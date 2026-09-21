Бюджет на оценку персонала: какие расходы забывают учесть

Что попадает в полную смету

Цена доступа к методике или системе обычно находится в начале списка. Дальше начинаются менее заметные статьи.

Подготовка модели оценки. Нужно уточнить цель проекта, определить группы сотрудников, проверить профили должностей, выбрать методы и согласовать шкалы. Если один и тот же опросник запускают для всех без этой работы, бюджет действительно становится меньше. Заодно уменьшается ценность результата.

Рабочее время участников. В расчёт входит продолжительность тестов, опросов, интервью и практических заданий. Добавляется время на инструкции, вход в систему и повторное прохождение при техническом сбое. Для проекта на несколько сотен человек разница между 45 и 70 минутами уже заметна.

Администрирование. Кто-то готовит списки, исправляет данные, отвечает на вопросы, напоминает о сроках и разбирается с незавершёнными попытками. Автоматическая рассылка сокращает часть работы, но не отменяет нестандартные ситуации.

Участие руководителей. Они согласуют требования к ролям, наблюдают за поведением сотрудников, участвуют в калибровке и обсуждают выводы. Эту статью часто не считают совсем, хотя час директора функции стоит дороже часа администратора проекта.

Отчёты и обратная связь. Индивидуальный отчёт ещё нужно прочитать, объяснить сотруднику и перевести в действия. Для кадрового резерва потребуется отдельная встреча. Для команды нужен групповой разбор. Если подрядчик отдаёт только файлы, работу забирает внутренняя команда.

Данные и безопасность. В бюджет могут войти единый вход, передача справочников из кадровой системы, проверка хранения персональных данных, настройка ролей доступа и удаление тестовых учётных записей. Иногда интеграция не нужна. Иногда без неё HR будет обновлять списки вручную перед каждой волной.

Повторные работы. Сотрудника включили не в ту группу, руководитель поздно изменил профиль роли, письмо попало в спам, часть результатов нельзя сопоставить с кадровой системой. Нулевой резерв в смете означает, что все эти случаи потом оплатят временем команды.