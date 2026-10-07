Скрытые убытки отдела продаж: 19 500 ₽ в месяц на каждого менеджера уходят на набор номера

Сколько стоят гудки и недозвоны в отделе из 20 менеджеров
Возьмём модель: из 8 часов смены менеджер тратит 2 часа на набор номеров, ожидание ответа и недозвоны. Свою цифру вы получите за один день хронометража.
2 часа × 21 рабочий день = 42 часа в месяц
42 часа × 464,29 ₽ = 19 500 ₽ на одного менеджера
19 500 ₽ × 20 менеджеров = 390 000 ₽ в месяц, или 4,68 млн ₽ в год
В отчётности эта сумма не выделена, она входит в оклады.
Что меняет предиктивный диалер: расчёт на 20 менеджеров
Предиктивный диалер сам набирает номера, рассчитывает, скольким клиентам звонить одновременно, и соединяет ответивших с освободившимся оператором. Примем в модели, что обзвон идёт в 3 раза быстрее, а время на набор сокращается с 2 часов до 40 минут. Это допущение, проверьте его на пилоте с вашей базой.
Менеджер получает 80 минут в день. Продуктивное время вырастает с 6 часов до 7 часов 20 минут, то есть на 22%. У руководителя два варианта.
Вариант 1. Штат остаётся прежним, объём разговоров растёт на 22%. Если показатели каждого разговора сохраняются, выручка на сотрудника растёт на те же 22%.
Вариант 2. Объём разговоров остаётся прежним, потребность в штате падает с 20 до 17 менеджеров (20 × 360 / 440 = 16,4, округляем вверх). Увольнения для этого не нужны: достаточно не заменять трёх ушедших сотрудников.
Сравнение по второму варианту:
Показатель
Ручной обзвон
Предиктивный диалер
Менеджеров в отделе
20
17
Набор и ожидание, в день на менеджера
2 ч
40 мин
ФОТ с взносами, ₽ в месяц
1 560 000
1 326 000
Лицензии диалера, ₽ в месяц
0
40 800
Итого, ₽ в месяц
1 560 000
1 366 800
Экономия
193 200 ₽ в месяц, 2,32 млн ₽ в год
Стоимость лицензии принята равной 2 400 ₽ за рабочее место в месяц: 17 × 2 400 = 40 800 ₽. Подставьте цену своего поставщика. Расходы на связь и CRM приняты одинаковыми в обоих вариантах.
Минута лицензии стоит 0,24 ₽ (2 400 ₽ на 10 080 минут рабочего месяца), минута менеджера стоит 7,74 ₽. Освобождённые 28 часов в месяц стоят 13 000 ₽ на менеджера, поэтому лицензия окупается меньше чем за 4 рабочих дня.
Расходы на связь: что осталось за пределами расчёта
Счёт за связь изменится, но в какую сторону, зависит от базы. Предиктивный режим набирает больше номеров, чем свободно операторов, и это увеличивает число исходящих попыток. Предварительная проверка базы, наоборот, отсеивает номера, на которые вряд ли ответят.
В таблицу эти эффекты не заложены. Посчитайте их по итогам пилота на счетах за связь за последние три месяца.
Контроль качества: 18% записей против 100%
После сокращения штата качество разговоров по-прежнему контролируют люди, а времени у них меньше. Допустим, каждый из 17 менеджеров проводит 40 разговоров по 4 минуты в день. Это 2 720 минут, или 45 часов записей ежедневно.
Руководитель отдела за 8 часов смены прослушает около 18% этого объёма. Речевая аналитика анализирует 100% звонков. Руководитель разбирает разговоры по её выводам и не тратит смену на выборочное прослушивание.
Следствие для HR: занятость, выгорание и адаптация новичков
Выгорание вызывают монотонная рутина и хронический стресс. Набор номера и гудки относятся к рутине, диалер её убирает. Вместе с ней он убирает паузы между разговорами, и нагрузка на оператора растёт.
Контролируйте AHT, среднее время обработки звонка. Пример: разговор 4 минуты, удержание 30 секунд и постобработка 1,5 минуты дают AHT 6 минут. При полной занятости оператор обрабатывает 10 звонков в час, при занятости 85% это 8,5 звонка.
Признаки перегрузки:
AHT растёт к концу смены при той же сложности звонков
операторы пропускают перерывы ради плана
клиенты перезванивают с тем же вопросом
занятость несколько дней подряд выше 85–90%
Закладывайте перерывы и порог занятости в график до запуска диалера. Иначе сэкономленный ФОТ вернётся через рост ошибок.
Новичок стоит денег до выхода на план. Допустим, он два месяца работает на 50% нормы: недополученная выработка составляет 78 000 × 2 × 50% = 78 000 ₽, без затрат на подбор и времени наставника. Каждая неделя сокращённой адаптации возвращает около 9 750 ₽ (78 000 × 0,25 месяца × 50%).
Сократить адаптацию помогают разборы реальных звонков новичка с наставником и тренировка возражений на ролевых сценариях до выхода на живую базу.
Как вы считаете стоимость потери одного менеджера по продажам: только подбор или ещё и месяцы, пока преемник работает вполсилы? При какой занятости операторов вы пересматриваете график и перерывы?