1С-Битрикс и Битрикс24: в чем отличия
Как все начиналось
О начале истории компании «1С» стало известно в 1991 году, когда Борис Нуралиев создал фирму, специализирующуюся на программах для автоматизации бухгалтерии и управления предприятием. Сейчас 1С — это группа компаний с широким спектром решений.
«Битрикс» был основан в 1998 году Сергеем Рыжиковым. Компания стартовала как веб-студия, а затем разработала свою CMS для создания сайтов.
Объединение: появление 1С-Битрикс
В 2007 году 1С и Битрикс объединили усилия и запустили совместный бренд 1С-Битрикс. Он стартовал с продуктов для разработки и администрирования web-проектов — интернет-магазинов и порталов.
Последующее развитие
В 2008 вышел «1С-Битрикс: Корпоративный портал» — чтобы автоматизировать и упростить управление внутри компании. В 2012 появилось облачное решение Битрикс24, открывшее доступ к инструментам управления бизнесом онлайн с любого устройства.
Основные продукты и их задачи
1С — гигант на рынке ПО, предлагает решения для бухгалтерии, учета, управления, включая такие сервисы, как AmoCRM и Мегаплан.
1С-Битрикс: Управление сайтом — удобный движок для запуска и поддержки любых сайтов.
Битрикс24 — комплексная облачная система для управления компанией, связью с клиентами, работой сотрудников.
Что выбрать вашему бизнесу
1С подойдет для автоматизации финансов и внутренних процессов.
1С-Битрикс — для бизнеса, планирующего создание масштабного сайта.
Битрикс24 будет лучшим решением для компаний, которым нужна универсальная среда для совместной работы и управления проектами.
Кому доверять внедрение
