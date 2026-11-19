С 2027 года лимит дохода для освобождения от НДС на УСН снижается до 15 млн рублей. Налоги бухгалтеры уже посчитали, но в январе учёты чаще ломаются из-за старых настроек в кассах и выгрузках из 1С. К концу года компании на УСН готовятся к новому порогу по НДС — 15 млн рублей с 2027 года . Ставки 5%, 7% или общие 10% и 22% обычно выбирают заранее. Проблемы начинаются 1 января, когда бухгалтерия упирается в техническую часть: сайт, учётная система и онлайн-касса продолжают жить по прошлогодним правилам. На практике можно встретить один и тот же сценарий: ставку в учётной политике 1С поменяли, а в смежных сервисах оставили «Без НДС». В результате за праздничные дни пробиваются десятки или сотни некорректных чеков, которые потом приходится вручную закрывать через ФНС. Ниже — четыре технических узла, которые стоит протестировать с разработчиками и специалистом по 1С до 31 декабря.

1. Ставка НДС в прошивке ККТ и шаблонах чеков сайта

Самая частая январская поломка — онлайн-касса бьёт чек со старой ставкой, потому что её забыли обновить на стороне эквайринга или в CMS сайта. В интернет-магазинах ставка НДС часто зашита прямо в коде модуля оплаты или в карточке товара на сайте, а касса просто печатает то, что пришло в запросе. Если чек ушёл с неверной ставкой, исправлять ошибку приходится по правилам 54-ФЗ — пробивать чеки коррекции (для ФФД 1.1 и 1.2) или чеки с обратным признаком расчёта (для ФФД 1.05). При большом потоке онлайн-заказов за праздники это превращается в многодневную ручную сверку.

Что проверить до боя курантов: Откуда именно касса берёт ставку НДС при онлайн-оплате — из 1С, из админки сайта или из настроек платёжного шлюза.

Поддерживает ли прошивка ККТ и драйвер вашу новую ставку (5%, 7% или 22%).

2. Переходящие авансы декабря и отгрузки января

Сложный стык возникает на заказах, которые клиент оплатил в декабре без НДС, а закрывающие документы и отгрузка проходят уже в январе с налогом. Автоматические обмены между CRM, сайтом и 1С часто берут ставку из самого заказа, а не из даты отгрузки. В итоге в 1С документ реализации ложится с одной суммой налога, а в чеке зачёта аванса на кассе уходит другая. Если оставить этот узел без проверки, расхождения всплывут только при подготовке декларации за первый квартал. Что проверить до боя курантов: Как правило обмена в 1С обрабатывает заказы, созданные до 31 декабря со статусом «Оплачен», если отгрузка идёт в январе.

Заложен ли в скриптах пересчёт ставки при формировании закрывающего чека.

3. Отчёты маркетплейсов против базы 1С

У селлеров на маркетплейсах учёт усложняется отрицательными комиссиями, баллами за скидки и возвратами, из-за которых данные в отчёте площадки регулярно расходятся с цифрами в 1С. Когда к этому добавляется НДС, любая ошибка округления в загрузке отчёта комиссионера меняет налоговую базу. С 2026–2027 годов контроль со стороны площадок и налоговой становится плотнее: при расхождениях между отчётом маркетплейса и декларацией продавца инспекция запрашивает пояснения и документы. Полагаться на то, что стандартная обработка загрузки сама всё разнесёт без сбоев, рискованно. Что проверить до боя курантов: Актуальна ли версия модуля или обработки загрузки отчётов Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета в вашей 1С.

Корректно ли разносятся возвраты и корректировки прошлых периодов при новой ставке НДС.

4. Округления копеек между витриной и учётной системой

Когда ставка налога меняется или появляется впервые (например, 5% «в том числе» или сверху цены), витрина сайта и 1С могут считать копейки по-разному. Сайт округляет итоговую сумму по всему чеку, а 1С — по каждой позиции в строке. Разница в 1–2 копейки на заказе приводит к тому, что обмен сбрасывает документ в ошибку или оставляет в учёте «висящие» копейки дебиторки по каждому покупателю. Что проверить до боя курантов: Сделайте тестовый заказ на 3–5 позиций со скидкой на тестовом стенде и прогоните его по всей цепочке до кассы и 1С.

Сверьте сумму в чеке, сумму в выписке эквайринга и проводку в 1С до копейки.

Короткий итог для постановки задачи айтишнику