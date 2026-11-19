Обязательна ли должностная инструкция по ТК РФ? Для обычных должностей общей обязанности издавать её нет, но трудовую функцию обязательно указывают в трудовом договоре. За ненадлежащее оформление договора организации грозит штраф 50 000–100 000 рублей по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ; отсутствие обычной инструкции само по себе такого нарушения не означает. При споре о дисциплинарном взыскании записанные обязанности и подтверждение ознакомления помогают работодателю обосновать свою позицию, однако подпись не гарантирует законность наказания.
Что проверить перед дисциплинарным взысканием
Перед дисциплинарным взысканием нужно установить, какую трудовую обязанность работник нарушил и в чём состоит его вина. Статья 192 ТК РФ предусматривает замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Работодатель обязан учитывать тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.
В п. 35 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 названы разные источники обязанностей: законодательство, трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, положения, приказы работодателя и технические правила. Поэтому отсутствие инструкции само по себе не делает взыскание незаконным: нужно проверить другие законные источники обязанности. Пленум не утверждает, что любого найденного документа будет достаточно. По мнению автора, подробная запись помогает показать, какое действие поручили сотруднику; без неё содержание обязанности и ознакомление с применимыми документами придётся подтверждать другими имеющимися доказательствами, достаточность которых заранее неизвестна.
По п. 53 того же постановления работодатель доказывает проступок и то, что учёл его тяжесть, обстоятельства, предшествующее поведение работника и отношение к труду. Статья 193 ТК РФ требует до взыскания запросить письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней работник его не предоставил, составляют акт; отсутствие объяснения не препятствует взысканию. Сроки применения взыскания и ознакомления с приказом, а также правило об одном взыскании за один проступок проверяют отдельно по ст. 193: перечисленное здесь не заменяет полного порядка применения взыскания.
До решения о наказании соберите документы, действовавшие на момент предполагаемого нарушения. Проверьте, соответствует ли обязанность порученной работе и подтверждено ли ознакомление с применимыми документами. Новая редакция инструкции не доказывает, что прежняя содержала ту же обязанность.
С чего управляющему начать проверку трудовых договоров и должностных инструкций по массовой должности
Управляющий может начать с перечня фактических задач и недостающих документов по должности, на которую нанимают больше всего сотрудников. Для этой подготовки не требуется самостоятельно менять договоры: решения об изменении их условий принимает уполномоченный представитель работодателя. На ближайшую неделю поставьте задачу собрать документы и определить, что требует исправления; срок оформления изменений зависит от их содержания.
Выпишите должности без инструкции и без подробного перечня обязанностей в договоре. Отдельно отметьте договоры с неясным или отсутствующим условием о трудовой функции.
По выбранной должности сопоставьте договор, действующие инструкции и поручаемую работу. Проверьте специальные требования, квалификацию и документы по охране труда.
Опишите обязанности понятными действиями. До утверждения изменений определите, требуется ли соглашение с работником.
Сохраните применимую редакцию и подтверждение ознакомления. Для нового работника предусмотрите ознакомление с соответствующим локальным актом до подписания договора.
Если точек несколько, управляющие передают владельцу общий список недостающих документов и вопросов, которые сами решить не могут. Владелец назначает ответственных за исправления и сообщает управляющим, какие документы применять. Если спор уже возник, отдельно собирают документы и сведения об обстоятельствах на момент события. Новая инструкция не доказывает задним числом содержание прежних обязанностей и законность взыскания.
Обязательна ли должностная инструкция для каждой должности
Для обычных должностей отдельную инструкцию можно не издавать, но специальные требования к конкретной работе нужно проверить. В ответе на вопрос № 142224 от 28.12.2020 сервис Роструда Онлайнинспекция.рф подтверждает возможность обойтись без инструкции, когда договор содержит полный перечень обязанностей. В ответе на вопрос № 169214 от 08.09.2022 сервис также называет инструкцию необязательной и указывает на необходимость перечня обязанностей в договоре при её отсутствии.
Эти ответы пользователям не являются нормативными актами; указанные даты относятся к вопросам. Формулировку о полном перечне обязанностей нельзя выдавать за дословное требование ст. 57 ТК РФ перечислить каждую рабочую операцию.
Для государственного гражданского служащего предусмотрен должностной регламент по ст. 47 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ. Действия частного охранника и телохранителя регламентируются соответствующими должностными инструкциями по ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ. Закон вступил в силу 01.09.2026. Правило относится к частной охранной деятельности: переносить его на любого сторожа или сотрудника, которого в обиходе называют охранником, нельзя.
Почему должностная инструкция не заменяет условие о трудовой функции в трудовом договоре
Трудовую функцию обязательно указывают в договоре независимо от наличия инструкции. По ч. 2 ст. 57 ТК РФ это работа по должности согласно штатному расписанию, профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретный вид поручаемой работы. Самостоятельная инструкция не заменяет это условие. Проверка трудовой функции также не заменяет проверки остальных обязательных сведений и условий договора по ст. 57.
Пункт 10 постановления Пленума ВС РФ от 23.12.2021 № 45 относит отсутствие предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 57 ТК РФ сведений или условий к ненадлежащему оформлению договора. Санкции установлены ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
Кто отвечает
Штраф за ненадлежащее оформление договора
Должностное лицо
10 000–20 000 рублей
ИП
5 000–10 000 рублей
Юридическое лицо
50 000–100 000 рублей
В таблице приведены санкции указанной части; наказание по конкретному делу определяют отдельно. Это не штрафы за отсутствие обычной должностной инструкции. Поэтому проверку стоит начинать с договора, даже если подробная инструкция с подписью сотрудника уже есть.
Где и как подробно записать трудовые обязанности работника
Для обычной должности обязанности можно подробно изложить в договоре либо в инструкции. Письмо Роструда от 31.10.2007 № 4412-6 допускает оформление инструкции приложением к договору или самостоятельным документом. Это ненормативное разъяснение о способах оформления.
Автор рекомендует описать работу линейного сотрудника коротко и предметно. Следующий перечень помогает составить документ, но не является обязательной формой:
кому подчиняется сотрудник и к кому обращается при затруднениях;
какие действия выполняет в течение смены;
какой результат передаёт следующей смене или руководителю;
какие решения принимает самостоятельно;
что согласует и по каким признакам проверяется выполнение работы.
Условный пример автора: администратору уже поручено передавать незавершённые обращения следующей смене, и эта работа входит в согласованную трудовую функцию. Указание, где оставить запись и какие сведения передать, уточняет порядок выполнения порученной работы. Если новой редакцией тому же администратору хотят поручить ведение бухгалтерского учёта, которое в его согласованную трудовую функцию не входит, одной подписи об ознакомлении недостаточно. Прежде чем менять документ, нужно сопоставить новое поручение с договором и определить необходимое оформление изменений.
Статья 60 ТК РФ запрещает требовать работу, не обусловленную договором, кроме предусмотренных законом случаев. Отсутствие названия конкретной операции в перечне само по себе ещё не означает, что сотруднику поручили другую работу: в примере с обращениями нужно проверить содержание уже согласованной функции. Инструкция не позволяет произвольно расширить её. При споре также проверяют действовавший порядок, ознакомление, обстоятельства нарушения и вину сотрудника.
Как ознакомить работника с должностной инструкцией и оформить её обновление
Порядок ознакомления зависит от оформления должностной инструкции. Сначала проверьте сам документ и документ о его утверждении: указана ли инструкция приложением к конкретному трудовому договору или утверждена работодателем отдельно. Для самостоятельного документа нужно установить, принят ли он как локальный нормативный акт — ЛНА, непосредственно связанный с работой сотрудника. Если из документов это неясно, управляющий передаёт вопрос уполномоченному представителю работодателя до оформления ознакомления; одного названия инструкции для выбора порядка недостаточно.
Если инструкция оформлена как такой ЛНА, применяется ч. 3 ст. 68 ТК РФ: при найме с ней знакомят под роспись до подписания трудового договора. Обязанность знакомить работников с принимаемыми актами, связанными с их работой, предусмотрена и ч. 2 ст. 22 ТК РФ. Инструкцию, оформленную приложением к договору, подписывают вместе с договором.
Для бумажного оформления автор рекомендует указывать в листе ознакомления название и редакцию инструкции, дату ознакомления и подпись работника. Сохранять нужно сам текст вместе с подтверждением ознакомления, чтобы было понятно, с какой редакцией работник ознакомился и когда. Это практическая рекомендация, универсальной утверждённой формы здесь нет; электронное оформление в статье не рассматривается.
Старую инструкцию сначала сравните с договором и фактической работой, как в условном примере с администратором. Если требуется изменить согласованные условия договора, по общему правилу ст. 72 ТК РФ нужно письменное соглашение сторон. Предусмотренные Кодексом исключения проверяют отдельно.
Статья 74 ТК РФ допускает изменение условий по организационным или технологическим причинам с соблюдением установленной процедуры, но исключает изменение трудовой функции таким способом. Подпись об ознакомлении с новой инструкцией не заменяет необходимого соглашения.
Требует ли профстандарт должностной инструкции
Само наличие профстандарта не создаёт общей обязанности составлять должностную инструкцию. По ст. 195.3 ТК РФ профстандарт обязателен в части квалификационных требований, установленных ТК, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ. Остальные характеристики квалификации служат основой для определения требований к работникам.
Есть дополнительное правило абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ: если с работой закон связывает компенсации, льготы либо ограничения, названия должностей и квалификационные требования должны соответствовать справочникам или профстандартам. При проверке инструкции отдельно сверьте требования к квалификации и название должности. Копирование профстандарта не заменяет проверку договора и специальных норм.
Чем инструкция по охране труда отличается от должностной
Инструкция по охране труда содержит требования безопасности и разрабатывается по отдельным обязательным правилам. Статья 214 ТК РФ обязывает работодателя разрабатывать и утверждать локальные акты по охране труда. При этом нужно учитывать мнение представительного органа работников, если он есть, в установленном статьёй порядке. Должностная инструкция этих обязанностей не отменяет.
Требования к инструкциям по охране труда установлены приказом Минтруда от 29.10.2021 № 772н. По п. 18 их разрабатывают исходя из должности, профессии, направления деятельности или вида работы. Из этой нормы не следует, что для каждой штатной должности нужен отдельный документ.
По п. 18 Правил, утверждённых постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464, инструктаж на рабочем месте проводят по требованиям инструкций и правил по охране труда. Поэтому при проверке кадровых документов требования безопасности рассматривают отдельно от перечня трудовых обязанностей.