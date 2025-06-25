Кадровый учет у ИП в 2025 году: правила и документы

Какие кадровые документы нужны ИП: общие правила

Бизнес идет в гору, пришло время расширяться, и ИП нанимает первого сотрудника. В этот самый момент у него появляются новые обязательства по ведению кадрового учета (КУ).

Простыми словами, это система сбора, хранения и обработки информации о сотрудниках, а также оформления трудовых отношений в соответствии с законодательством. Например, КУ включает следующие процедуры: прием и увольнение сотрудников, оформление отпусков, ведение табелей учета рабочего времени, подготовку приказов и т. п.

Принципиальных отличий в том, кто ведет кадровый учет, нет. То есть независимо от организационно-правовой формы работодателя — юридическое лицо или ИП — набор документов примерно одинаковый.

Предприниматели, как и ООО, обязаны издавать:

локально-нормативные акты (Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о персональных данных, Положение об оплате труда и др.);

организационно-распорядительные документы (приказы о приеме на работу, командировке, предоставлении отпуска и др.);

документы по учету рабочего времени и расчетов по оплате труда (табель, расчетные ведомости и т. д.).

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Классифицируем обязательные документы и распишем более подробно, что должен иметь каждый ИП-работодатель.

Группа кадровых документов Наименование Для чего нужен Локальные нормативные акты (ЛНА) Правила внутреннего трудового распорядка Устанавливает режим работы, порядок приема, перевода и увольнения сотрудников, основные права и обязанности работников и работодателя; обеспечивает организацию трудовой дисциплины. Положение об обработке персональных данных сотрудников Определяет порядок сбора, хранения, использования и защиты персональных данных работников согласно закону от 27.07.2006 №152-ФЗ. Положение об оплате труда и премировании Регламентирует систему оплаты труда, размеры и условия выплаты заработной платы, премий и других стимулирующих выплат Инструкции по охране труда и ведомость ознакомления с ними Обеспечивают безопасность труда и предотвращение несчастных случаев, а ведомость подтверждает, что сотрудники прошли инструктаж Организационно-распорядительные документы Приказы о приеме на работу, переводе, увольнении, предоставлении отпуска, командировках, премировании и т. д. Распоряжения руководства, которые фиксируют ключевые кадровые события и изменения в трудовых отношениях. Служат основанием для внесения записей в трудовые книжки и подачи ЕФС-1. Штатное расписание Документ, в котором перечислены все должности с указанием количества штатных единиц и размеров окладов. На его основе формируется ФОТ. График отпусков Помогает организовать работу без простоев, а также обеспечивает соблюдение прав работников на отдых. Документы по учету рабочего времени и расчетов по оплате труда Табель учета рабочего времени Фиксирует фактически отработанное времени каждым сотрудником. Трудовые договоры с сотрудниками Основной документ между работодателем и работником, устанавливает права, обязанности и условия труда. Личные карточки работников (не обязательны, но можно вести по желанию) Служат для систематизации и хранения персональных данных, сведений о трудовой деятельности и квалификации сотрудников. Упрощают КУ. Трудовые книжки (если ведутся в бумажном виде) Подтверждают трудовой стаж и историю карьеры каждого сотрудника. Сейчас многие специалисты предпочитают электронный формат: это нужно уточнить при трудоустройстве. Ведомости по зарплате Фиксируют начисления и выплаты зарплаты каждому сотруднику, необходимы для бухучета и отчетности. Дополнительные документы (оформляются по ситуации, не всегда обязательны) Должностные инструкции (если не все обязанности прописаны в трудовом договоре) В этом документе подробно описываются функции, права и полномочия для конкретной должности. ДИ помогает четко регламентировать трудовые задачи и избежать разногласий с работником. Положение о коммерческой тайне ЛНА, устанавливающий правила защиты конфиденциальной информации бизнеса и обязанности персонала по ее неразглашению. Договоры о материальной ответственности Нужны только для сотрудников, которые имеют непосредственный доступ к материальным ценностям и имуществу организации. Журнал прохождения медосмотров (если требуется по закону) Нужен для фиксации даты медосмотров тех сотрудников, для кого он обязателен (общепит, водители, операторы тяжелой техники). График сменности Нужен при сменном графике, помогает организовать непрерывный производственный процесс.

Если инспекторы ГИТ обнаружат отсутствие обязательных кадровых документов или задержки с их оформлением, то выпишут индивидуальному предпринимателю административный штраф по ст. 5.27.1 КоАП: