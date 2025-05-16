Е для Ё не помеха

Помимо дробления налоговый орган счел часть справок (57 штук) о доходах физлиц, представленных налогоплательщиком, недостоверными. Поэтому компания была привлечена к налоговой ответственности, ей выставили штраф в размере 1,9 тыс. руб.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 5

Суд выяснил, что частично недостоверность сведений относится к указанию в справках ФИО с «е» вместо «ё». Вместе с тем, объективная сторона рассматриваемого правонарушения представляет собой не просто предоставление справок, содержащих недостоверные сведения, а предоставление недостоверных сведений, которые не позволяют идентифицировать указанных в справке физических лиц, могут повлечь несвоевременное и (или) неполное перечисление налоговым агентом НДФЛ в бюджетную систему РФ, привести к нарушению прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты).

В рассматриваемом случае ни акт проверки, ни решение инспекции не содержит сведений, а в материалы дела не представлены доказательства, что справки по форме 2-НДФЛ, представленные в отношении физических лиц, содержали недостоверные сведения, не позволившие идентифицировать физических лиц.

Таким образом, у ФНС не было правовых оснований для привлечения компании к налоговой ответственности.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-40178/2024 (г. Санкт-Петербург)