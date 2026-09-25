Сотрудник требует премию после увольнения: когда работодатель вправе не платить

Споры о премиях часто возникают уже после увольнения. Работник считает, что выполнил KPI и заработал выплату, а компания ссылается на положение о премировании, отсутствие финансового результата или решение руководителя.
Для работодателя ключевой вопрос — как оформлена сама премия. Если она является гарантированной частью системы оплаты труда и условия ее начисления выполнены, просто отказаться от выплаты нельзя. Но если речь идет о стимулирующей выплате, зависящей от показателей, результатов и условий локального акта, позиция компании может быть другой.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, увольнение сотрудников, взыскание выплат и защиту работодателей.
Обязан ли работодатель платить премию после увольнения
Не всегда.
Сам факт того, что сотрудник работал в премиальный период, еще не означает безусловного права на выплату. Нужно смотреть положение о премировании, трудовой договор и условия конкретной программы.
Если премия зависит от достижения KPI, выполнения плана, отсутствия нарушений или финансового результата компании, работодатель вправе проверять выполнение этих условий.
Когда отказ от премии опасен
Самый высокий риск возникает, когда условия выплаты сформулированы как обязательные, показатели выполнены, а компания отказывает без понятного основания.
Например:
Условие
Риск для работодателя
KPI выполнены
Высокий
Премия прямо включена в систему оплаты
Высокий
Отказ ничем не оформлен
Высокий
Размер зависит от решения руководителя
Ниже, если критерии прописаны
Показатели не достигнуты
Позиция компании сильнее
Можно ли не платить премию из-за увольнения
Если в локальных актах просто написано, что премия не выплачивается всем уволившимся сотрудникам, такой подход может вызвать спор.
Гораздо безопаснее связывать выплату не с самим фактом увольнения, а с понятными условиями: результатом работы, датой подведения итогов, фактическим достижением показателей.
Что нужно прописать в положении о премировании
Чем конкретнее критерии, тем меньше риск суда.
Стоит заранее определить, за какой период начисляется премия, какие показатели учитываются, кто подтверждает их выполнение, когда принимается решение и в каких случаях выплата уменьшается или не производится.
Формулировка «по усмотрению работодателя» сама по себе не всегда спасает, если фактически премия годами выплачивалась как постоянная часть заработка.
Как работодателю подготовиться к спору
Нужно сохранить расчеты KPI, служебные записки, отчетность и документы, на основании которых премия не начислена.
В суде слабее всего выглядит ситуация, когда отказ появился уже после претензии бывшего сотрудника.
Практический вывод
Для работодателя спор о премии выигрывается не приказом об отказе, а правильно построенной системой оплаты труда.
Если критерии заранее определены, показатели измеримы, а решение можно подтвердить документами, риск взыскания значительно ниже.