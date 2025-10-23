Гражданина, который откроет ИП на подставное лицо, могут осудить на три года тюремного заключения

Довольно часто мелькают у предпринимателей фразы типа «я зарегистрировал ИП на друга» или «у нас ИП, зарегистрированное на маму». Эти фразы могут стать основанием для уголовного преследования.

Ранее уголовная ответственность была предусмотрена за регистрацию организаций на подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ).

Но государство озаботилось тем, что на практике реквизиты ИП активно используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, отмыванием и обналичиванием.

Поэтому в декабре 2024 года в недрах Думы появился законопроект, предложивший распространить действие статьи 173.1 УК РФ на случаи регистрации ИП на подставных лиц. Наказания по этому основанию такие же же, как и за незаконную регистрацию организаций:

штраф от 100 до 300 тыс. рублей;

штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 до 12 месяцев;

принудительные работы на срок до 3 лет;

лишение свободы сроком до 3 лет.

Если преступление совершено группой лиц, то штраф будет до 500 тыс. рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.

Подставными ИП являются предприниматели, сведения о которых внесены в ЕГРИП без их ведома или путем введения их в заблуждение, у которых отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности. Те ИП, кто стал таковым за деньги, тоже могут привлечены к ответственности, но они могут избежать ее, если преступление совершается впервые и если такое лицо активно содействовало раскрытию преступления.

Незаконное использование чужого паспорта для регистрации ИП тоже теперь наказывается и ответственность за это аналогичная ответственности за использование документов для регистрации юрица – штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы до 240 часов, исправительные работы до 2 лет (ст. 173.2 УК РФ).

На срок до 3 лет можно лишиться свободы, если для регистрации ИП приобрел, похитил или получил путем обмана паспорт или использовал незаконно полученные персональные данные.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон 172-ФЗ от 24.06.2024

Если вы всё ещё ведете бизнес от лица ИП-мамы или брата, подумайте над тем, стоит ли оно того. Когда вы рассказываете кому-то о том, что у вас группа компаний и в нее входят 3, 4 или 10 ИП, счетами которых управляете вы, отчетность по которым сдаёте вы, операционную деятельность по которым ведёте вы, вспомните о существовании статьи 173.1 и 173.2 УК РФ.

