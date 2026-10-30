Увольнение за нарушение дресс-кода на работе: когда суд поддержит работодателя

Работодатель вправе устанавливать требования к внешнему виду сотрудников. Например, обязать работников носить деловую одежду, использовать корпоративную форму или соблюдать определенные правила внешнего вида при общении с клиентами.

Однако нарушение дресс-кода не всегда является достаточным основанием для дисциплинарного взыскания. Даже если сотрудник действительно отступил от внутренних правил, суд может отменить замечание, выговор или увольнение из-за несоразмерности наказания.

Судебная практика показывает, что значение имеют не только одежда работника, но и погодные условия, состояние здоровья, характер его обязанностей и последствия нарушения.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судебных спорах, сопровождаю трудовые конфликты, оспаривание дисциплинарных взысканий и защиту работодателей при увольнении сотрудников.