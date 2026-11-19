Что проверить перед дисциплинарным взысканием

Перед дисциплинарным взысканием нужно установить, какую трудовую обязанность работник нарушил и в чём состоит его вина. Статья 192 ТК РФ предусматривает замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Работодатель обязан учитывать тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.

В п. 35 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 названы разные источники обязанностей: законодательство, трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, положения, приказы работодателя и технические правила. Поэтому отсутствие инструкции само по себе не делает взыскание незаконным: нужно проверить другие законные источники обязанности. Пленум не утверждает, что любого найденного документа будет достаточно. По мнению автора, подробная запись помогает показать, какое действие поручили сотруднику; без неё содержание обязанности и ознакомление с применимыми документами придётся подтверждать другими имеющимися доказательствами, достаточность которых заранее неизвестна.

По п. 53 того же постановления работодатель доказывает проступок и то, что учёл его тяжесть, обстоятельства, предшествующее поведение работника и отношение к труду. Статья 193 ТК РФ требует до взыскания запросить письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней работник его не предоставил, составляют акт; отсутствие объяснения не препятствует взысканию. Сроки применения взыскания и ознакомления с приказом, а также правило об одном взыскании за один проступок проверяют отдельно по ст. 193: перечисленное здесь не заменяет полного порядка применения взыскания.

До решения о наказании соберите документы, действовавшие на момент предполагаемого нарушения. Проверьте, соответствует ли обязанность порученной работе и подтверждено ли ознакомление с применимыми документами. Новая редакция инструкции не доказывает, что прежняя содержала ту же обязанность.