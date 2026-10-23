Новая схема кражи денег с ЕНС, через смену директора

Под прицелом мошенников - любая компания, особенно, с высокими оборотами.

Недавно стало известно, что мошенники "чуть не украли" компанию "ЭОС" - российскую "дочку" крупнейшего коллекторского агентства, с немецкими корнями.

Как заявили в компании, 9 октября в ЕГРЮЛ «неустановленными лицами, предположительно, с использованием поддельных нотариально удостоверенных документов», были внесены изменения и генеральным директором коллекторского агентства стала числиться самозанятая Елена Малахова. Которая ранее выступала в роли директора в 8-ми уже ликвидированных компаниях.

Обратившись в ФНС и правоохранительные органы, компания смогла вернуть прежних директоров, с 19 октября.

На память сразу приходит аналогичная история с "кражей Атриума" - там события, тоже, развивались по схожему сценарию.

Может показаться, что все дело здесь - в неудачном рейдерском захвате. Дескать, какие-то неумелые рейдеры попытались "наскочить" на компанию, но у них не получилось.

Это - неверный ответ.

Как правило, у рейдеров "все ходы посчитаны наперед", поэтому избавиться от них лишь обращением в надзорные органы - недостаточно. А уж на крупную компанию, “так просто“, никто точно нападать не станет.

А дело вот в чем.

Недавно мы уже поднимали тему кражи денег мошенниками со счетов ЕНС. И указывали на то, что мошенники там работают по аналогичному сценарию: смена директора - корректировка сданных ранее отчетов - возврат “переплаты“ на ЕНС - похищение денег с ЕНС.

Но с 1 сентября Налоговики “снятие“ денег с ЕНС и переброску его на другие счета - усложнили. Вроде, как перебрасывать деньги с ЕНС, “без налоговой цели“, уже нельзя.

Но это - лишь удлинило цепочку.

Если мошенники не могут украсть деньги с ЕНС “напрямую“ (как они делали это раньше), то они просто заранее подыскивают компании с налоговыми долгами. Которым нужный объем денег с ЕНС “продается” с дисконтом. Грубо, за каждый рубль, отправленный мошенникам, Клиент получает два рубля на свой проблемный ЕНС налогового должника.

Как ни странно, но подобная ситуация оказалась даже на руку мошенникам. Потому, что правоохранительные органы, если что, будут, в первую очередь, “трясти“ именно простофиль, которые купили украденные деньги с ЕНС, чтобы покрыть собственные налоговые долги.

Как резюме:

1. Под ударом от новой схемы мошенничества, может оказаться теперь какая угодно компания. И, чем больший объем средств у нее можно вернуть на ЕНС, “откатив назад“ ранее сданные отчеты, тем риск - более серьезный.

2. Самой собой, просто идеальным вариантом для схемы представляются крупные, оборотистые, в прошлом, компании, которые сейчас “бросаются“ или выходят на ликвидацию. Подобрать такой “самородок“, пообещав заказчику “ликвидацию в лучшем виде“, через смену директора, найдется очень много желающих.

3. Если у Вашей компании появились налоговые долги и кто-то “добрый“ хочет выручить вас, пополнив ЕНС “за долю малую“, то Вы, помимо налоговых проблем, приобретете еще и уголовные. Причем, мошенники, почти наверняка, скроются за границей, а Вы - пойдете по этапу первым.

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