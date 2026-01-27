Самое главное:
Налоговая реформа 2026 года устанавливает обязанность по уплате НДС для бизнеса на УСН — при достижении годового дохода 20 млн руб. (по ставке 5 или 7%). Основная ставка НДС увеличена до 22%.
С 1 января 2026 года в тендерной сфере произошли масштабные изменения. Например, участники закупок могут подтверждать соответствие единым требованиям новым способом. Появились уточнения по антидемпинговым мерам и закупкам с неопределенным объемом.
С 1 марта 2026 года в закупках программного обеспечения приоритет будет у продукции с отметкой «доверенное ПО».
С 1 июля 2026 года списки товаров на запрет и ограничение импорта в рамках нацрежима пополнятся новыми позициями. У сторон появится право менять условия контрактов на строительный контроль и благоустройство.
Всего рассмотрели более 20 изменений в госзакупках.
Изменения с 1 января 2026 года: самый объемный пакет новшеств
У участников госзакупок было время на адаптацию к новым требованиям: изучение правительственных постановлений, оптимизацию бизнес-процессов с учетом налоговой реформы — 2026 и выстраивание нового формата взаимоотношений с заказчиками. Что же поменялось?
Налоговая реформа — 2026
НДС увеличен до 22% — эта новость стала одной из самых обсуждаемых в бизнес-среде. Изменения коснулись не только крупных компаний, но и представителей МСП (малого и среднего бизнеса).
Бизнес на УСН лишается права на неуплату НДС, если доход за предыдущий или текущий год достигает установленного лимита. Произойдет постепенное снижение порога выручки в течение трех лет: с 2026 по 2028 годы.
«Упрощенцы» начинают платить НДС, если доход превышает:
20 млн руб. по итогам 2025 года или в течение 2026 года;
15 млн руб. по итогам 2026 года или в течение 2027 года;
10 млн руб. по итогам 2027 года и в последующие годы.
Лимит на доходы для освобождения от НДС сократится вдвое за три этапа: с 20 млн до 10 млн руб. Учитываются доходы за предшествующий или текущий годы.
Разберем на примере некоторые особенности применения НДС в 2026 году:
Бизнес не уплачивает НДС, если доход за прошлый год или в течение 2026 года не выходит за пределы 20 млн руб. При этом компания начинает платить налог со следующего месяца после превышения лимита дохода в 20 млн руб.
После превышения дохода в 450 млн руб. бизнес теряет право на УСН и переходит на ОСНО.
Примечание: ежегодно лимиты по доходам индексируются. В 2026 году коэффициент-дефлятор — 1,09. То есть фактически лимит увеличивается — до 490,5 млн руб.
Основная ставка НДС — 22% (10%). Ставки 5 и 7% бизнес на УСН может применять без права на вычеты.
Что это значит для участников госзакупок. Во-первых, увеличенная ставка НДС приведет к росту цен: составить конкуренцию смогут поставщики, которые найдут способы нивелировать финансовые риски (продумают логистику, договорятся с продавцами о лучших ценах и др.). Во-вторых, ФНС переводит на новую ставку НДС автоматически: участникам нужно внимательно следить за объемом своих доходов.
Отстранение от закупки за недостоверные сведения
Заказчик обязан не допустить участника к закупке, если обнаружит недостоверные сведения, документы или несоответствие единым требованиям по ст. 31 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
заказчик отклоняет заявку до подведения итогов;
отказывается от заключения сделки, если несоответствия выявлены после подведения итогов, но до подписания контракта.
Участники несут ответственность за достоверность сведений, которые указывают при подаче заявки.
Основание — закон от 07.06.2025 № 135-ФЗ.
Способ подтверждения единым требованиям
По новым правилам участники могут не указывать в заявке информацию и документы о соответствии единым требованиям, если они размещены в открытых государственных реестрах. Достаточно указать в декларации соответствия на ЭТП ссылки на сайты с подтверждающими документами.
Основание — закон от 26.12.2024 № 484-ФЗ.
Уточнение по антидемпинговым мерам
Конкурентная борьба в закупках часто приводит к падению цен на 25% и больше. В этом случае победитель должен предоставить обеспечение исполнения контракта в повышенном размере — х1,5 ОИК (ст. 37 закона № 44-ФЗ).
Требование о предоставлении ОИК в «полуторном» размере касалось исполнителей, даже если заказчик не прописал условие об обеспечении в извещении. Этот законодательный нюанс скорректировали: теперь победители платят повышенный ОИК, если требование зафиксировано в извещении.
Основание — закон от 26.12.2024 № 484-ФЗ.
На заметку: заказчики вправе устанавливать ОИК в закупках до 30% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Для малого и среднего бизнеса это может стать реальной финансовой проблемой, особенно если стартовая цена закупки — несколько миллионов рублей.
Крупная сумма ОИК может сделать участие в тендере невозможным, а погашение обеспечения собственными оборотными средствами может на длительное время парализовать бизнес.
В Ак Барс Банке можно получить любой вид банковской (независимой) гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ:
на обеспечение заявки;
ОИК;
обеспечение гарантийных обязательств.
Услуга предоставляется малому и среднему бизнесу и помогает снизить финансовую нагрузку при участии в закупках. Банк входит в список Минфина учреждений, которые вправе выдавать гарантии участникам закупок.
Закупки с неопределенным объемом
Такие процедуры осложняют подготовку документов для заказчика — ведь не всегда заранее известно, что и когда понадобится. Что изменилось:
В извещение не будут включать цены и сроки исполнения этапов контракта.
Сроки исполнения закупки с неопределенным объемом заказчик должен прописывать в контракте. Участник выполняет обязательства по заявкам заказчика.
Например, стороны заключают контракт на поставку букетов цветов к праздничным мероприятиям. Заказчик заранее не знает, сколько букетов и к какому дню понадобится. В контракте он отмечает, что поставка букетов осуществляется поэтапно по заявкам (по мере необходимости в течение всего срока сделки). В извещении заказчик не указывает цены и сроки исполнения этапов, а только отмечает, что сроки исполнения по заявкам обозначены контракте.
Основание — закон от 26.12.2024 № 484-ФЗ.
Подтверждение благонадежности по методике ФНС
Госзакупки регулируются государством — эта сфера на особом контроле, поэтому поставщики проходят строгий отбор. С 2025 года действует методика оценки ФНС юридических компаний и ИП.
Оценку могут инициировать руководители компаний, ИП, госслужащие, специалисты финансовых учреждений, организаторы госзакупок. Результат формируется в виде выписки по юрлицам и ИП: заинтересованное лицо получает ее в личном кабинете налогоплательщика ФНС.
Зачем этот сервис нужен в закупках:
Государственные заказчики могут проверить поставщика на благонадежность.
Для участника — это способ заявить о своей положительной репутации.
Методику оценки ФНС можно применять не только в государственном сегменте, но и в корпоративных тендерах, и коммерческих закупках по закону № 223-ФЗ.
Основание — приказ ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@.
Заключение и изменение контрактов
1. Включение в реестр информации о контракте. Заказчики обязаны вносить в реестр:
основание для заключения экстренной закупки с единственным поставщиком;
номера записей из российского и евразийского реестров промышленных товаров из перечней № 1, 2 постановления № 1875 (по закупкам с нацрежимом, объявленным с 1 января 2026 года);
номера записей из российского и евразийского реестров ПО (по закупкам с нацрежимом, объявленным с 1 января 2026 года).
Основание — постановление от 02.09.2025 № 1353, постановление № 1875.
2. Контракты на строительный контроль. Участникам и заказчикам разрешили менять сроки исполнения таких контрактов, если меняются сроки основного строительного контракта (п. 14 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ).
Основание — закон от 31.07.2025 № 333.
3. Контракты на благоустройство территории. Разрешено менять объем и виды работ по контрактам на благоустройство по основаниям, которые применяются к строительным контрактам (п. 1.2, 1.3 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ).
Основание — закон от 31.07.2025 № 333.
4. Начали действовать нововведения по ст. 112 закона № 44-ФЗ.
До 1 января 2027 года стороны вправе вносить изменения в существенные условия контракта по взаимному согласию (ч. 65.1 ст. 112). Допускается поставка оборудования по закупкам на капстроительство, если это прописано в проектной документации (ч. 63.1 ст. 112).
До 31 декабря 2026 года разрешено менять существенные условия контракта в закупках лекарств, медизделий и расходников. Заказчики вправе уменьшить или увеличить количество закупаемой продукции не более чем на 30%, при этом цена контракта меняется пропорционально (ч. 65 2 ст. 112).
До 31 декабря 2026 года заказчики могут заключать контракты с едпоставщиками по п. 4 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ без учета лимита 50 млн руб. (ч. 72 ст. 112).
Основание — закон от 28.12.2025 № 507-ФЗ.
Изменения с 1 марта 2026 года
Основные «весенние» новшества касаются закупок ПО и уведомлений СРО о заключении сделок по результатам конкурентных процедур.
Приоритет у доверенного ПО
Нормы национального режима распространяются на закупки ПО с помощью государственных и коммерческих процедур (по 44-ФЗ и 223-ФЗ). Законотворцы ввели понятие «доверенное программное обеспечение».
Софт из реестра российской или евразийской продукции с такой отметкой получает преимущество в закупках. Программное обеспечение без специальной отметки приравнивается к иностранной продукции.
Покажем на примере:
Страна происхождения ПО подтверждена — Россия, но отсутствует отметка о доверенном ПО. Продукция приравнена к иностранной, заказчик не допускает заявку участника.
Страна происхождения ПО подтверждена — Россия, есть отметка о доверенном ПО. Продукция российская, заявка допущена к участию.
ПО из Китая, страна не подтверждена, отметка отсутствует. Товар иностранный, заявка отклонена.
Данные правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. В закупках, объявленных до этой даты, они применяться не будут.
Основание — постановление Правительства от 28.11.2025 № 1937.
Уведомление в СРО об участии в конкурентных процедурах
Участники — члены саморегулируемых организаций (СРО) должны будут сообщать о заключении контрактов и договоров по итогам конкурентных процедур.
Например, компания — участник СРО победила в электронном аукционе и заключила контракт: она обязана подать уведомление в свою СРО.
Уведомление, заверенное КЭП, должно содержать следующую информацию:
Сведения о сделке (контракте, договоре), общую сумму обязательств.
Копии документов: договоров, допсоглашений, закрывающих актов.
Новшества касается победителей любых конкурентных процедур: в государственном и коммерческом сегменте (по 44-ФЗ, 223-ФЗ), на капремонт (постановление Правительства № 615). Срок действия нового порядка — шесть лет.
Основание — приказ Минстроя от 27.10.2025 № 655/пр.
Изменения с 1 июля 2026 года
Переходим к обзору «летней» порции нововведений в тендерной сфере. Основные изменения — расширение перечней № 1, 2 из постановления № 1875 (запрет и ограничения на закупки импорта), а также цифровизация контрактов с единственными поставщиками.
Запрет на иностранную рыбную продукцию
Будет расширен перечень товаров, в отношении которых установлен запрет в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ (Приложение № 1 постановления № 1875). В него добавят три товара:
Рыбная продукция свежая, охлажденная или мороженая.
Рыба, приготовленная или консервированная другим способом. Икра и заменители икры.
Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные.
В ОКПД2 эту продукцию можно найти по кодам 10.20.1, 10.20.2 и 10.20.3.
Рыбную продукцию удалят из Приложения № 2 постановления № 1875 — из списка товаров, в отношении которых действует ограничение в закупках.
В качестве подтверждения страны происхождения поставщики в закупках должны будут предоставить:
ветеринарные сопроводительные документы — для произведенных в России товаров;
ветеринарные сертификаты ЕАЭС — для продукции, изготовленной в странах ЕАЭС, кроме России.
Основание — постановление Правительства от 18.12.2025 № 2062.
Новая позиция в списке товаров, в отношении которых установлено ограничение в закупках
В перечень № 2 постановления № 1875 внесут еще один товар — батареи аккумуляторные литийионные (позиция 190.1, код по ОКПД2 — 27.20.23.130).
Основание — постановление Правительства от 23.12.2025 № 2098.
Преимущества для лекарств с локализованным циклом производства
В закупках устанавливается приоритет для лекарственных препаратов, которые полностью изготовлены в странах ЕАЭС (локализован весь цикл производства).
Если в рамках закупки будет подана заявка с указанием препарата, произведенного в ЕАЭС, то остальная продукция приравнивается к иностранной: так работает правило «второй лишний» в закупках.
Как это будет выглядеть на практике:
Страна происхождения товара подтверждена — Россия, но один из компонентов препарата был изготовлен не в ЕАЭС. Продукция приравнивается к иностранной, заказчик не допускает заявку к рассмотрению.
Страна происхождения товара подтверждена — Россия, препарат полностью изготовлен в ЕАЭС. Продукция российская, заказчик принимает заявку.
Лекарство из Индии, страна не подтверждена, производство не в ЕАЭС. Продукция иностранная, заявка отстранена.
Основание — постановление Правительства от 30.12.2025 № 2225.
Заключение контрактов с единственными поставщиками через ЕИС
Контракты с единственными поставщиками переходят в «цифру»: стороны будут заключать их на портале ЕИС (сайт zakupki.gov.ru). Нововведение распространяется на контракты по пп. 4, 5, 23, 42, 44 и 46 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.
Основание — ч. 15 ст. 8 закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ.
Сведения в реестре контрактов
Информация о большинстве сделок будет отражена в реестре контрактов. Заказчики будут передавать данные о контрактах в реестр — это открытый источник, доступный всем заинтересованным лицам.
Например, поставщики могут использовать сведения из реестра для анализа завершенных процедур или закупок на этапе исполнения.
Исключение: в реестр не попадут контракты с гостайной, заключенные с единственными поставщиками по результатам неэлектронных малых закупок.
Основание — закон от 26.12.2024 № 484-ФЗ.
Единые правила в области имущественных торгов
В сфере имущественных торгов вводятся правила, нацеленные на единообразие и унификацию процедур. Основные изменения касаются закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и некоторых НПА.
Общие стандарты распространяются на важные сферы:
лесные и земельные участки;
приватизация имущества;
пользование водными ресурсами и недрами;
реклама и связь;
охота и рыболовство;
освоение территорий.
Как это отразится на проведении имущественных закупок:
процедуры перейдут в электронный формат на ЭТП;
аукцион останется основным способом выбора исполнителя (поставщика).
будут реализованы принципы открытости, прозрачности и добросовестной конкуренции (по ст. 7, 8 закона № 44-ФЗ).
появятся единые требования к извещению;
единые стандарты при проведении торгов;
отсутствие комиссии площадкам за победу и участие в процедурах;
заключение договора не ранее 10 дней после подведения итогов.
Основание — закон от 29.12.2025 № 577-ФЗ.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Итоги и рекомендации
В 2026 году крупномасштабные изменения в госзакупках повлияют на работу поставщиков и заказчиков. Ряд новшеств затрагивает деятельность ЭТП. Всем сторонам придется пересмотреть механизмы и пройти непростую адаптацию.
Изменения в законе 44-ФЗ (о госзакупках) станут ориентиром для коммерческих и корпоративных заказчиков (по 223-ФЗ, тендеров частных компаний).
Что делать участникам тендерных процедур:
Следить за годовым доходом. В 2026 году бизнес на УСН теряет право на освобождение от НДС при достижении лимита — 20 млн руб.
Перестраивать бизнес-процессы. В госзакупках останутся только конкурентоспособные участники, которые смогут преодолеть рост цен. Рекомендуем грамотно выстраивать логистику, договариваться с поставщиками о лучших ценах, погашать обеспечительные меры банковскими гарантиями, искать другие компромиссы.
Развивать отношения с заказчиками. У организаторов есть свой «белый» список участников, с которыми они заключают контракты как с единственными поставщиками. Стремитесь попасть в этот список: выполняйте контракты качественно, предлагайте заказчикам выгодные условия. Иногда на небольшом контракте можно поработать в ноль или немного уйти в минус, чтобы заработать репутацию и в дальнейшем получить от заказчика более дорогостоящую сделку.
Участвовать в «сложных» процедурах — в них меньше конкуренции. Рассмотрите варианты с поставками товаров, подпадающих под нацрежим.
Кроме госзакупок, осваивать другие сегменты. Тендеры по 223-ФЗ, закупки малого объема (ЗМО), закупки с неопределенным объемом (по заявкам заказчика), имущественные торги.
Обратитесь в Ак Барс Банк за любым видом банковской (независимой) гарантии по 44-ФЗ или 223-ФЗ: на обеспечение заявки, ОИК, обеспечение гарантийных обязательств. По закону предоставить гарантию можно двумя способами — собственными деньгами или за счет банковских средств. Второй вариант — самый оптимальный, так как участнику не нужно доставать средства из оборота. Предоставление обеспечительных гарантий в закупках с помощью средств банка — это один из способов снизить финансовую нагрузку. Ак Барс Банк входит в список Минфина уполномоченных банков на выдачу гарантий (регномер — 2590).
Читайте также:
Как ИП на УСН работать с НДС в 2026 году: кто должен платить налог, освобождение, порядок.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFJ4djMa
Начать дискуссию