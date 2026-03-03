Блокировка расчетного счета в 2026 году: что делать бизнесу

Причины блокировки расчетного счета

Инициировать блокировку расчетного счета может налоговая — за нарушения налогового законодательства — и банки в рамках 115-ФЗ, 161-ФЗ и указаний ЦБ. Также расчетные счета блокируют по решению суда, в рамках исполнительного производства, по решению органов предварительного следствия и таможенного органа. Но если у компании или ИП заблокировали расчетный счет, то причина чаще всего — именно в претензиях со стороны налоговой или в нарушении 115-ФЗ.

За что налоговая может заблокировать расчетный счет:

не сдана обязательная налоговая отчетность;

не исполнено требование об оплате задолженности;

не обеспечен электронный документооборот с ФНС.

Также налоговая может заблокировать счет в качестве обеспечительной меры при проверке. Мера применяется, если у ФНС есть сомнения, что налогоплательщик исполнит решение.

Основания блокировки по 115-ФЗ:

минимум платежей по основной деятельности;

регулярные расчеты с посторонними физлицами;

расчеты с использованием корпоративных карт для оплаты через POS-терминал или на сайте;

частое снятие наличных;

списание денежных средств по исполнительным листам или перевод платежным агентам;

расчеты с контрагентами из подозрительного списка;

частые переводы между счетами без очевидной причины;

ведение бизнеса без обязательной лицензии;

отсутствие у сделки экономического смысла;

неправильное оформление платежных документов;

резкий рост количества операций по счету;

использование счета исключительно для транзитных операций;

перечисление денежных средств за границу.