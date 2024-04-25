В положение об оплате труда вносятся изменения, перераспределяются размеры выплат. Нужно ли уведомлять работника

Информация для работодателей. ТК РФ предусматривает обязательные и дополнительные условия трудового договора, разделенные законодателем по принципу необходимости их включения в трудовой договор.

Существует перечень условий, которые являются обязательными для включения в трудовой договор работника, он указан в части второй ст. 57 ТК РФ. К ним относится условие оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

Положение об оплате труда является локальным нормативным актом и принимается работодателем самостоятельно (ст. 8 ТК РФ). Поэтому также самостоятельно работодатель вправе и вносить в него соответствующие изменения путем издания соответствующего приказа (распоряжения). Существует ст. 22 ТК РФ по которой ,работодатель обязан знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Следовательно, работники также должны быть ознакомлены под подпись с новой редакцией Положения об оплате труда.

Трудовой кодекс РФ предусматривает два способа изменения условий трудового договора: по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ) либо по инициативе работодателя (ст. 74 ТК РФ). Также можно ознакомится с письмом Минтруда России от 23.12.2015 № 18-4/В-849, в котором указаны какие именно компенсационные и стимулирующие выплаты вместе с окладом (тарифной ставкой) образуют полную зарплату работника​

По соглашению сторон можно изменить любые условия и в любой момент ст. 72 ТК РФ. Для этого работнику и работодателю достаточно в письменной форме заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Предварительное уведомление работников в данном случае не требуется.