Всего рассмотрели более 20 изменений в госзакупках.

С 1 июля 2026 года списки товаров на запрет и ограничение импорта в рамках нацрежима пополнятся новыми позициями. У сторон появится право менять условия контрактов на строительный контроль и благоустройство.

С 1 марта 2026 года в закупках программного обеспечения приоритет будет у продукции с отметкой «доверенное ПО».

С 1 января 2026 года в тендерной сфере произошли масштабные изменения. Например, участники закупок могут подтверждать соответствие единым требованиям новым способом. Появились уточнения по антидемпинговым мерам и закупкам с неопределенным объемом.

Налоговая реформа 2026 года устанавливает обязанность по уплате НДС для бизнеса на УСН — при достижении годового дохода 20 млн руб. (по ставке 5 или 7%). Основная ставка НДС увеличена до 22%.

Изменения с 1 января 2026 года: самый объемный пакет новшеств

У участников госзакупок было время на адаптацию к новым требованиям: изучение правительственных постановлений, оптимизацию бизнес-процессов с учетом налоговой реформы — 2026 и выстраивание нового формата взаимоотношений с заказчиками. Что же поменялось?

Налоговая реформа — 2026

НДС увеличен до 22% — эта новость стала одной из самых обсуждаемых в бизнес-среде. Изменения коснулись не только крупных компаний, но и представителей МСП (малого и среднего бизнеса). Бизнес на УСН лишается права на неуплату НДС, если доход за предыдущий или текущий год достигает установленного лимита. Произойдет постепенное снижение порога выручки в течение трех лет: с 2026 по 2028 годы. «Упрощенцы» начинают платить НДС, если доход превышает: 20 млн руб. по итогам 2025 года или в течение 2026 года;

15 млн руб. по итогам 2026 года или в течение 2027 года;

10 млн руб. по итогам 2027 года и в последующие годы. Лимит на доходы для освобождения от НДС сократится вдвое за три этапа: с 20 млн до 10 млн руб. Учитываются доходы за предшествующий или текущий годы. Разберем на примере некоторые особенности применения НДС в 2026 году: Бизнес не уплачивает НДС, если доход за прошлый год или в течение 2026 года не выходит за пределы 20 млн руб. При этом компания начинает платить налог со следующего месяца после превышения лимита дохода в 20 млн руб. После превышения дохода в 450 млн руб. бизнес теряет право на УСН и переходит на ОСНО. Примечание: ежегодно лимиты по доходам индексируются. В 2026 году коэффициент-дефлятор — 1,09. То есть фактически лимит увеличивается — до 490,5 млн руб. Основная ставка НДС — 22% (10%). Ставки 5 и 7% бизнес на УСН может применять без права на вычеты. Что это значит для участников госзакупок. Во-первых, увеличенная ставка НДС приведет к росту цен: составить конкуренцию смогут поставщики, которые найдут способы нивелировать финансовые риски (продумают логистику, договорятся с продавцами о лучших ценах и др.). Во-вторых, ФНС переводит на новую ставку НДС автоматически: участникам нужно внимательно следить за объемом своих доходов.

Отстранение от закупки за недостоверные сведения

Заказчик обязан не допустить участника к закупке, если обнаружит недостоверные сведения, документы или несоответствие единым требованиям по ст. 31 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: заказчик отклоняет заявку до подведения итогов;

отказывается от заключения сделки, если несоответствия выявлены после подведения итогов, но до подписания контракта. Участники несут ответственность за достоверность сведений, которые указывают при подаче заявки. Основание — закон от 07.06.2025 № 135-ФЗ.

Способ подтверждения единым требованиям

По новым правилам участники могут не указывать в заявке информацию и документы о соответствии единым требованиям, если они размещены в открытых государственных реестрах. Достаточно указать в декларации соответствия на ЭТП ссылки на сайты с подтверждающими документами. Основание — закон от 26.12.2024 № 484-ФЗ.

Уточнение по антидемпинговым мерам

Конкурентная борьба в закупках часто приводит к падению цен на 25% и больше. В этом случае победитель должен предоставить обеспечение исполнения контракта в повышенном размере — х1,5 ОИК (ст. 37 закона № 44-ФЗ). Требование о предоставлении ОИК в «полуторном» размере касалось исполнителей, даже если заказчик не прописал условие об обеспечении в извещении. Этот законодательный нюанс скорректировали: теперь победители платят повышенный ОИК, если требование зафиксировано в извещении. Основание — закон от 26.12.2024 № 484-ФЗ. На заметку: заказчики вправе устанавливать ОИК в закупках до 30% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Для малого и среднего бизнеса это может стать реальной финансовой проблемой, особенно если стартовая цена закупки — несколько миллионов рублей. Крупная сумма ОИК может сделать участие в тендере невозможным, а погашение обеспечения собственными оборотными средствами может на длительное время парализовать бизнес. В Ак Барс Банке можно получить любой вид банковской (независимой) гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ: на обеспечение заявки;

ОИК;

Закупки с неопределенным объемом

Такие процедуры осложняют подготовку документов для заказчика — ведь не всегда заранее известно, что и когда понадобится. Что изменилось: В извещение не будут включать цены и сроки исполнения этапов контракта. Сроки исполнения закупки с неопределенным объемом заказчик должен прописывать в контракте. Участник выполняет обязательства по заявкам заказчика. Например, стороны заключают контракт на поставку букетов цветов к праздничным мероприятиям. Заказчик заранее не знает, сколько букетов и к какому дню понадобится. В контракте он отмечает, что поставка букетов осуществляется поэтапно по заявкам (по мере необходимости в течение всего срока сделки). В извещении заказчик не указывает цены и сроки исполнения этапов, а только отмечает, что сроки исполнения по заявкам обозначены контракте. Основание — закон от 26.12.2024 № 484-ФЗ.

Подтверждение благонадежности по методике ФНС

Госзакупки регулируются государством — эта сфера на особом контроле, поэтому поставщики проходят строгий отбор. С 2025 года действует методика оценки ФНС юридических компаний и ИП. Оценку могут инициировать руководители компаний, ИП, госслужащие, специалисты финансовых учреждений, организаторы госзакупок. Результат формируется в виде выписки по юрлицам и ИП: заинтересованное лицо получает ее в личном кабинете налогоплательщика ФНС. Зачем этот сервис нужен в закупках: Государственные заказчики могут проверить поставщика на благонадежность. Для участника — это способ заявить о своей положительной репутации. Методику оценки ФНС можно применять не только в государственном сегменте, но и в корпоративных тендерах, и коммерческих закупках по закону № 223-ФЗ. Основание — приказ ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@.