Как уволить сотрудника за несоответствие должности: аттестация, вакансии и документы для работодателя

Увольнение за недостаточную квалификацию выглядит для работодателя удобным решением, когда сотрудник объективно не справляется с работой. На практике это одно из наиболее требовательных оснований: недостаточно собрать комиссию, провести тест и написать в протоколе, что квалификация работника не соответствует занимаемой должности.

Если сотрудник оспорит увольнение, компании придется показать гораздо больше: какие знания и навыки требовались для работы, как они проверялись, почему результаты свидетельствуют именно о недостаточной квалификации и были ли соблюдены все действия перед расторжением трудового договора.

Поэтому аттестацию лучше рассматривать не как способ быстро уволить неудобного работника, а как процедуру, которую работодатель должен суметь полностью воспроизвести перед судом.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, увольнение сотрудников и защиту работодателей.