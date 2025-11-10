Торговля через посредников в 2025–2026 году: как правильно выдавать чеки

Теги в кассовом чеке

Реквизиты (теги) в чеке показывают, кто совершал расчеты — заказчик или посредник. Теги бывают обязательными и дополнительными, их добавляют при настройке ККТ. В самом чеке реквизиты не отображаются — это техническая информация.

Оформление чеков зависит от формата фискальных документов — ФФД 1.05, 1.1 или 1.2 (приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@). Версию ФФД 1.2 используют при продаже товаров с маркировкой.

Обязательные реквизиты в чеке, когда расчеты выполняет посредник при продаже товаров заказчика:

Теги Расшифровка Примечание 1057 1222 признак агента;

признак агента по предмету расчета В чеке отражено, кто оказывает услугу — агент, комиссионер или поверенный. Тег 1057 указывает на посредника. Тег 1222 нужен для обозначения конкретных позиций, которые реализует посредник по поручению заказчика 1224 1225 1171 1226 данные поставщика;

наименование;

телефон;

ИНН поставщика Заполняется на каждого поставщика, если в одном чеке присутствуют товары от разных продавцов. В теге 1226 указывают нули, если принципалу не присвоен ИНН 1212 признак предмета расчета Нужен в чеке, только если агент получает вознаграждение от покупателя. В этом случае указывают значение «11», а агентское вознаграждение проводят отдельным предметом расчета без указания признака агента

Важно: если этих реквизитов в чеке не будет, то ФНС зафиксирует выручку за агентом.

Кроме того, посреднику следует внимательно отнестись к заполнению других тегов:

Тег 1055 — применяемая система налогообложения. Посредник указывает свою систему НО. Например, УСН, даже если продавец применяет ОСНО.

Тег 1199 — ставка НДС. Указывают ставку принципала, которую он должен показать своим покупателям. Например, это может быть 5 или 7% (для поставщика на УСН), 10 или 20% (общая ставка). Если выдают чек на предоплату, то берут расчетную ставку — 10/110, 20/120, 5/105, 7/107. Посредник не уплачивает агентский НДС в бюджет.

Тег 1105 — сумма расчета по чеку без НДС. Агент заполняет его, если принципал работает без НДС. Даже если посредник сам применяет НДС, а поставщик — нет, то в теге 1199 указывает «НДС не облагается» (в бумажной версии ставят «прочерк») и заполняет тег 1105.

Тег 1214 — признак способа расчета (предоплата, полный расчет или передача в кредит). Если посредник принимает оплату от покупателя, а товар передает принципал, то агент не может сформировать чек с признаком «полный расчет», даже если покупатель внес 100% от суммы. В этом случае агент формирует чек на предоплату (в том числе, если получил всю сумму), а окончательный чек выдает принципал. И тогда ККТ применяют оба.

Некорректное заполнение реквизитов чека, например, ошибки в режиме НО или неправильная ставка НДС, грозит предупреждением или штрафами по ч. 2 ст. 4.1.2 и ч. 4 ст. 14.5 КоАП — до 3 тыс. руб. на ИП, до 10 тыс. руб. на организации и до 5 тыс. руб. на малые и микропредприятия.

Например, по договору поручения действует маркетплейс Wildberries: на это указывает слово «Поверенный» в чеке

