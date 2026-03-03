Блокировка расчетного счета в 2026 году: что делать бизнесу

Самое главное:
Расчетные счета блокируют банки, но инициатором блокировки могут выступать различные ведомства, включая ФНС и ФТС.
Закон 115-ФЗ — обязывает банки отслеживать операции клиентов. Если какая-то из них окажется подозрительной, банк вправе заблокировать расчетный счет.
Порядок действий в случае блокировки счета зависит от основания, по которому он был заблокирован.
Блокировки расчетного счета можно избежать, если своевременно сдавать отчетность и оплачивать налоги, штрафы и пени, избегать подозрительных операций, корректно оформлять платежи и соблюдать ряд других рекомендаций.
Причины блокировки расчетного счета
Инициировать блокировку расчетного счета может налоговая — за нарушения налогового законодательства — и банки в рамках 115-ФЗ, 161-ФЗ и указаний ЦБ. Также расчетные счета блокируют по решению суда, в рамках исполнительного производства, по решению органов предварительного следствия и таможенного органа. Но если у компании или ИП заблокировали расчетный счет, то причина чаще всего — именно в претензиях со стороны налоговой или в нарушении 115-ФЗ.
За что налоговая может заблокировать расчетный счет:
не сдана обязательная налоговая отчетность;
не исполнено требование об оплате задолженности;
не обеспечен электронный документооборот с ФНС.
Также налоговая может заблокировать счет в качестве обеспечительной меры при проверке. Мера применяется, если у ФНС есть сомнения, что налогоплательщик исполнит решение.
Основания блокировки по 115-ФЗ:
минимум платежей по основной деятельности;
регулярные расчеты с посторонними физлицами;
расчеты с использованием корпоративных карт для оплаты через POS-терминал или на сайте;
частое снятие наличных;
списание денежных средств по исполнительным листам или перевод платежным агентам;
расчеты с контрагентами из подозрительного списка;
частые переводы между счетами без очевидной причины;
ведение бизнеса без обязательной лицензии;
отсутствие у сделки экономического смысла;
неправильное оформление платежных документов;
резкий рост количества операций по счету;
использование счета исключительно для транзитных операций;
перечисление денежных средств за границу.
Перечень причин блокировок по 115-ФЗ достаточно большой, мы перечислили основные. В целом же банки блокируют расчетные счета, если операция имеет признаки сомнительной, направленной на обналичивание или уход от налогов.
Как снять блокировку расчетного счета ФНС
Первое, что нужно сделать — это выяснить причину блокировки расчетного счета налоговой. Для этого проверьте уведомления в ЛК налогоплательщика и воспользуйтесь сервисом ФНС «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам». Далее алгоритм действий следующий:
Устраните нарушение. Если у вас есть задолженность, необходимо оплатить налоги, взносы, пени и штрафы. При наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки, следует ее оформить. Если же счет заблокирован из-за несданной отчетности, направьте необходимые декларации или расчеты.
Сообщите об устранении нарушения в налоговый орган. Для этого подают заявление о снятии ограничений. Приложите подтверждающие документы — квитанцию о приеме отчетности, платежное поручение и т. д.
Ускорить процесс поможет сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС»: через него можно направить формализованное электронное сообщение по вопросам актуализации сальдо ЕНС, мер взыскания и соответствующих обеспечительных мер. Обращение рассмотрят в течение 24 часов.
Срок снятия блокировки
Срок снятия ограничений после устранения причин блокировки зависит от основания:
После сдачи отчетности решение о снятии ограничений налоговый орган принимает на следующий рабочий день, а у банка будут еще сутки на его исполнение.
Если была погашена задолженность, снять ограничения должны не позднее чем через три рабочих дня после получения сведений о платеже.
При проблемах с электронным документооборотом счет разблокируют в течение одного дня после их устранения.
Если же вы считаете, что решение о блокировке неправомерно, его необходимо обжаловать. Для этого подайте жалобу в вышестоящее управление ФНС. Ее должны рассмотреть в течение 15 рабочих дней. Если налоговый орган отказал в разблокировке, обратитесь в арбитражный суд.
Если счет заблокировали для обеспечения исполнения решения по проверке
Сначала попытайтесь заменить блокировку на другие обеспечительные меры: это может быть, например, залог имущества, предоставление гарантии или поручительство. Для замены обеспечительной меры в налоговый орган подают заявление.
Также блокировку снимут при оплате обязательств, пеней и штрафов, начисленных по итогам проверки. В этом случае порядок действий стандартный: производите оплату и направляете в инспекцию копии документов.
Выбор банка для расчетно-кассового обслуживания бизнеса — это решение, которое напрямую влияет на финансовую устойчивость и возможности роста вашего бизнеса. Ак Барс Банк предлагает воспользоваться акцией «Как для себя»: откройте расчетный счет, заключите сделку на срок от 30 до 90 календарных дней — и ежемесячно получайте 14% годовых на фактический остаток средств в диапазоне от 100 000 ₽ до 100 000 000 ₽.
Что делать, если счет заблокирован по 115-ФЗ
При блокировке расчетного счета банки обычно просят предоставить документальные подтверждения законности операции. Иногда ограничение носит временный характер (до пяти дней): это время необходимо, чтобы банк отправил данные об операции и клиенте в Росфинмониторинг. Если ведомство не заметит ничего подозрительного, ограничения снимут. В других случаях банки, как правило, предоставляют инструкцию по снятию ограничений, по которой необходимо действовать.
Алгоритм снятия блокировки счета по 115-ФЗ:
Связаться с банком, чтобы установить причину блокировки расчетного счета (если представитель банка ранее ее не сообщил).
Подготовить пояснение о деятельности и документы, которые подтвердят законность сделки и легальность вашего бизнеса.
Направить пакет документов в банк — по электронной почте или передать в офис на бумажном носителе.
Какие документы нужно предоставлять:
договоры;
сопроводительные документы к сделкам;
закрывающие документы;
налоговую отчетность;
пояснение о деятельности в свободной форме.
На пояснении следует остановиться подробнее. В этом документе опишите детали операции в свободной форме. Как правило, в нем нужно отразить, чем занимается компания или ИП, с кем заключен договор, описать подробности операции и подсветить, как именно платеж связан с деятельностью юрлица или индивидуального предпринимателя.
Как избежать блокировки расчетного счета
Не допускайте нарушений налогового законодательства: следите за сроками сдачи отчетности и своевременно платите налоги.
Подробно описывайте назначение платежа (наименование товара или услуги, номер и дата договора), контролируйте корректность оформления первичных документов.
Оплачивайте штрафы, пени и долги по исполнительным листам.
Ограничьте снятие налички с расчетного счета, в том числе через корпоративную карту (рекомендуется снимать не более 30% от поступлений).
Контролируйте налоговую нагрузку и обороты.
Своевременно уведомляйте ФНС и банк обо всех значимых изменениях — смена вида деятельности, юрадреса, состава ООО.
Проводите хозяйственные платежи с расчетного счета компании или ИП: закупки, оплата аренды, зарплата и т. д.
Избегайте сотрудничества с сомнительными контрагентами.
В интернет-банке для бизнеса Ак Барс Банка доступен бесплатный сервис оценки рисков по 115-ФЗ: организации и ИП могут быстро проверить возможные ограничения по счету и избежать финансовых и репутационных потерь. В личном кабинете, при формировании платежного поручения, активируется индикатор риска: в режиме реального времени всплывает уведомление, которое информирует о рисках, связанных с контрагентом по 115-ФЗ. Оценка риска обновляется ежедневно и предоставляется бесплатно.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как узнать о блокировке счета?
Чаще всего о блокировке клиенты банков узнают из банковского приложения или через онлайн-банк. Как правило, там же можно найти уведомление от банка с указанием причины блокировки.
Всегда ли счет блокируют полностью?
Нет, счет может быть заблокирован как полностью, так и частично. Также может быть заблокирована конкретная операция.
В какие сроки заблокируют расчетный счет, если не подать декларацию?
ФНС вправе заблокировать счет, если декларация не подана в течение 20 дней после установленного срока. Причем заблокировать расчетный счет налоговики могут в течение трех лет с момента истечения 20-дневного срока.
Как избежать блокировки расчетного счета при работе с самозанятыми физлицами?
Во-первых, корректно заполняйте назначение платежа при оплате услуг физлицам. Во-вторых, удостоверьтесь, что физлицо, с которым вы работаете, имеет статус самозанятого. В-третьих, обязательно просите предоставить чек.
Вашему бизнесу нужен расчетный счет на выгодных условиях? Откройте расчетный счет в Ак Барс Банке до 31 марта 2026 года и получите скидку 50% на обслуживание РКО в течение трех месяцев! Скидка действует со следующего месяца после открытия счета, а в месяце открытия стоимость обслуживания — 0 рублей.
Читайте также:
Как совмещать УСН с патентом в 2026 году: подробная инструкция для бизнеса.
Страховые взносы для организаций и ИП в 2026 году: все изменения, тарифы, льготы.
НДФЛ за сотрудников в 2026 году: как считать, уведомления, вычеты.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFJhUqub
Начать дискуссию