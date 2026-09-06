Не затыкайте дыры в штате: 6 шагов найма линейного сотрудника, который даст результат

Ощущения

Если вы берете человека в офис, ответьте себе во время встречи — не БЕСИТ ли он вас?! Готовы ли вы каждый день видеть его и слышать, есть в столовой за одним столом. Как он смеется, над чем, чем увлечен? Это важно.



Если чувствуете в себе раздражение — откажите в приеме на работу. Не стоит мучить ни себя, ни другого человека. Для онлайн-работы этот пункт будет менее значимым.



Есть и обратная сторона вопроса — не стоит полагаться исключительно на позитивное восприятие. Избегайте привязанности к неэффективным сотрудникам, так как она может привести к выгоранию и помешать росту бизнеса.