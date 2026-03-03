КПП УСН Акц моб
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство
Блокировка расчетного счета в 2026 году: что делать бизнесу

Бизнес все чаще сталкивается с блокировкой расчетных счетов. В результате — остановка расчетов с контрагентами, невозможность перечислить зарплату сотрудникам, оплатить налоги и штрафы. Рассказываем, почему счет может оказаться заблокированным и что делать бизнесу в такой ситуации.

Самое главное:

  • Расчетные счета блокируют банки, но инициатором блокировки могут выступать различные ведомства, включая ФНС и ФТС.

  • Закон 115-ФЗ — обязывает банки отслеживать операции клиентов. Если какая-то из них окажется подозрительной, банк вправе заблокировать расчетный счет.

  • Порядок действий в случае блокировки счета зависит от основания, по которому он был заблокирован.

  • Блокировки расчетного счета можно избежать, если своевременно сдавать отчетность и оплачивать налоги, штрафы и пени, избегать подозрительных операций, корректно оформлять платежи и соблюдать ряд других рекомендаций. 

Причины блокировки расчетного счета

Инициировать блокировку расчетного счета может налоговая — за нарушения налогового законодательства — и банки в рамках 115-ФЗ, 161-ФЗ и указаний ЦБ. Также расчетные счета блокируют по решению суда, в рамках исполнительного производства, по решению органов предварительного следствия и таможенного органа. Но если у компании или ИП заблокировали расчетный счет, то причина чаще всего — именно в претензиях со стороны налоговой или в нарушении 115-ФЗ.

За что налоговая может заблокировать расчетный счет:

  • не сдана обязательная налоговая отчетность;

  • не исполнено требование об оплате задолженности;

  • не обеспечен электронный документооборот с ФНС.

Также налоговая может заблокировать счет в качестве обеспечительной меры при проверке. Мера применяется, если у ФНС есть сомнения, что налогоплательщик исполнит решение.

Основания блокировки по 115-ФЗ:

  • минимум платежей по основной деятельности;

  • регулярные расчеты с посторонними физлицами;

  • расчеты с использованием корпоративных карт для оплаты через POS-терминал или на сайте;

  • частое снятие наличных;

  • списание денежных средств по исполнительным листам или перевод платежным агентам;

  • расчеты с контрагентами из подозрительного списка;

  • частые переводы между счетами без очевидной причины; 

  • ведение бизнеса без обязательной лицензии;

  • отсутствие у сделки экономического смысла;

  • неправильное оформление платежных документов;

  • резкий рост количества операций по счету;

  • использование счета исключительно для транзитных операций;

  • перечисление денежных средств за границу.

Перечень причин блокировок по 115-ФЗ достаточно большой, мы перечислили основные. В целом же банки блокируют расчетные счета, если операция имеет признаки сомнительной, направленной на обналичивание или уход от налогов.

Как снять блокировку расчетного счета ФНС

Первое, что нужно сделать — это выяснить причину блокировки расчетного счета налоговой. Для этого проверьте уведомления в ЛК налогоплательщика и воспользуйтесь сервисом ФНС «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам». Далее алгоритм действий следующий:

  • Устраните нарушение. Если у вас есть задолженность, необходимо оплатить налоги, взносы, пени и штрафы. При наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки, следует ее оформить. Если же счет заблокирован из-за несданной отчетности, направьте необходимые декларации или расчеты. 

  • Сообщите об устранении нарушения в налоговый орган. Для этого подают заявление о снятии ограничений. Приложите подтверждающие документы — квитанцию о приеме отчетности, платежное поручение и т. д. 

Ускорить процесс поможет сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС»: через него можно направить формализованное электронное сообщение по вопросам актуализации сальдо ЕНС, мер взыскания и соответствующих обеспечительных мер. Обращение рассмотрят в течение 24 часов.

Срок снятия блокировки

Срок снятия ограничений после устранения причин блокировки зависит от основания:

  • После сдачи отчетности решение о снятии ограничений налоговый орган принимает на следующий рабочий день, а у банка будут еще сутки на его исполнение.

  • Если была погашена задолженность, снять ограничения должны не позднее чем через три рабочих дня после получения сведений о платеже.

  • При проблемах с электронным документооборотом счет разблокируют в течение одного дня после их устранения.

Если же вы считаете, что решение о блокировке неправомерно, его необходимо обжаловать. Для этого подайте жалобу в вышестоящее управление ФНС. Ее должны рассмотреть в течение 15 рабочих дней. Если налоговый орган отказал в разблокировке, обратитесь в арбитражный суд.

Если счет заблокировали для обеспечения исполнения решения по проверке

Сначала попытайтесь заменить блокировку на другие обеспечительные меры: это может быть, например, залог имущества, предоставление гарантии или поручительство. Для замены обеспечительной меры в налоговый орган подают заявление.

Также блокировку снимут при оплате обязательств, пеней и штрафов, начисленных по итогам проверки. В этом случае порядок действий стандартный: производите оплату и направляете в инспекцию копии документов. 

Что делать, если счет заблокирован по 115-ФЗ

При блокировке расчетного счета банки обычно просят предоставить документальные подтверждения законности операции. Иногда ограничение носит временный характер (до пяти дней): это время необходимо, чтобы банк отправил данные об операции и клиенте в Росфинмониторинг. Если ведомство не заметит ничего подозрительного, ограничения снимут. В других случаях банки, как правило, предоставляют инструкцию по снятию ограничений, по которой необходимо действовать.

Алгоритм снятия блокировки счета по 115-ФЗ:

  1. Связаться с банком, чтобы установить причину блокировки расчетного счета (если представитель банка ранее ее не сообщил).

  2. Подготовить пояснение о деятельности и документы, которые подтвердят законность сделки и легальность вашего бизнеса.

  3. Направить пакет документов в банк — по электронной почте или передать в офис на бумажном носителе.

Какие документы нужно предоставлять:

  • договоры;

  • сопроводительные документы к сделкам;

  • закрывающие документы;

  • налоговую отчетность;

  • пояснение о деятельности в свободной форме.

На пояснении следует остановиться подробнее. В этом документе опишите детали операции в свободной форме. Как правило, в нем нужно отразить, чем занимается компания или ИП, с кем заключен договор, описать подробности операции и подсветить, как именно платеж связан с деятельностью юрлица или индивидуального предпринимателя. 

Как избежать блокировки расчетного счета

  • Не допускайте нарушений налогового законодательства: следите за сроками сдачи отчетности и своевременно платите налоги.

  • Подробно описывайте назначение платежа (наименование товара или услуги, номер и дата договора), контролируйте корректность оформления первичных документов.

  • Оплачивайте штрафы, пени и долги по исполнительным листам.

  • Ограничьте снятие налички с расчетного счета, в том числе через корпоративную карту (рекомендуется снимать не более 30% от поступлений).

  • Контролируйте налоговую нагрузку и обороты.

  • Своевременно уведомляйте ФНС и банк обо всех значимых изменениях — смена вида деятельности, юрадреса, состава ООО.

  • Проводите хозяйственные платежи с расчетного счета компании или ИП: закупки, оплата аренды, зарплата и т. д.

  • Избегайте сотрудничества с сомнительными контрагентами.

В интернет-банке для бизнеса Ак Барс Банка доступен бесплатный сервис оценки рисков по 115-ФЗ: организации и ИП могут быстро проверить возможные ограничения по счету и избежать финансовых и репутационных потерь. В личном кабинете, при формировании платежного поручения, активируется индикатор риска: в режиме реального времени всплывает уведомление, которое информирует о рисках, связанных с контрагентом по 115-ФЗ. Оценка риска обновляется ежедневно и предоставляется бесплатно. 

Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок

От открытия до пополнения счета

Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как узнать о блокировке счета?

Чаще всего о блокировке клиенты банков узнают из банковского приложения или через онлайн-банк. Как правило, там же можно найти уведомление от банка с указанием причины блокировки. 

Всегда ли счет блокируют полностью?

Нет, счет может быть заблокирован как полностью, так и частично. Также может быть заблокирована конкретная операция.

В какие сроки заблокируют расчетный счет, если не подать декларацию?

ФНС вправе заблокировать счет, если декларация не подана в течение 20 дней после установленного срока. Причем заблокировать расчетный счет налоговики могут в течение трех лет с момента истечения 20-дневного срока. 

Как избежать блокировки расчетного счета при работе с самозанятыми физлицами?

Во-первых, корректно заполняйте назначение платежа при оплате услуг физлицам. Во-вторых, удостоверьтесь, что физлицо, с которым вы работаете, имеет статус самозанятого. В-третьих, обязательно просите предоставить чек.

