствие финансового результата или решение руководителя.

Для работодателя ключевой вопрос — как оформлена сама премия. Если она является гарантированной частью системы оплаты труда и условия ее начисления выполнены, просто отказаться от выплаты нельзя. Но если речь идет о стимулирующей выплате, зависящей от показателей, результатов и условий локального акта, позиция компании может быть другой.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, увольнение сотрудников, взыскание выплат и защиту работодателей.