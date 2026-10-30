Увольнение за нарушение дресс-кода на работе: когда суд поддержит работодателя

Работодатель вправе устанавливать требования к внешнему виду сотрудников. Например, обязать работников носить деловую одежду, использовать корпоративную форму или соблюдать определенные правила внешнего вида при общении с клиентами.
Однако нарушение дресс-кода не всегда является достаточным основанием для дисциплинарного взыскания. Даже если сотрудник действительно отступил от внутренних правил, суд может отменить замечание, выговор или увольнение из-за несоразмерности наказания.
Судебная практика показывает, что значение имеют не только одежда работника, но и погодные условия, состояние здоровья, характер его обязанностей и последствия нарушения.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судебных спорах, сопровождаю трудовые конфликты, оспаривание дисциплинарных взысканий и защиту работодателей при увольнении сотрудников.
Может ли работодатель установить обязательный дресс-код
Да. Трудовое законодательство позволяет работодателю определять правила поведения и требования к внешнему виду персонала, если они не противоречат закону.
Обычно дресс-код закрепляют:
в правилах внутреннего трудового распорядка;
отдельном положении о внешнем виде работников;
трудовом договоре;
должностных инструкциях;
документах, регулирующих использование специальной или форменной одежды.
Работника необходимо ознакомить с обязательными правилами под подпись.
Если дресс-код существует только в устных указаниях руководителя, доказать нарушение трудовых обязанностей значительно сложнее.
Можно ли объявить выговор за нарушение дресс-кода
Да, если требование было законным, работник знал о нем и нарушил его без уважительной причины.
Статья 192 ТК РФ предусматривает три основных вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.
Но работодателю необходимо учитывать тяжесть проступка и обстоятельства нарушения.
Например, одно дело, когда работник банка нарушил установленный порядок ношения форменной одежды при обслуживании клиентов. Другое, когда сотрудник на несколько минут снял пиджак в пустом кабинете.
Применять одинаковое наказание в этих ситуациях рискованно.
Суд отменил взыскание за снятый пиджак в жару
Показательный спор рассмотрел Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.
Работодатель посчитал нарушением то, что сотрудник находился на рабочем месте без надетого пиджака. При этом инцидент произошел в жаркую погоду, а пиджак работник нес в руках.
Суды учли обстоятельства произошедшего и отсутствие достаточных оснований для наказания.
Важным оказалось и то, что локальные документы не предусматривали прямого запрета на такое поведение.
Судебная практика: определение Восьмого КСОЮ от 21.09.2023 по делу № 88-17595/2023.
Для работодателя вывод простой: требование о деловом стиле одежды не дает права автоматически наказывать за любое формальное отклонение.
Можно ли требовать носить классическую обувь вместо кроссовок
Да, но при наличии объективных причин сотрудник может отступить от установленного дресс-кода.
В одном из споров работник носил кроссовки вместо предусмотренных корпоративными правилами классических туфель.
Работодатель применил дисциплинарные взыскания.
Однако у сотрудника имелось тяжелое заболевание, а выбор обуви был связан с медицинскими рекомендациями.
Суд признал наказание незаконным, учитывая состояние здоровья работника и отсутствие негативных последствий для организации.
Судебная практика: апелляционное определение Иркутского областного суда от 07.08.2023 по делу № 33-6665/2023.
Таким образом, формальное соблюдение правил дресс-кода не должно ставиться выше объективных обстоятельств, связанных со здоровьем сотрудника, если отсутствуют специальные требования безопасности.
Можно ли запретить сотрудникам носить бороду и усы
Зависит от характера работы.
Если запрет связан исключительно с представлением руководителя о деловом внешнем виде, его необходимо обосновать и корректно закрепить.
Совершенно другая ситуация возникает, когда наличие бороды мешает безопасному использованию средств индивидуальной защиты.
Например, при работе с защитной маской или дыхательным аппаратом плотность прилегания может иметь принципиальное значение.
В одном из дел суд поддержал работодателя, который применил взыскание к сотруднику пожарной службы за нарушение требований к внешнему виду, связанных с безопасностью использования защитного оборудования.
Судебная практика: определение Пятого КСОЮ от 23.05.2024 по делу № 88-3723/2024.
Следовательно, при ограничениях, связанных с охраной труда, позиция работодателя обычно сильнее, чем при обычных эстетических требованиях.
Когда за нарушение дресс-кода могут уволить
Само по себе появление на работе в джинсах или кроссовках не является самостоятельным основанием для увольнения.
Однако пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ допускает увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, если сотрудник уже имеет действующее дисциплинарное взыскание.
Например, работник обязан использовать форменную одежду, неоднократно нарушает это требование, получает дисциплинарные взыскания, но продолжает игнорировать правила.
В подобной ситуации увольнение может быть законным.
Такой подход отражен в определении Первого КСОЮ от 20.08.2024 по делу № 88-26655/2024.
Но работодателю потребуется доказать каждый самостоятельный проступок, отсутствие уважительных причин и соблюдение процедуры увольнения.
Какие ошибки работодателя приводят к отмене взыскания
Судебная практика позволяет выделить несколько типичных проблем.
Ошибка работодателя
Последствие
Дресс-код не закреплен документально
Сложно доказать обязанность
Работник не ознакомлен с правилами
Возникает спор о виновности
Не учтено состояние здоровья
Взыскание могут отменить
Не запрошены письменные объяснения
Нарушена процедура
Наказание чрезмерно строгое
Риск признания незаконным
Увольнение за первое незначительное нарушение
Высокий риск восстановления
Особенно опасно использовать дресс-код как формальный повод для увольнения сотрудника, с которым у руководителя уже возник конфликт.
Как правильно оформить дисциплинарное взыскание
Статья 193 ТК РФ устанавливает обязательную процедуру.
Работодателю необходимо зафиксировать нарушение и запросить у сотрудника письменное объяснение.
На предоставление объяснения отводятся два рабочих дня. Если работник его не представил, составляется соответствующий акт.
Затем нужно оценить обстоятельства нарушения и выбрать соразмерное взыскание.
По общему правилу применить взыскание необходимо не позднее месяца со дня обнаружения проступка с учетом предусмотренных законом исключений.
Приказ о взыскании объявляют работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
Может ли работодатель обязать сотрудников покупать деловую одежду за свой счет
В определенных случаях да.
Если компания устанавливает общие требования к деловому стилю, например классические брюки, рубашку или туфли, это не всегда означает обязанность работодателя оплачивать такой гардероб.
Подобные выводы встречаются в решении Ленинского районного суда Владимира от 27.11.2025 по делу № 2-2794/2025 и апелляционном определении Московского городского суда от 25.09.2025 по делу № 33-30146/2025.
Но важно отличать обычную деловую одежду от специальной одежды и средств индивидуальной защиты, которые предоставляются по отдельным требованиям трудового законодательства.
Что проверить компании перед введением дресс-кода
Чтобы снизить риск трудовых споров, работодателю следует:
Установить понятные и конкретные требования.
Объяснить, для каких должностей они обязательны.
Закрепить правила в локальных документах.
Ознакомить сотрудников под подпись.
Предусмотреть разумные исключения.
Разграничить деловую одежду и обязательные средства защиты.
Оценивать каждое нарушение индивидуально.
Не стоит использовать неопределенные формулировки вроде «работник обязан выглядеть достойно». Такие требования оставляют слишком много пространства для субъективной оценки.
Лучше конкретно указать допустимую одежду, требования к внешнему виду и обстоятельства, при которых допускаются исключения.
Как работодателю не проиграть суд из-за дресс-кода
Главный вопрос в таких спорах не в том, может ли компания устанавливать правила внешнего вида. Такое право у работодателя есть.
Проблема возникает при привлечении сотрудника к ответственности.
Дресс-код установлен законно → работник ознакомлен → нарушение подтверждено → уважительных причин нет → взыскание соответствует тяжести проступка → процедура соблюдена.
Именно эту последовательность работодателю придется доказать в суде.
Судебная практика 2023–2026 годов показывает, что требования к внешнему виду сотрудников должны применяться разумно. Если нарушение связано с состоянием здоровья, жарой или другими объективными обстоятельствами, формальное несоблюдение дресс-кода еще не означает виновного дисциплинарного проступка.
Для бизнеса безопаснее иметь понятные правила и применять их последовательно, чем использовать выговор или увольнение за внешний вид без оценки обстоятельств конкретного работника.