1С-Битрикс и Битрикс24: в чем отличия

В мире российского бизнеса названия «1С», «Битрикс» и «Битрикс24» знакомы практически каждому. Однако вопросы о различиях между этими продуктами до сих пор встречаются часто. Разложим все по полочкам.

Как все начиналось

О начале истории компании «1С» стало известно в 1991 году, когда Борис Нуралиев создал фирму, специализирующуюся на программах для автоматизации бухгалтерии и управления предприятием. Сейчас 1С — это группа компаний с широким спектром решений.

«Битрикс» был основан в 1998 году Сергеем Рыжиковым. Компания стартовала как веб-студия, а затем разработала свою CMS для создания сайтов.

Объединение: появление 1С-Битрикс

В 2007 году 1С и Битрикс объединили усилия и запустили совместный бренд 1С-Битрикс. Он стартовал с продуктов для разработки и администрирования web-проектов — интернет-магазинов и порталов.

Последующее развитие

В 2008 вышел «1С-Битрикс: Корпоративный портал» — чтобы автоматизировать и упростить управление внутри компании. В 2012 появилось облачное решение Битрикс24, открывшее доступ к инструментам управления бизнесом онлайн с любого устройства.

Основные продукты и их задачи

1С — гигант на рынке ПО, предлагает решения для бухгалтерии, учета, управления, включая такие сервисы, как AmoCRM и Мегаплан.

1С-Битрикс: Управление сайтом — удобный движок для запуска и поддержки любых сайтов.

Битрикс24 — комплексная облачная система для управления компанией, связью с клиентами, работой сотрудников.

Что выбрать вашему бизнесу

1С подойдет для автоматизации финансов и внутренних процессов.

1С-Битрикс — для бизнеса, планирующего создание масштабного сайта.

Битрикс24 будет лучшим решением для компаний, которым нужна универсальная среда для совместной работы и управления проектами.

Кому доверять внедрение

Чтобы сделать внедрение максимально эффективным, выбирайте опытных интеграторов.

