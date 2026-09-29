Верховный суд обязал принять на работу человека, которому необоснованно отказали

В чём суть дела

История началась с того, что житель Чувашской Республики несколько раз (с января по апрель 2024 года) обращался в ООО с заявлениями о приёме на разные вакантные должности. У мужчины были нужная квалификация и стаж, а в компании на тот момент действительно имелись подходящие позиции. Однако каждый раз он получал формальный отказ. При этом соискатель отмечал странную деталь: когда он размещал резюме, представители компании сами связывались с ним и предлагали вакансии. Но как только выяснялась его фамилия, общение прекращалось. Мужчина заподозрил, что причина отказа связана не с профессиональными качествами, а с другими обстоятельствами.

В суде первая инстанция признала отказы незаконными: работодатель не указал конкретных, связанных с деловыми качествами причин. Однако в части возложения обязанности заключить трудовой суд отказал. Нижестоящие судьи исходили из того, что заключение трудового договора — это право, а не обязанность работодателя, и понуждение к этому выходит за рамки компетенции суда. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали такой подход.

Тогда соискатель обратился в Верховный Суд РФ. Судебная коллегия по гражданским делам с выводами нижестоящих судов не согласилась. ВС РФ отменил решения в части отказа в заключении договора и сам обязал компанию оформить трудовой договор — с даты первого незаконного отказа.