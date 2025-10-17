Налоговая схема, которую вскрыли благодаря системе «Платон»

История о том, как сотрудники ФНС разоблачили красивую схему с участием резидента ОЭЗ и сняли вычеты НДС на 10 млн рублей. В этой статье – разбор опасной цепочки, из- которой компания лишилась НДС-вычетов. Вы узнаете, на какие доказательства сейчас смотрят суды.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Разберем сегодня судебное дело, чтобы вы могли взять себе на заметку чужой просчет. Фраза, от том, что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих актуальна во все времена.

📜 Суть спора (Постановление АС Северо-Западного округа № А56-33063/2024 от 07.08.2025 г.)

Организация хотела купить товар у резидента ОЭЗ. Но у таких резидентов освобождение от НДС — значит, покупатель не получает вычета. Чтобы решить проблему, поставщиком была придумана схема, которая не относится к легальным способам оптимизации налогообложения.

Действующие лица:

Покупатель (налогоплательщик) назовем его компания Альфа. Компания, которая закупала товары и заявляла вычеты по НДС. (ИНН в деле не указан.)

Посредник – «техническая компания», введенная в цепочку для предъявления НДС покупателю. Она якобы приобретала товары у реального продавца и перепродавала их.

Реальный продавец - резидент ОЭЗ Калининградской области, пользующееся налоговыми преференциями (освобождение от НДС при ввозе/вывозе грузов).

Налоговая инспекция - победитель спора.

Герои нашей истории попытались усидеть на двух стульях и льготами ОЭЗ воспользоваться и вычет НДС контрагенту предоставить. В той схеме пришлось использовать «техническую компанию». Налоговики, увы, не оценили подобных маневров.

Цена вопроса: Инспекторы сняли вычеты по НДС на сумму 10 млн рублей.

Для справки: компании-резиденты ОЭЗ на много лет освобождаются от уплаты основных налогов или платят их по сильно сниженным ставкам. На данный момент в России 59 ОЭЗ (39 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 11 туристско-рекреационных и 2 портовые). Подробнее об ОЭЗ читайте тут.

ФНС использовала данные системы «Платон» — и обнаружила, что грузовики покупателя ездили напрямую к резиденту ОЭЗ, минуя склад посредника. Такой фактор как система «Платон» нужно учитывать тем, рисует фиктивные расходы и несуществующие перевозки.

Суд в деле принял данные «Платона» как доказательство, потому что:

- перевозки проходили по федеральным трассам (где система работает),

- транспорт имел массу свыше 12 тонн (подпадает под систему).

Это дело — яркий пример того, как стремление к вычету превращается в налоговый риск. Льготы для резидентов ОЭЗ — это выгодно им, но не всегда — их покупателям. И пытаться «обойти» систему через технические фирмы может дорого обойтись для всех.

Законодательство не запрещает использование посредников, но только если сделки реальны. При тех же составляющих, но при наличии реальных перевозок товара исход дела мог быть иным.

Необходимо понимать, что налоговая сегодня видит такие схемы на раз. Потому что ей доступны данные «Платона», аналитика по ИП/ООО, кросс-проверки по IP, расчётным счетам, транспорту.

Настоящая налоговая безопасность — не в «серых» схемах, а в прозрачных, экономически обоснованных операциях. Легальную оптимизацию налогообложения никто не отменял, хотя иногда грань между тем, что «можно» и том, что «нельзя» бывает очень тонкой.

Работа с ОЭЗ, СЭЗ и компаниями на спецрежимах связана с особыми налоговыми нюансами. Рекомендую всегда просчитывать налоговые последствия таких операций заранее. Если требуется помощь, не стесняйтесь обращаться.