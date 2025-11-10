Торговля через посредников в 2025–2026 году: как правильно выдавать чеки

Коротко о главном:
Продажи через посредников актуальны для бизнеса. Например, для продажи товаров подключают комиссионеров, а для поиска клиентов — агентов.
ККТ обязаны применять обе стороны, если посредник получает деньги, а продавец передает товар. Но есть сценарии, когда одной из сторон касса не нужна.
При расчетах за товары (работы, услуги) принципала посредник указывает: 1057 или 1222 — признак агента (кто именно: агент, комиссионер, поверенный); 1224–1226, 1171, 1225 — данные принципала: наименование, телефон и ИНН (если ИНН нет — «000000000000»).
Агенты оформляют чеки при получении вознаграждения. Имеет значение, как было получено вознаграждение — отдельным платежом от принципала или удержано из его выручки.
Участники и принципы посреднической торговли
Торговля через посредников — распространенная практика в бизнесе. Компании и ИП поручают (или дают задание) второй стороне выполнить работы, оказать услуги или передать товар. Посредник — это связующее звено между бизнесом и покупателем.
Условия посреднической схемы стороны прописывают в договоре:
Комиссионный договор — заключается между комитентом и комиссионером. Комиссионер действует от своего имени, но в интересах комитента (ст. 990 ГК).
Агентский договор — сторонами этого посреднического соглашения выступают принципал (заказчик) и агент (исполнитель). За исполнение обязательств по договору агент получает вознаграждение.
Например, посредником выступает маркетплейс, который передает товар продавца в пункте выдачи и принимает оплату от покупателя. Курьерские службы, принимающие оплату от покупателя при доставке — тоже пример посредничества.
Как работает договор комиссии
По комиссионным договорам могут работать комиссионные магазины, маркетплейсы и аналогичные платформы. Расчеты с покупателем происходят при непосредственном участии комиссионера — это накладывает на него обязательство использовать онлайн-кассу в случае (письма Минфина от 11.10.2017 № 03-01-15/66398, от 29.06.2018 № 03-01-15/45091):
продажи товара комитента;
получения вознаграждения от комитента (физлица).
При передаче денег комитенту за проданный товар комиссионеру не нужна ККТ (письма Минфина от 29.06.2018 № 03-01-15/45091, от 26.09.2019 № 03-01-15/74190).
Как работает агентский договор
Агентские соглашения распространяются на разные виды обязательств — продажу товаров, заключение сделок, выполнение работ или оказание услуг. За свою работу агент получает вознаграждение.
Агент использует онлайн-кассу, если действует от имени поручителя и в его интересах. Разберемся подробнее.
Касса нужна агенту, когда он:
Реализует товары заказчика (письма Минфина от 12.03.2021 № 03-00-03/17554, от 04.07.2018 № 03-01-15/46377).
Получает от заказчика вознаграждение (письмо ФНС от 05.10.2020 № АБ-4-20/16229@).
Что важно запомнить о чеках при реализации чужого товара. В чеке агент должен указывать реквизиты принципала. В этом случае налоговый орган понимает, что выручка и обязательства по уплате налогов относятся к поставщику (принципалу). Если в чеке не будет агентских тегов, то выручка по предмету расчетов по умолчанию относится к агенту. Агентские теги — это реквизиты в чеке: тег 1224 «Данные поставщика» и 1226 «ИНН поставщика» (письмо ФНС от 11.07.2025 № АБ-4-20/6609@).
Агенту не нужна касса, если он действует от имени принципала — в этом случае обязательство по применению ККТ относится к принципалу. Исполнитель может производить расчеты на кассе, предоставленной принципалом. Ответственность за применение ККТ остается на ее владельце (письмо ФНС от 04.08.2020 № ВД-3-20/5634@).
Когда и кто применяет ККТ
При некоторых расчетах использовать кассу должны обе стороны сделки — заказчик и посредник. Но есть ситуации, когда одной из сторон ККТ не нужна. Для наглядности собрали несколько примеров в таблице:
Расчеты с покупателем (описание ситуации)
Кому нужна касса
Пример
Заказчик
Посредник
Посредник принимает оплату и передает товар покупателю
❌
✅
Компания (продавец) продает бытовую технику на маркетплейсе (через посредника). Маркетплейс принимает онлайн-оплату и выдает товары в ПВЗ. Посредник выдает чеки — ему нужна касса. Продавец выдавать чеки не обязан
Посредник принимает оплату, а продавец передает товар (выполняет работы, оказывает услуги)
✅
✅
Компания (заказчик) проводит лекции и мастер-классы, а билеты продает через агента (посредника). Посредник принимает деньги и выдает чеки. После мероприятия заказчик должен сформировать чек на зачет предоплаты. В этом случае обе стороны применяют ККТ
Принципал принимает оплату и передает товар (выполняет работы, оказывает услуги) Расчеты происходят без посредника
✅
❌
Маркетинговая компания (заказчик) заключила договор с ИП (посредником) на поиск клиентов. ИП приводит клиентов, но получает от них деньги и оказывает услуги — заказчик. Компании касса нужна, агенту — нет
Примечание: продавцу не нужна ККТ, когда он передает товар посреднику. Это действие не связано с переходом права собственности и не считается продажей товара. Товар остается собственностью продавца, пока не будет реализован покупателям.
Теги в кассовом чеке
Реквизиты (теги) в чеке показывают, кто совершал расчеты — заказчик или посредник. Теги бывают обязательными и дополнительными, их добавляют при настройке ККТ. В самом чеке реквизиты не отображаются — это техническая информация.
Оформление чеков зависит от формата фискальных документов — ФФД 1.05, 1.1 или 1.2 (приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@). Версию ФФД 1.2 используют при продаже товаров с маркировкой.
Обязательные реквизиты в чеке, когда расчеты выполняет посредник при продаже товаров заказчика:
Теги
Расшифровка
Примечание
1057
1222
В чеке отражено, кто оказывает услугу — агент, комиссионер или поверенный. Тег 1057 указывает на посредника. Тег 1222 нужен для обозначения конкретных позиций, которые реализует посредник по поручению заказчика
1224
1225
1171
1226
Заполняется на каждого поставщика, если в одном чеке присутствуют товары от разных продавцов. В теге 1226 указывают нули, если принципалу не присвоен ИНН
1212
признак предмета расчета
Нужен в чеке, только если агент получает вознаграждение от покупателя. В этом случае указывают значение «11», а агентское вознаграждение проводят отдельным предметом расчета без указания признака агента
Важно: если этих реквизитов в чеке не будет, то ФНС зафиксирует выручку за агентом.
Кроме того, посреднику следует внимательно отнестись к заполнению других тегов:
Тег 1055 — применяемая система налогообложения. Посредник указывает свою систему НО. Например, УСН, даже если продавец применяет ОСНО.
Тег 1199 — ставка НДС. Указывают ставку принципала, которую он должен показать своим покупателям. Например, это может быть 5 или 7% (для поставщика на УСН), 10 или 20% (общая ставка). Если выдают чек на предоплату, то берут расчетную ставку — 10/110, 20/120, 5/105, 7/107. Посредник не уплачивает агентский НДС в бюджет.
Тег 1105 — сумма расчета по чеку без НДС. Агент заполняет его, если принципал работает без НДС. Даже если посредник сам применяет НДС, а поставщик — нет, то в теге 1199 указывает «НДС не облагается» (в бумажной версии ставят «прочерк») и заполняет тег 1105.
Тег 1214 — признак способа расчета (предоплата, полный расчет или передача в кредит). Если посредник принимает оплату от покупателя, а товар передает принципал, то агент не может сформировать чек с признаком «полный расчет», даже если покупатель внес 100% от суммы. В этом случае агент формирует чек на предоплату (в том числе, если получил всю сумму), а окончательный чек выдает принципал. И тогда ККТ применяют оба.
Некорректное заполнение реквизитов чека, например, ошибки в режиме НО или неправильная ставка НДС, грозит предупреждением или штрафами по ч. 2 ст. 4.1.2 и ч. 4 ст. 14.5 КоАП — до 3 тыс. руб. на ИП, до 10 тыс. руб. на организации и до 5 тыс. руб. на малые и микропредприятия.
Например, по договору поручения действует маркетплейс Wildberries: на это указывает слово «Поверенный» в чеке
Часто задаваемые вопросы
Как оформить чек при оплате вознаграждения агенту?
Комиссия за услугу или реализацию товаров — это выручка посредника, на само событие нужно оформить чек. Порядок действий зависит от формата оплаты — вознаграждение выплачивает принципал или агент удерживает его из выручки принципала:
Агент получает вознаграждение от принципала. Посредник выпускает чек, если принципал — физлицо. Или ИП, организация выплачивает вознаграждение наличными или с предъявлением ЭСП. Посредник указывает в чеке теги 1031 (наличная оплата) или 1081 (оплата по безналу).
Агент удерживает вознаграждение из выручки принципала. Посредник указывает в чеке тег 1054 с признаком «расход». В чеке отражают сумму проданных товаров, уменьшенную на сумму вознаграждения. Данный порядок действует в сценариях, когда комиссионер удерживает вознаграждение из выручки комитента — физлица (письмо ФНС от 29.10.2024 N ЗГ-2-20/15925@). Если принципал — ИП или фирма, то формировать чек с признаком «расход» не требуется.
Касса не применяется в случае, когда агент передает выручку принципалу, поскольку действие не относится к расчетам с применением ККТ (письма Минфина от 06.04.2020 № 03-01-15/27090, от 26.09.2019 № 03-01-15/74190, от 29.06.2018 № 03-01-15/45091).
Какие реквизиты должен включить в чек платежный агент?
При получении оплаты наличными от покупателя-физлица агенты отражают в чеке эту информацию:
сумму вознаграждения, которую перечисляет покупатель платежному агенту или субагенту;
номера телефонов платежного агента или субагента, платежного оператора.
При оплате товара безналичным способом в чеке нужно указать реквизиты:
наименование операции банковского платежного агента или субагента;
сумму вознаграждения, которое перечисляет покупатель, в составе общей суммы с учетом вознаграждения агента;
название, адрес, ИНН оператора по переводу средств;
контактные номера телефона оператора по переводу средств и агента или субагента.
Утверждены реквизиты для чеков, которые агенты выдают покупателям при приобретении товаров в интернет-магазинах (письма ФНС от 29.03.2024 № ЗГ-2-20/4958 и от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@).
Если покупатель получает товар у продавца, но оплачивает посреднику, то последний формирует чек с реквизитами:
Тег 1214 — признак способа расчета, значение «1». Покупатель внес 100% оплаты до получения товара.
Тег 1212 — признак предмета расчета, значение «1» (товар).
Тег 1030 — наименование предмета расчета. Конкретизирует, какой товар реализован.
При полной оплате или зачете предоплаты при передаче товара указывать в чеке тег 1214 необязательно. Или можно указать значение «1» — показывает, что оплата произведена полностью.
Что делать, если оплата и передача товара происходят в разное время?
На каждое действие оформляют свой чек с признаком способа расчета (тег 1214), если происходят расчеты с покупателем — физлицом. При расчетах с ИП или организацией чек нужен только при получении денег — наличных или по безналичных с предъявлением ЭСП (по СБП или картой через POS-терминал) (письмо ФНС от 28.03.2025 N ЗГ-2-20/5068@).
