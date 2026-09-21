Бюджет на оценку персонала: какие расходы забывают учесть

В бюджете на оценку персонала чаще всего появляется одна заметная строка: методика, услуги подрядчика или лицензия на платформу. Сумму согласуют, проект запускают, а через два месяца выясняется, что HR-команда потратила на него несколько рабочих недель. Руководители отменяли встречи ради калибровки результатов. ИТ-служба настраивала обмен данными, юристы проверяли документы, часть сотрудников проходила оценку повторно.
Ни одна из этих работ не была бесплатной. Просто расходы разошлись по разным подразделениям и не попали в первоначальную смету.
Из-за этого сравнение поставщиков тоже получается странным. Вариант с низкой ценой за одного участника может потребовать ручной подготовки отчётов и постоянного администрирования. Более дорогой вариант иногда снимает эти операции. Если сравнивать только счета подрядчиков, первый всё равно выглядит выгоднее.
Сначала разделите два вида затрат
Финансовому директору и HR полезно договориться, что именно они называют бюджетом. Здесь есть две разные величины.
Кассовый бюджет показывает, сколько денег компания перечислит внешним исполнителям и на какие дополнительные закупки придётся потратиться. Сюда входят лицензии, услуги методологов, интеграция, внешние оценщики, обучение и техническая поддержка.
Полная стоимость проекта добавляет рабочее время собственных сотрудников. Это время HR, руководителей, ИТ, службы безопасности, участников оценки и тех, кто будет разбирать результаты.
Вторую величину не всегда нужно защищать как прямой денежный расход. Оклад уже выплачивается, даже если сотрудник два часа заполняет опросник. Но эти два часа нельзя одновременно потратить на клиента, производство или текущий проект. Для решения о масштабе оценки такая нагрузка имеет значение.
Если смешать оба расчёта, возникнет спор о том, можно ли считать зарплату сотрудников экономией. Если держать их раздельно, спор исчезает. Руководитель видит платёжный календарь, а рядом реальную нагрузку на компанию.
Что попадает в полную смету
Цена доступа к методике или системе обычно находится в начале списка. Дальше начинаются менее заметные статьи.
Подготовка модели оценки. Нужно уточнить цель проекта, определить группы сотрудников, проверить профили должностей, выбрать методы и согласовать шкалы. Если один и тот же опросник запускают для всех без этой работы, бюджет действительно становится меньше. Заодно уменьшается ценность результата.
Рабочее время участников. В расчёт входит продолжительность тестов, опросов, интервью и практических заданий. Добавляется время на инструкции, вход в систему и повторное прохождение при техническом сбое. Для проекта на несколько сотен человек разница между 45 и 70 минутами уже заметна.
Администрирование. Кто-то готовит списки, исправляет данные, отвечает на вопросы, напоминает о сроках и разбирается с незавершёнными попытками. Автоматическая рассылка сокращает часть работы, но не отменяет нестандартные ситуации.
Участие руководителей. Они согласуют требования к ролям, наблюдают за поведением сотрудников, участвуют в калибровке и обсуждают выводы. Эту статью часто не считают совсем, хотя час директора функции стоит дороже часа администратора проекта.
Отчёты и обратная связь. Индивидуальный отчёт ещё нужно прочитать, объяснить сотруднику и перевести в действия. Для кадрового резерва потребуется отдельная встреча. Для команды нужен групповой разбор. Если подрядчик отдаёт только файлы, работу забирает внутренняя команда.
Данные и безопасность. В бюджет могут войти единый вход, передача справочников из кадровой системы, проверка хранения персональных данных, настройка ролей доступа и удаление тестовых учётных записей. Иногда интеграция не нужна. Иногда без неё HR будет обновлять списки вручную перед каждой волной.
Повторные работы. Сотрудника включили не в ту группу, руководитель поздно изменил профиль роли, письмо попало в спам, часть результатов нельзя сопоставить с кадровой системой. Нулевой резерв в смете означает, что все эти случаи потом оплатят временем команды.
Расчёт для проекта на 500 сотрудников
Возьмём условную компанию, которая проводит одну волну оценки для 500 человек. Цифры нужны для демонстрации модели, это не рыночный тариф.
Методика и доступ к платформе стоят 450 000 рублей. На настройку профилей и согласование проекта HR и руководители потратят 80 часов. При расчётной стоимости 1 500 рублей за час это ещё 120 000 рублей.
Администрирование займёт 70 часов по 1 000 рублей, получаем 70 000 рублей. Каждый участник проведёт в оценке 45 минут. При средней стоимости рабочего часа 900 рублей нагрузка компании составит 337 500 рублей.
Сорок руководителей потратят по два часа на подготовку и обсуждение результатов. При стоимости часа 1 800 рублей это 144 000 рублей. На выборочную обратную связь, групповые отчёты и материал для кадрового комитета заложим 120 часов по 1 500 рублей, ещё 180 000 рублей.
Интеграция и проверка требований безопасности обойдутся в 160 000 рублей. Инструкции и внутренние коммуникации добавят 60 000 рублей. Резерв на повторные работы составит 80 000 рублей.
Полная стоимость проекта получается такой:
450 000 + 120 000 + 70 000 + 337 500 + 144 000 + 180 000 + 160 000 + 60 000 + 80 000 = 1 601 500 рублей.
В счёте поставщика видны 450 000 рублей. В экономической модели проекта эта сумма занимает около 28%. Остальные расходы компания создаёт внутри процесса.
Число само по себе ничего не доказывает. Если результаты нужны только для двадцати кадровых решений, оценивать все 500 человек может быть избыточно. Если проект формирует планы развития для всей группы и заменяет несколько разрозненных процедур, та же сумма выглядит иначе.
Где бюджет раздувается незаметно
Первая причина связана с числом вариантов. Для каждого подразделения просят отдельный профиль, отчёт и набор вопросов. Иногда различия действительно нужны. Иногда речь идёт о разных названиях одинаковой работы. Каждое исключение увеличивает часы методолога, настройку и объём проверки.
Вторая причина появляется после запуска. Срок прохождения продлевают три раза, добавляют новых участников, меняют руководителей в списках. Один такой перенос кажется мелочью. Десятки изменений превращают администратора в диспетчера.
Третья причина находится уже за пределами оценки. Компания обещает всем участникам подробную обратную связь, но заранее не определяет, кто её проведёт. После выгрузки 500 отчётов выясняется, что у HR нет 250 свободных часов даже при получасовой встрече.
Есть ещё спорная статья: развитие по итогам оценки. Курсы, наставничество и новые проекты могут стоить дороже самой диагностики. Я бы не прятал их внутрь цены оценки. Лучше показать отдельным последующим бюджетом. Иначе невозможно понять, сколько стоит получение данных и сколько компания решила вложить в изменения.
Как сравнивать два предложения
Для каждого варианта стоит пройти один и тот же маршрут от подготовки до кадрового решения. Удобно фиксировать операцию, исполнителя, количество повторений, время и ставку часа. Рядом записывается, кто выполняет работу: поставщик, система или сотрудник компании.
Тогда вопрос «сколько стоит один участник» раскладывается на более полезные вопросы. Входит ли настройка профилей в цену? Кто формирует индивидуальные отчёты? Сколько ручных выгрузок потребуется? Есть ли ограничение на повторное прохождение? Что произойдёт при изменении состава группы? Нужно ли отдельно покупать интеграцию и обучение администраторов?
Самый дешёвый вариант по лицензии может остаться лучшим. Только теперь это будет результат расчёта, а не впечатление от первой строки коммерческого предложения.
Перед защитой бюджета я бы оставил в документе ещё одно пустое поле: кто и сколько времени потратит на решения после получения результатов. Его неудобно заполнять. Особенно когда деньги на диагностику уже нашли, а календарь руководителей остался прежним.