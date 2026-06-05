Как бизнесу перейти на НДС без ошибок и штрафов в 2026 году 

Самое главное:
Переход на НДС требует проработки по различным направлениям — от обновления учетной политики до автоматизации учета.
Чтобы выбрать наименее обременительную ставку НДС, рассчитайте налоговую нагрузку для каждой ставки и объекта налогообложения по УСН.
Отслеживайте рост доходов, чтобы не пропустить момент, когда нужно обязательно перейти на другую ставку НДС.
Кого касается переход на НДС в 2026 году
Компании и ИП на УСН стали плательщиками НДС еще с 2025 года. Но для бизнеса с доходами до 60 млн рублей включительно действовало освобождение от этого налога.
С 1 января 2026 года условия для освобождения от НДС стали жестче. В текущем году обязанность по уплате НДС возникает у бизнеса на УСН, если в 2025 году его доходы превысили 20 млн рублей.
Те, кто в 2025 году заработали не более 20 млн рублей, а также вновь созданные юрлица и ИП на упрощенке в 2026 году работают без НДС, пока их доход не превысит 20 млн рублей. Как только доходы превысят эту сумму, с первого числа следующего месяца бизнес обязан начать платить НДС.
Компании и ИП с доходом не более 60 млн рублей в год могут избежать НДС с помощью спецрежима АУСН. На нем можно работать без НДС до конца 2027 года. Для перехода оставьте заявку на сайте Ак Барс Банка.
Как перейти на работу с НДС
Шаг 1. Проверьте льготы по НДС
Компании и предприниматели на УСН, которые занимаются определенными видами деятельности и соответствуют ряду условий, могут воспользоваться льготами по НДС:
Для ИТ-компаний действует освобождение от НДС при продаже и передаче прав на российские программы из специального реестра (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК).
Организации и ИП из сферы общепита, которые применяют УСН и ПСН и с начала 2026 года автоматически стали плательщиком НДС, могут использовать льготу по НДС с 1 апреля до 31 декабря 2026 года. При этом должны выполняться условия: доля доходов от услуг общепита больше 70%, а общий доход за 2025 год не превышает 60 млн рублей (пп. 38 п. 3 ст. 149 НК).
Медучреждения вправе оказывать без НДС медицинские услуги из утвержденного перечня при наличии лицензии (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК).
Туроператоры, которые реализуют туристский продукт в сфере внутреннего и въездного туризма, до 31 декабря 2030 года включительно освобождены от НДС (пп. 39 п. 3 ст. 149 НК).
Услуги в сфере образования, которые оказывают некоммерческие образовательные организации, освобождаются от НДС (пп. 5, 14 п. 2 ст. 149 НК). Для этого у НКО обязательно должна быть лицензия на оказание услуг образования.
К некоторым видам товаров базовая ставка НДС применяется в размере не 22%, а 10%. К ним относятся: детские и медицинские товары (указаны в пп. 4 п. 2 ст. 164 НК), продовольственные товары, периодика, книги и прочее.
Ставка 0% предусмотрена для отдельных видов операций — экспортных, международных перевозок и других операциях, указанных в п. 1 ст. 164 НК.
Шаг 2. Выберите ставку НДС
Компании и предприниматели на УСН вправе выбрать ставку:
Ставка НДС
Ограничение по доходам в 2026 году
Плюсы
Минусы
Когда лучше использовать
5%
Больше 20 млн руб.
Не более 272,5 млн руб.
Более низкая налоговая нагрузка по НДС, чем при общеустановленной ставке.
Не нужно вести раздельный учет «входного» НДС по облагаемым и необлагаемым операциям
Входной НДС поставщиков нельзя принять к вычету
Если мало закупок у поставщиков с НДС
7%
Больше 272,5 млн руб.
Не более 490,5 млн руб.
22%
Нет
Можно принять к вычету входной НДС.
Нет ограничений по доходу
Может быть более высокая нагрузка по НДС, чем при специальных ставках
Если много закупок с НДС, а основные клиенты — крупный бизнес на ОСНО
Чтобы выбрать ставку НДС, при которой налоговая нагрузка на бизнес в совокупности будет наименьшей:
Проанализируйте доходы — какая деятельность приносит больше доходов, есть ли по ней льготы по НДС.
Проанализируйте структуру расходов — зависит от деятельности бизнеса. При производстве много расходов на сырье и материалы с входным НДС, который можно принять к вычету. При оказании услуг — доля расходов небольшая, закупки чаще у мелких поставщиков без НДС.
Проанализируйте покупателей — работа на стандартной ставке увеличивает возможность сотрудничества с крупным бизнесом.
Проанализируйте поставщиков — если среди них больше крупных компаний, которые работают со ставкой 22%, можно принять к вычету входной НДС. При сотрудничестве с малым бизнесом, который не платит НДС, входного налога не будет.
Шаг 3. Обновите учетную политику
Переход на работу с НДС требует актуализации учетной политики. В ней нужно отразить:
выбранную ставку;
бланки документов, какие будет использовать компания;
порядок документооборота;
порядок отражения на счетах бухгалтерского и налогового учета.
Шаг 4. Внесите изменения в документы
Это касается:
налогоплательщиков на УСН, у которых появилась обязанность платить НДС из-за снижения порога доходов до 20 млн рублей;
бизнеса, который сменил налоговый режим, например, с ПСН перешел на УСН.
Исправить нужно: прейскуранты, оферты, условия оплаты, шаблоны договоров, счетов и актов. С действующими покупателями подписать дополнительные соглашения к договорам с новыми условиями.
Шаг 5. Автоматизируйте учет
Отражения данных в таблицах и онлайн-бухгалтерии банка будет недостаточно для корректного учета НДС.
Чтобы вести полноценный учет, правильно рассчитывать налоговую базу, вести книги покупок и продаж, формировать декларации по НДС, подключите специализированную учетную программу.
Шаг 6. Получите электронную подпись
Налоговая инспекция принимает отчетность по НДС только электронно по телекоммуникационным каналам связи. Электронную отчетность нужно подписывать КЭП руководителя или ИП.
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Шаг 7. Подключите сервис для сдачи отчетности онлайн и ЭДО с контрагентами
Сервис ЭДО с госорганами нужен для отправки декларации по НДС в налоговую. Если отправить отчет на бумаге, то ФНС посчитает его не представленным (п. 5 ст. 174 НК) и оштрафует по ст. 119 НК.
ЭДО с контрагентами ускорит процесс обмена документами и упростит сверку.
Шаг 8. Измените настройки ККТ
Если продаете товары физлицам, приведите кассовые чеки в соответствие с требованиям ст. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Чек ККТ должен содержать ставку НДС, систему налогообложения бизнеса и сумму налога. Недостоверные данные в чеке приведут к штрафу по п. 4 ст. 14.5 КоАП.
Для актуализации данных измените настройки онлайн-кассы до первой продажи на новых условиях.
Шаг 9. Начните вести книгу покупок и книгу продаж
Книга продаж и книга покупок содержат исходные данные для заполнения декларации по НДС.
В книге продаж налогоплательщики регистрируют все выставленные в течение квартала счета-фактуры. После окончания текущего квартала сведения из книги продаж переносят в раздел 9 декларации по НДС.
В книге покупок — авансовые и корректировочные счета-фактуры, а также счета-фактуры от поставщиков. После завершения квартала данные из книги покупок переносят в раздел 8 декларации по НДС.
Что делать в течение года
Контролируйте доходы с начала года. Как только доход превысит 272,5 млн рублей, ставку НДС 5% нужно заменить ставкой 7%, если работаете с пониженными ставками. После 490,5 млн рублей с УСН нужно перейти на ОСНО и НДС 22%.
Сдавайте декларации в срок:
за I квартал 2026 года — до 27.04.2026;
за II квартал 2026 года — до 27.07.2026;
за III квартал 2026 года — до 26.10.2026;
за IV квартал 2026 года — до 25.01.2027.
Платите НДС равными долями в течение трех месяцев после квартала — до 28 числа каждого месяца в составе ЕНП.
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От открытия до пополнения счета
Подведем итоги
2026 год меняет правила игры для бизнеса на УСН. Но переход на НДС — не приговор, если следовать основным правилам:
Контролируйте доходы, чтобы не пропустить момент возникновения обязанности платить НДС.
Анализ структуры доходов и расходов, поставщиков и покупателей — необходимая процедура для выбора оптимальной ставки НДС
Наличие ЭДО и учетной программы упростят работу с НДС.
Не забывайте про обновление учетной политики, а также изменение реквизитов кассовых чеков при смене режима и ставки НДС.
Выставляйте счета-фактуры, ведите книги покупок и продаж, отправляйте декларации по НДС в установленные сроки.
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