Скрытые убытки отдела продаж: 19 500 ₽ в месяц на каждого менеджера уходят на набор номера

Что меняет предиктивный диалер: расчёт на 20 менеджеров

Предиктивный диалер сам набирает номера, рассчитывает, скольким клиентам звонить одновременно, и соединяет ответивших с освободившимся оператором. Примем в модели, что обзвон идёт в 3 раза быстрее, а время на набор сокращается с 2 часов до 40 минут. Это допущение, проверьте его на пилоте с вашей базой.

Менеджер получает 80 минут в день. Продуктивное время вырастает с 6 часов до 7 часов 20 минут, то есть на 22%. У руководителя два варианта.

Вариант 1. Штат остаётся прежним, объём разговоров растёт на 22%. Если показатели каждого разговора сохраняются, выручка на сотрудника растёт на те же 22%.

Вариант 2. Объём разговоров остаётся прежним, потребность в штате падает с 20 до 17 менеджеров (20 × 360 / 440 = 16,4, округляем вверх). Увольнения для этого не нужны: достаточно не заменять трёх ушедших сотрудников.

Сравнение по второму варианту:

Показатель Ручной обзвон Предиктивный диалер Менеджеров в отделе 20 17 Набор и ожидание, в день на менеджера 2 ч 40 мин ФОТ с взносами, ₽ в месяц 1 560 000 1 326 000 Лицензии диалера, ₽ в месяц 0 40 800 Итого, ₽ в месяц 1 560 000 1 366 800 Экономия 193 200 ₽ в месяц, 2,32 млн ₽ в год

Стоимость лицензии принята равной 2 400 ₽ за рабочее место в месяц: 17 × 2 400 = 40 800 ₽. Подставьте цену своего поставщика. Расходы на связь и CRM приняты одинаковыми в обоих вариантах.

Минута лицензии стоит 0,24 ₽ (2 400 ₽ на 10 080 минут рабочего месяца), минута менеджера стоит 7,74 ₽. Освобождённые 28 часов в месяц стоят 13 000 ₽ на менеджера, поэтому лицензия окупается меньше чем за 4 рабочих дня.