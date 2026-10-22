Когда настойчивость в продажах начинает приносить убытки: как вовремя остановить работу со сделкой

Настойчивость считается одним из важных качеств успешного менеджера по продажам. Умение поддерживать контакт с клиентом, работать с возражениями и последовательно продвигать сделку действительно влияет на результативность продаж. Однако чрезмерная настойчивость может приводить к обратному эффекту.

Настойчивость считается одним из важных качеств успешного менеджера по продажам. Умение поддерживать контакт с клиентом, работать с возражениями и последовательно продвигать сделку действительно влияет на результативность продаж.

Однако чрезмерная настойчивость может приводить к обратному эффекту. Менеджер продолжает работать с потенциальным клиентом, который уже не проявляет заинтересованности в покупке, затрачивая время и ресурсы компании без объективных перспектив завершения сделки.

В управлении продажами важно соблюдать баланс между преждевременным отказом от клиента и неоправданно длительным сопровождением сделки.

Не каждый клиент, однажды проявивший интерес к продукту, должен оставаться в активной воронке продаж на неопределённый срок.

Две крайности в работе с потенциальными клиентами

В практике управления продажами можно выделить две распространённые модели поведения менеджеров.

Первая заключается в преждевременном прекращении работы с клиентом. Сотрудник сталкивается с возражением, отсутствием быстрого решения или временным снижением интереса и закрывает сделку, не предприняв достаточных усилий для её развития.

Вторая крайность связана с чрезмерно длительным сопровождением клиента. Менеджер на протяжении нескольких месяцев совершает звонки, отправляет сообщения и коммерческие предложения, несмотря на отсутствие реальных признаков продвижения сделки.

Основной причиной такого поведения нередко становится отсутствие прямого отказа со стороны клиента. Пока потенциальный покупатель не сообщил окончательное решение, менеджер продолжает считать сделку перспективной.

Однако отсутствие отказа само по себе не свидетельствует о наличии намерения совершить покупку.

Для эффективного управления воронкой необходимо оценивать фактические действия клиента и динамику сделки.

Пять признаков того, что активную работу со сделкой следует прекратить

Существует несколько признаков, которые позволяют определить, что дальнейшее сопровождение клиента в текущем формате может быть нецелесообразным.

1. Потребность клиента утратила актуальность

Если потенциальный покупатель сообщает, что необходимость в продукте отсутствует или решение о приобретении перенесено на неопределённый срок, дальнейшие регулярные попытки закрыть сделку могут оказаться неэффективными.

В такой ситуации важно уточнить обстоятельства изменения потребности и определить, существует ли конкретный период, в который вопрос может вновь стать актуальным.

При отсутствии таких оснований сделку целесообразно вывести из активной воронки.

2. Клиент систематически нарушает договорённости

В процессе переговоров менеджер и клиент могут согласовывать следующие действия: проведение встречи, предоставление информации, обсуждение коммерческого предложения или принятие решения.

Если клиент неоднократно не выполняет согласованные действия и при этом не предлагает альтернативных сроков, это может свидетельствовать о низкой заинтересованности в продолжении переговоров.

Единичный перенос встречи не является достаточным основанием для прекращения работы. Однако систематическое нарушение договорённостей требует пересмотра перспектив сделки.

3. Работа с возражениями не приводит к продвижению сделки

Менеджер может последовательно проработать основные вопросы и сомнения клиента, предоставить дополнительные материалы, уточнить условия сотрудничества и предложить возможные варианты решения.

Однако если после выполнения этих действий сделка продолжает оставаться на прежнем этапе, необходимо оценить наличие реальной заинтересованности.

Важно учитывать, что качественная работа с возражениями не гарантирует совершения покупки. Решение клиента может зависеть от факторов, на которые менеджер не способен повлиять.

4. Клиент перестал выходить на связь

Отсутствие ответа на один звонок или сообщение не означает потерю клиента.

Однако если после нескольких обоснованных попыток связаться через разные каналы коммуникации потенциальный покупатель продолжает игнорировать обращения, необходимо оценить целесообразность дальнейших контактов.

Постоянные звонки и сообщения без изменения ситуации могут приводить к неэффективному использованию рабочего времени менеджера.

5. В CRM регулярно переносится дата следующего контакта, но сделка не развивается

Один из наиболее показательных признаков отсутствия реального движения по сделке — систематический перенос задач в CRM.

Например, история взаимодействия может выглядеть следующим образом:

5 сентября — запланирован звонок. Клиент не ответил.

8 сентября — повторная попытка связаться. Ответ не получен.

12 сентября — запланировано уточнение решения. Клиент не ответил.

18 сентября — назначена очередная попытка контакта.

При этом в карточке сделки отсутствуют новые договорённости, изменения потребности, дополнительные сведения о клиенте или конкретные действия, приближающие продажу.

Формально сделка продолжает находиться в работе, однако фактически её развитие остановилось.

Регулярное изменение даты задачи в CRM не является показателем эффективного управления сделкой.

Руководителю отдела продаж необходимо отслеживать подобные ситуации и требовать обоснования дальнейшей работы с клиентом.

Прекращение активных продаж не означает окончательную потерю клиента

Решение остановить активную работу со сделкой не должно автоматически приводить к исключению клиента из базы компании.

Если потенциальный покупатель не готов совершить покупку в настоящий момент, важно корректно завершить текущий этап взаимодействия.

Для этого необходимо:

Зафиксировать фактическую причину отказа или приостановки переговоров. Уточнить, при каких обстоятельствах потребность клиента может возникнуть повторно. Определить целесообразность дальнейшего взаимодействия. При наличии оснований установить конкретный срок повторного контакта. Перевести сделку в соответствующий статус CRM.

Такой подход позволяет сохранять историю взаимодействия с клиентом и возвращаться к переговорам при появлении объективных предпосылок для покупки.

При этом важно разграничивать активные сделки и потенциальные возможности для будущих продаж.

Клиент, который рассматривает покупку через несколько месяцев, может представлять коммерческий интерес для компании, но его не следует учитывать наравне со сделками, находящимися на стадии принятия решения.

Почему длительное сопровождение бесперспективных сделок снижает эффективность отдела продаж

Каждый час работы менеджера представляет собой определённый ресурс компании.

Когда сотрудник продолжает регулярно взаимодействовать с клиентами, не демонстрирующими признаков готовности к покупке, он сокращает время, доступное для работы с более перспективными сделками.

Это может приводить к нескольким последствиям:

Снижению скорости обработки новых обращений.

Недостаточному вниманию к клиентам, находящимся на активных этапах воронки.

Увеличению количества формально открытых сделок.

Искажению прогнозов продаж.

Росту операционной нагрузки на менеджеров.

Особенно важно учитывать влияние таких сделок на управленческую аналитику.

Если в CRM сохраняется большое количество клиентов без реального движения, руководителю становится сложнее объективно оценивать состояние воронки и прогнозировать будущую выручку.

Поэтому регулярный анализ длительности сделок, активности клиентов и выполнения следующих шагов должен входить в систему управления отделом продаж.

Роль руководителя в определении перспективности сделок

Руководитель отдела продаж должен формировать понятные критерии, на основании которых менеджеры принимают решение о продолжении или прекращении активной работы с клиентом.

Такие критерии могут учитывать:

Актуальность потребности клиента.

Наличие согласованного следующего шага.

Выполнение договорённостей обеими сторонами.

Динамику переговоров.

Продолжительность нахождения сделки на текущем этапе.

Результаты предыдущих попыток взаимодействия.

При этом решение должно приниматься с учётом специфики продукта, длительности цикла продаж и особенностей клиентского сегмента.

Универсальное ограничение по количеству звонков или сроку ведения сделки не всегда будет корректным. В сложных B2B-продажах переговоры могут продолжаться несколько месяцев, сохраняя при этом реальную перспективу завершения.

Ключевым фактором является наличие объективных признаков продвижения сделки.

Заключение

Эффективное управление продажами требует не только настойчивости, но и способности своевременно оценивать перспективность каждого клиента.

Продолжительная работа со сделкой оправданна, если сохраняется актуальная потребность, существуют конкретные договорённости и наблюдается движение к принятию решения.

Если эти условия отсутствуют, дальнейшее сопровождение необходимо пересмотреть.

Задача руководителя отдела продаж — обеспечить рациональное распределение рабочего времени менеджеров и концентрацию усилий на сделках, имеющих реальные перспективы завершения.

Своевременное прекращение активной работы с бесперспективными сделками позволяет повысить качество управления воронкой, точность прогнозирования и эффективность использования ресурсов отдела продаж.