Кадры решают все! Как не обанкротиться из-за доноса сотрудника

Приветствую вас, дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова, аудитор. Сегодня хочу обсудить очень неоднозначную тему- внутрикорпоративные интриги и доносы сотрудников. Иногда самые большие проблемы в компании возникают не от внешних факторов, а из-за тщательно спланированных доносов. Даже в, казалось бы, лояльных коллективах могут возникнуть такие случаи, угрожающие бизнесу.

Какие сотрудники стучат?

Люди никогда не идут на радикальные меры случайно или просто так. Как правило ими могут двигать ярость и гнев из-за несправедливости, зависть и отчаяние, корыстная выгода, а также самозащита, если человек загнан в угол. Бывают и другие причины, но перечисленные являются основными.

Причем доносчик и стукач — не всегда отрицательный персонаж. В своей статье «Когда за дробление бизнеса уголовку получит главбух. История одной подставы» я писала о резонансном деле, в котором гид Алиса Листровая подвела под уголовную ответственность владелицу турфирмы из г. Санкт-Петербурга и ее главбуха. История поучительная, кто не читал, рекомендую ознакомиться.

Портрет типичного жалобщика не так-то просто нарисовать. Тем не менее, существует несколько типов сотрудников, склонных к доносам. Рассмотрим несколько из них.

Категория первая – карьеристы. Эти сотрудники готовы на все ради собственного продвижения. «Вижу цель – не вижу препятствий!» Они считают, что информация о возможных проступках коллег поможет им заслужить дополнительное расположение начальства. Либо если стукач заместитель, можно скинуть руководителя отдела спровоцировав проверку надзорных органов.

Вторая категория – обиженные. Этих сотрудников среди доносчиков больше всего. Часто именно обида движет людьми, которые отправляют доносы. Насколько оправдана их обида, зависит от конкретной ситуации. Зачастую они считают, что их используют, недоплачивают или не выполняют обещания. Для таких людей донос становится способом выразить свою неудовлетворенность, а также возможностью навредить компании и наказать жадного, нечуткого, а порой и беспринципного руководителя.

Третья категория – борцы за справедливость. Я еще называю таких людей «идейными». Они встречаются реже других. Это активисты, люди с обостренными моральными принципами и чувством справедливости, которые убеждены, что их долг – бороться с любыми пороками, иногда даже в ущерб логике и здравому смыслу. Так сказать: «Все умрут, а я останусь».

Четвертая категория – «засланные казачки». Бывают случаи, когда на предприятие устраивается человек от конкурента, в том числе с целью промышленного шпионажа. С одной стороны, чтобы выведать секреты, с другой – чтобы узнать об уязвимостях и ослабить или уничтожить бизнес-конкурента.

Есть конечно еще пятые – вечно не довольные, шестые – психопаты и т.д. Но остановимся на первых четырех.

Сотрудники могут отправить жалобу: в ФСБ; на сайт Прокуратуры; на сайт ФНС; в Следственный комитет; на сайт Роспотребнадзора; на портале Правительства РФ и на сайте Приемной Президента.

На что может донести сотрудник

Понятно, что нет компаний, работающих идеально и по букве закона. Даже в самых белоснежных компаниях если поискать, можно найти к чему придраться, этим и пользуются жалобщики.

Возможные причины доносов:

- Нарушение налогового законодательства

Это могут быть случаи, когда компания использует незаконные схемы оптимизации налогообложения, занимается обналичиванием средств и другими подобными действиями.

Например: Бухгалтерия компании использует документы фиктивных контор для уменьшения налоговой нагрузки, таким образом «оптимизируя» НДС. Василий, менеджер по продажам узнает случайно об этом и решает отправить донос в ФНС, потому что накануне его лишили премии. В целом доход и условия в компании его не устраивали, поэтому под конец он решил фирму «наказать».

- Нарушение трудового законодательства

Традиционно в этом направлении всегда было много жалоб. А с ужесточением законодательства стало еще больше. Такие жалобы могут включать в себя выплаты зарплаты «в конвертах», принуждение работников к оформлению самозанятости вместо трудового договора и другие действия, которые ущемляют права наемного персонала.

Например: Виктория, старший бухгалтер, замечает, что новым сотрудникам бухгалтерии выплачивают часть зарплаты наличными без документов. А она такие надбавки не получает, несмотря на многолетний опыт и солидный возраст. Имея внутреннею убежденность, что действия руководства несправедливы и не соответствуют закону, она решается настучать об этом в трудовую инспекцию. Предварительно проявив креативность, записав аудио подтверждения, случайно «забыв» свой телефон с включенным диктофоном на столе коллеги.

- Несоблюдение норм охраны труда

Это нарушение может касаться отсутствия необходимых условий для безопасной работы, что может представлять опасность для здоровья сотрудников.

Например: Руководитель одного из отделов Игорь, знает, что в компании давно не проводилась проверка пожарной безопасности, и сотрудников никто не инструктировал по действиям в случае чрезвычайной ситуации, не везде есть огнетушители и т.д. Он искренне видит в этом серьезную угрозу и решает обратиться в соответствующие органы.

- Коррупционная деятельность

Такие случаи могут включать в себя взяточничество, злоупотребление властью и другие противоправные действия, направленные на получение личной выгоды.

Пример: Был прецедент, когда директора строительной компании, участвующей в государственных закупках задержали и посадили в СИЗО по доносу сотрудников субподрядчика, которые обвинили его в откатах.

Каковы последствия доноса сотрудника

Здесь все зависит от ситуации, куда настучал сотрудник на сколько грамотно он это сделал и какие представил доказательства. Естественно, я не буду в этой статье писать наводки для жалобщиков как они могут подло, но эффективно подставить своего работодателя. Я сама бизнесмен и моя цель помогать бизнесу.

Формально донос не является основанием для ВНП (письмо ФНС № СД‑4‑2/12900@ от 10.09.2021 ФНС). Но мы же все понимаем, если в налоговую пришел «добрый человек» все показал и рассказал, то налоговая инспекция в совокупности с другими имеющимися у нее доказательствами и информацией выедет на проверку и соберет в бюджет деньги.

Вначале года меня удивил рассказ клиента, у которого налоговая проверка, связанная с дроблением бизнеса, началась после скандальных увольнений персонала и их веерных жалоб во все инстанции. Потом общаясь и с другими клиентами, я узнала, что у налоговых инспекторов сейчас такой тренд - вызывать на допросы сотрудников, причем беседы они проводят даже с уволенным персоналом.

Ответственность за ложный донос

Предусмотрена ответственность не за сам донос, а за лжесвидетельства (ст. 128 НК РФ). А также если в ложном доносе жалобщик настаивал о наличии преступления и эта информация была заведомо ложной (ст. 306 УК РФ).

К стукачам могут применяться следующие уголовные статьи:

- ложные показания свидетеля (ст. 128 НК РФ),

- ложный донос о преступлении (ст. 306 УК РФ)

Сроки наказания: до 2 лет, до 3 лет — за тяжкое преступление, до 6 лет — за подделку доказательств.

Как защитить риски

Доверие – основа любых отношений, как рабочих, так и личных. Однако, избегая паранойи и подозрений, необходимо объективно оценивать риски. Бизнес всегда сопряжен с рисками, и их преодоление способствует развитию.

1. Налоговые риски и их снижение

Для снижения налоговых рисков используйте легальные методы оптимизации налогов, избегая серых схем. То, что было допустимо 10 лет назад, сегодня может привести к краху. На моем телеграм-канале я делюсь советами о том, как легально экономить налоги. Ко мне можно обратиться за частной консультацией и обзором вашей ситуации.

Избегайте использования «бумажного НДС» и своевременно устраняйте зависший авансовый отчет (см. мою статью на эту тему). Будьте осторожны с дроблением бизнеса, особенно накануне налоговой реформы 2025 года.

До конца сентября лучше перестроить бизнес-модель, не вызывая излишнего внимания налоговых органов. Как было при отмене ЕНВД те, кто внедряли новые способы оптимизации в последний момент в 4-м квартале, а то и в декабре, часто попадали под особый контроль и становились претендентами на выездную налоговую проверку.

2. Внутренний контроль и обучение сотрудников

Внедрение системы внутреннего контроля помогает минимизировать риски и устранять проблемы своевременно. Регулярные внутренние аудиты и мониторинг финансовых операций являются важными инструментами.

Обучение сотрудников изменениям в налоговом законодательстве – неоценимый вклад в будущее вашего бизнеса. Не экономьте на обучении или услугах приглашенных экспертов. Это не те статьи расходов, где в текущих реалиях стоит торговаться на копейках.

3. Защита конфиденциальной информации

Ограничьте доступ к важным данным компании, предоставляя его только ключевым сотрудникам. Принцип "нуждаемся — узнаем" (need to know basis) поможет минимизировать риск утечки информации.

Внедрение политик конфиденциальности и неразглашения, включая подписание соответствующих соглашений, защитит от распространения ложных обвинений.

4. Регулярный налоговый аудит

Внешний эксперт помогает своевременно выявлять и устранять возможные нарушения, которые могут быть не замечены сотрудниками из-за привычной зашоренности. Кроме того, он предоставляет возможность оперативно корректировать модель работы в соответствии с изменениями законодательства. Услуги профессионального налогового консультанта и аудитора позволяют повысить безопасность учета и предоставить необходимые доказательства в случае ложных обвинений. В данном направлении я открыта к сотрудничеству.

Один из самых важных факторов, позволяющий избежать доносов

Человеческие отношения на работе играют огромную роль. Когда люди чувствуют себя уважаемыми и ценными, они не стремятся к доносам в надзорные органы, у них даже мыслей таких не возникает, потому что проблемы решаются напрямую. А выстроенная система контроля и обратной связи исключает неожиданности.

Парадоксальный факт: чем лучше люди понимают друг друга, тем меньше у них желания искать коварные пути решения конфликтов.

Вспомните цитату Владимира Высоцкого: «Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они сами покажут.» Это звучит просто, но заставляет задуматься.

