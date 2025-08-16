🧠 Чип в мозгах – будущее ближе, чем кажется. Когда вы не сможете отличить, где заканчиваетесь «вы» и начинается «машина»?

В 2025 году человек впервые напечатал более 50 слов в минуту — не двигая пальцами, не говоря, не моргая. Только подумал — и текст появился на экране. Но это только начало.

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и эксперт по налоговой оптимизации.

Сегодня у меня выпуск не про налоги, а из моей авторской рубрики «Киберпанк в объективе».

В прошлый раз я писала про общедоступные нейросети и о том, что следующим шагом будет синхронизация ИИ с мозгом человека:

- Цифровой допинг для мозга или путь к когнитивной деградации. Что общего между языковыми моделями и таблеткой NZT-48 из фильма «Области тьмы».

По факту уже сейчас есть практическое продолжение этой истории в реальном времени.

🧭 Что такое нейроимпланты и как они уже используются?

Будущее гораздо ближе, чем кажется.

Нейроимпланты — это устройства, которые вживляются в мозг и позволяют напрямую взаимодействовать с компьютером или другими устройствами. Они могут считывать сигналы мозга и даже стимулировать его работу. Такие технологии помогают людям с параличом, слепотой и другими тяжелыми заболеваниями, а в будущем, возможно, смогут расширять возможности здоровых людей (оптическое зрение, супер-слух, нечеловеческие реакции, мгновенное получение знаний и т.п.).

Современные нейроинтерфейсы уже сегодня делают то, что еще недавно казалось невозможным:

- Возвращают голос тем, кто его потерял, преобразуя мозговые сигналы в речь.

- Восстанавливают зрение через чипы, передающие визуальную информацию прямо в мозг.

- Позволяют подключать сознание к искусственному интеллекту, как к облачному хранилищу.

Вот он и есть уже сегодня на наших глазах киберпанк в объективе. Но что нас ждет завтра? То, что было в каноническом фильме жанра киберпанк «Матрица» (1999 г.), возможно, совсем скоро мы сможем:

- Осваивать сложные навыки за минуты, будто загружая их, как компьютерную программу.

- Сохранять и переживать воспоминания, которых никогда не было (посмотрите фильмы «Призрак в доспехах» (2017 г.), «Потрошители» (2010 г.)).

- Делиться эмоциями с другими людьми так же просто, как отправлять файл по интернету. (посмотрите фильм «Анон» (2017 г.))

«Добро пожаловать» в эпоху, когда человек перестаёт быть биологией — и становится чем-то другим. Правда, я не уверена, что слово «добро» уместно в таком контексте.

Возможный сценарий из ближайшего будущего. Представьте обычное утро. Вы просыпаетесь, но вам не нужно вставать, чтобы включить свет или поставить кофе. Вы просто думаете: "Утро. Кофе. Новости" — и через мгновение ароматный напиток уже готов, а на стене появляется сводка событий, подобранная вашим персональным ИИ-ассистентом. Он знает, что сегодня у вас важная встреча, и специально исключил тревожные новости.

Вы еще не встали с кровати, но уже полностью готовы к работе. Потому что ваш мозг больше не просто орган — это центральный процессор, управляющий вашей реальностью.

Есть правда риск, что вашим будущим будет управлять удаленно кто-то другой, а вы даже не заметите. Например, если кто-то взломает ваш встроенный ИИ. В таком случае сценарий того же утра может быть уже не столь радужным и прекрасным…

Будущее, в котором мысли становятся командами для компьютера, уже не кажется фантастикой. Две ведущие разработки Neuralink (Илона Маска) и Blackrock Neurotech (тоже американская разработка) постепенно стирают грань между биологическим мозгом и цифровым миром. Разберем, чем они отличаются и какие у них перспективы.

Прикоснуться в миру будущего (прекрасное оно или нет, каждый решает сам) можно на сайте разработчиков:

- Neuralink:

«Наш интерфейс «мозг-компьютер» преобразует нейронные сигналы в действия. В наших клинических испытаниях люди используют устройства Neuralink для управления компьютерами и роботизированными манипуляторами силой мысли. Эта технология вернет автономию тем, чьи медицинские потребности не удовлетворены, и откроет новые грани человеческого потенциала.»

- Blackrock Microsystems, LLC:

«Используя наши мозговые технологии, пионеры BCI смогли есть, пить, отправлять электронные письма и управлять роботизированными руками всего лишь силой мысли. Благодаря нашей технологии пациенты могут печатать со скоростью до 90 символов в минуту и распознавать до 62 слов в минуту.»

Neuralink — это амбициозный проект эксцентричного миллиардера Маска, который обещает революцию в области нейротехнологий. Его чипы, вживляемые в мозг, позволяют парализованным людям управлять компьютерами и даже играть в видеоигры силой мысли. В перспективе — лечение болезней вроде Альцгеймера и восстановление зрения.

Blackrock Neurotech — менее известная, но более проверенная технология. Ее импланты уже более 15 лет помогают пациентам с тяжелыми травмами. Люди с их помощью печатают тексты, управляют протезами и даже играют в шахматы.

Обе технологии открывают дверь в новую эру, но каждая идет своим путем. Neuralink стремится к массовому внедрению и расширению человеческих возможностей, а Blackrock пока сосредоточена на медицинских решениях.

Однако за этими прорывами скрываются серьезные этические вопросы и риски. Насколько безопасно вживлять чипы в мозг? Нейроимпланты — это уже не фантастика, а реальность, которая развивается быстрее, чем мы успеваем осознать ее последствия. Neuralink и Blackrock Neurotech — лишь первые шаги на пути к миру, где границы между человеком и машиной окончательно сотрутся. Остается только решить, готовы ли мы к такому будущему:

- Кто будет владеть нашими мыслями и воспоминаниями?

- Не приведет ли это к новому виду колоссального социального неравенства?

- Если «свобода воли» не будет вам принадлежать, можете ли вы считать себя по-прежнему человеком?

Завершу статью цитатами выдающегося россиянина Евгения Черешнева, я смотрела много видео его выступлений, читала его публикации, в том числе книгу «Форма жизни №4: как остаться человеком в эпоху Искусственного Интеллекта», которые рекомендую тем, кого волнует собственное будущее:

«…Когда нам говорят, что продукт бесплатен, это означает 👉, что истинный продукт – это мы сами…» «…Поэтому все люди, которые любят произносить фразу: «Ну и что, что информацию собирают? Ну, будут мне рекламу продавать – и ничего!», по-моему, не совсем понимают суровых реалий планеты, на которой оказались. Все может быть взломано. И будет. Вопрос только в ресурсах и времени…» «…Усложнение – это присущее всем системам свойство. […] На каждом витке эволюции выигрывает более сложная система (или имеющая потенциал для дальнейшего усложнения)…»

