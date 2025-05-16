Е для Ё не помеха

Суд выяснил, что частично недостоверность сведений относится к указанию в справках ФИО с «е» вместо «ё». Вместе с тем, объективная сторона рассматриваемого правонарушения представляет собой не просто предоставление справок, содержащих недостоверные сведения, а предоставление недостоверных сведений, которые не позволяют идентифицировать указанных в справке физических лиц, могут повлечь несвоевременное и (или) неполное перечисление налоговым агентом НДФЛ в бюджетную систему РФ, привести к нарушению прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты).
В рассматриваемом случае ни акт проверки, ни решение инспекции не содержит сведений, а в материалы дела не представлены доказательства, что справки по форме 2-НДФЛ, представленные в отношении физических лиц, содержали недостоверные сведения, не позволившие идентифицировать физических лиц.
Таким образом, у ФНС не было правовых оснований для привлечения компании к налоговой ответственности.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-40178/2024 (г. Санкт-Петербург)
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