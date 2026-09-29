Как уволить сотрудника за несоответствие должности: аттестация, вакансии и документы для работодателя

Увольнение за недостаточную квалификацию выглядит для работодателя удобным решением, когда сотрудник объективно не справляется с работой. На практике это одно из наиболее требовательных оснований: недостаточно собрать комиссию, провести тест и написать в протоколе, что квалификация работника не соответствует занимаемой должности.
Если сотрудник оспорит увольнение, компании придется показать гораздо больше: какие знания и навыки требовались для работы, как они проверялись, почему результаты свидетельствуют именно о недостаточной квалификации и были ли соблюдены все действия перед расторжением трудового договора.
Поэтому аттестацию лучше рассматривать не как способ быстро уволить неудобного работника, а как процедуру, которую работодатель должен суметь полностью воспроизвести перед судом.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, увольнение сотрудников и защиту работодателей.
Когда можно уволить сотрудника за недостаточную квалификацию
Основание предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: работник не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
Ключевое слово здесь — подтвержденной.
Работодатель должен показать не просто отрицательное мнение руководителя, а объективную профессиональную проблему. Если сотрудника увольняют за недостаток квалификации, из документов должно быть понятно, каких именно знаний или навыков ему не хватает.
Формулировки вроде «не проявляет инициативу», «слабо работает» или «не соответствует ожиданиям руководства» для этого основания слишком расплывчаты.
Почему одного протокола аттестационной комиссии недостаточно
Самая опасная ошибка работодателя — считать решение комиссии окончательным доказательством.
При трудовом споре будет оцениваться не только итоговая строка «не соответствует должности», но и то, на основании чего комиссия пришла к такому выводу.
Поэтому компании выгодно сохранять весь массив материалов:
Что сохранить
Что это доказывает
Тесты и ответы
Фактический уровень знаний
Практические задания
Способность выполнять работу
Оценочные листы
Метод оценки
Вопросы комиссии
Содержание аттестации
Должностную инструкцию
Какие знания вообще требуются
Протокол
Итоговое решение комиссии
Чем подробнее доказательственная база, тем меньше увольнение зависит от субъективного мнения отдельных членов комиссии.
Как правильно составить положение об аттестации
Работодателю невыгодно проводить аттестацию по правилам, которые придуманы непосредственно перед увольнением конкретного сотрудника.
Лучше заранее установить локальный порядок: кто проходит аттестацию, как формируется комиссия, каким образом оцениваются знания, какие документы оформляются и какие результаты считаются неудовлетворительными.
Особое внимание стоит уделить критериям.
Вместо:
«сотрудник должен обладать достаточным уровнем профессиональных знаний»
лучше использовать измеримые требования: знание конкретных программ, законодательства, технологии производства, стандартов, внутренних процессов или профессиональных методик.
Тогда работодателю проще доказать результат.
Можно ли проверять сотрудника по обязанностям, которых нет в должностной инструкции
Это создает серьезный риск.
Аттестация должна проверять способность выполнять именно ту работу, которая поручена сотруднику.
Если должностная инструкция давно устарела, а фактические обязанности изменились, сначала стоит привести документы в порядок. Иначе сотрудник может утверждать, что его квалификацию оценивали по требованиям, которые вообще не относятся к его трудовой функции.
Работодателю полезно до начала процедуры сопоставить:
трудовой договор → должностную инструкцию → фактическую работу → вопросы аттестации.
Эти четыре элемента не должны противоречить друг другу.
Нужно ли заранее предупреждать об аттестации
Процедура должна быть предсказуемой для работника.
Поэтому лучше письменно ознакомить сотрудника с порядком аттестации, ее датой и применяемыми правилами заблаговременно.
Попытка провести внезапную проверку специально перед увольнением увеличивает риск того, что процедура будет выглядеть как заранее подготовленный способ расстаться с конкретным человеком.
Что делать после отрицательной аттестации
Не переходить сразу к увольнению.
Работодатель должен проверить наличие подходящих вакансий и предложить работнику другую работу, которую тот способен выполнять с учетом своей квалификации и состояния здоровья.
Причем речь идет не только о равнозначных должностях.
При наличии соответствующих вакансий нужно учитывать и нижестоящую либо нижеоплачиваемую работу.
Именно этот этап часто недооценивают: компания тщательно проводит аттестацию, но затем теряет позицию из-за ошибок уже после нее.
Когда предлагать вакансии после аттестации
Затягивать нежелательно.
Универсального правила о том, что вакансия обязательно должна быть предложена буквально на следующий день, нет. Но промежуток времени должен быть разумным, а вся процедура — последовательной.
Для работодателя безопаснее действовать без искусственных пауз: получили результат аттестации, проверили штат и письменно предложили доступные варианты.
Отказ сотрудника лучше также фиксировать документально.
Какие вакансии нужно предложить работнику
Работодателю следует проверить все подходящие свободные позиции в соответствующей местности, которые сотрудник способен выполнять.
Удобно сделать отдельный внутренний реестр:
Вакансия
Зарплата
Требования
Предложена
Специалист
90 000 ₽
Соответствует
Да
Младший специалист
70 000 ₽
Соответствует
Да
Иная должность
60 000 ₽
Не соответствует квалификации
Причина зафиксирована
Такой документ значительно удобнее защищать в суде, чем устное утверждение кадровика: «подходящих вакансий тогда не было».
Что делать, если сотрудник состоит в профсоюзе
Этот вопрос нужно проверить до формирования аттестационной комиссии и до увольнения.
Для отдельных ситуаций законодательство предусматривает участие представителя соответствующего выборного профсоюзного органа в аттестационной комиссии, а при увольнении членов профсоюза могут возникать дополнительные процедурные требования.
Поэтому наличие профсоюза нельзя выяснять уже после того, как приказ подписан.
Как работодателю доказать объективность аттестации
Лучший способ — убрать из процедуры максимум субъективности.
Если один непосредственный руководитель устно заявляет, что работник «слабый», это плохое доказательство.
Совсем иначе выглядит ситуация, когда:
одинаковые задания выполняют все сотрудники одной категории;
заранее установлены критерии оценки;
ответы зафиксированы;
комиссия состоит из нескольких лиц;
сотрудник знаком с результатами;
вывод комиссии прямо связан с профессиональными требованиями должности.
Чем меньше процедура похожа на персональную расправу, тем устойчивее увольнение.
Что работодателю проверить перед приказом об увольнении
Перед окончательным решением стоит провести небольшой внутренний аудит.
Проверка
Контрольный вопрос
Аттестация
Проведена по заранее установленным правилам?
Критерии
Связаны с реальной трудовой функцией?
Доказательства
Сохранились задания и результаты?
Вакансии
Проверены и предложены работнику?
Профсоюз
Соблюдены необходимые процедуры?
Документы
Сотрудник ознакомлен надлежащим образом?
Если на один из вопросов нет уверенного ответа, безопаснее устранить проблему до увольнения.
Почему работодателю не стоит использовать аттестацию как формальность
Если компания уже решила уволить сотрудника, а затем начинает создавать под это решение аттестацию, возникает самый опасный сценарий.
Внешне документы будут существовать, но внутри процедуры появятся несостыковки: необычные вопросы, новые критерии, отсутствие аналогичной проверки других работников, внезапно измененная должностная инструкция.
Поэтому аттестация работает в пользу работодателя прежде всего тогда, когда является реальным кадровым инструментом, а не способом оформить заранее принятое решение.
Как снизить риск восстановления сотрудника через суд
Для работодателя здесь важны три вещи.
Первая — объективность. Нужно доказать реальный недостаток профессиональных знаний или навыков.
Вторая — процедура. Аттестация, вакансии, уведомления и документы должны быть оформлены последовательно.
Третья — доказательства. Все, что компания сможет рассказать в суде, желательно иметь в письменном виде еще до увольнения.
Тогда спор строится не вокруг субъективной оценки руководителя, а вокруг проверяемых фактов.
Практический вывод для работодателя
Увольнение за несоответствие должности может быть эффективным инструментом, но только при хорошей подготовке.
Наиболее безопасная конструкция выглядит так:
понятные квалификационные требования → заранее установленная аттестация → объективные задания → документированный отрицательный результат → проверка и предложение вакансий → корректное оформление увольнения.
В такой модели отрицательная аттестация — важная часть процедуры, но не единственный документ, на который должен рассчитывать работодатель.