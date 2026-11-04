Пять ошибок работодателя, которые стоили компании 769 055 рублей. Разбор реального трудового спора

Разбираем это дело с точки зрения ошибок работодателя. Не потому что они редкие. Наоборот, потому что такие ошибки встречаются постоянно. И стоят они дорого.

Эта история началась с обычного трудового договора. Маркетолог устроилась в торговую компанию в июне 2025 года. Спустя десять месяцев работодатель фактически отстранил её от работы. Ей перестали выдавать зарплату и не вернули доступ в офис. Женщина продолжала трудиться удаленно и отправлять результаты руководству. Когда терпение закончилось, она написала заявление на увольнение. Ответа не последовало. Женщина обратилась в суд.

Что произошло на самом деле

Сотрудница работала в должности маркетолога. С апреля 2026 года руководство изъяло у неё ключи от офиса. Формально это выглядело как переход на удаленку. Фактически это было отстранение от работы без всякого оформления. Трудовой договор никто не менял. Дополнительное соглашение об изменении условий труда не подписывали. Приказ не издавали. При этом работу женщина продолжала выполнять. Она направляла результаты руководству по электронной почте. У неё сохранилась переписка. Это оказалось ключевым доказательством в суде. С апреля по август 2026 года зарплату не платили вообще. За пять месяцев образовался долг в 600 000 рублей. В конце августа сотрудница подала заявление об увольнении по собственному желанию с 1 сентября. Это её законное право по статье 80 Трудового кодекса. Работодатель обязан был оформить увольнение и выдать трудовую книжку. Он этого не сделал. Ни приказа, ни записи, ни расчёта.

Ошибка первая. Отстранение без оформления

Трудовой кодекс не позволяет просто так лишить человека работы. Если меняются условия труда, нужно оформлять перевод или изменение определенных сторонами условий договора. Статья 72 ТК требует письменного соглашения. Статья 74 ТК допускает изменение условий по инициативе работодателя, но только с уведомлением за два месяца и обоснованием причин. Здесь не было ни того, ни другого. Изъятие ключей без документов это незаконное отстранение.

Ошибка вторая. Невыплата заработной платы

Статья 136 ТК обязывает платить зарплату не реже двух раз в месяц. Задержка - это прямое нарушение. Более того, статья 142 ТК даёт работнику право приостановить работу, если задержка превысила 15 дней. Сотрудница этого не сделала. Она продолжала работать. Это её право, а не обязанность. За невыплату зарплаты предусмотрена административная ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Штраф для организации составляет от 30 000 до 50 000 рублей. При повторном нарушении до 100 000 рублей или дисквалификация должностного лица. Есть и уголовная перспектива. Статья 145.1 УК РФ предусматривает ответственность за частичную невыплату зарплаты свыше трех месяцев и полную невыплату свыше двух месяцев. Санкции доходят до лишения свободы на срок до трех лет. Пять месяцев полного отсутствия выплат - это уже территория этой статьи.

Ошибка третья. Игнорирование заявления об увольнении

Заявление по собственному желанию это односторонняя сделка. Работодатель не может её не заметить. Статья 80 ТК устанавливает, что если работник подал заявление, трудовой договор прекращается по истечении срока предупреждения. Даже если приказ не издан, отношения считаются прекращенными. Но отсутствие приказа и записи в трудовой книжке создает работнику проблемы. Без документа он не может устроиться на новую работу. Статья 84.1 ТК обязывает выдать трудовую книжку в день увольнения. В этом деле суд признал договор расторгнутым по пункту 3 части 1 статьи 77 ТК. То есть по инициативе работника. Формально восстановил справедливость. Но осадок у работодателя остался в виде взысканий.

Ошибка четвёртая. Невыплата компенсации за отпуск

При увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. Это статья 127 ТК. Суд взыскал 119 055,09 рублей. Именно столько сотрудница заработала бы, если бы отгуляла положенные дни. Многие работодатели ошибочно считают, что если человек не ходил в отпуск, то и платить за него не нужно. Это не так. Компенсация рассчитывается исходя из среднего заработка за последние двенадцать месяцев. Если зарплату не платили, средний заработок всё равно считается по начислениям. Суд не освобождает от этой обязанности даже при отсутствии выплат.

Ошибка пятая. Отсутствие расчета и молчание в суде