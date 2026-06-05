Как бизнесу перейти на НДС без ошибок и штрафов в 2026 году 

Кого касается переход на НДС в 2026 году

Компании и ИП на УСН стали плательщиками НДС еще с 2025 года. Но для бизнеса с доходами до 60 млн рублей включительно действовало освобождение от этого налога.

С 1 января 2026 года условия для освобождения от НДС стали жестче. В текущем году обязанность по уплате НДС возникает у бизнеса на УСН, если в 2025 году его доходы превысили 20 млн рублей.

Те, кто в 2025 году заработали не более 20 млн рублей, а также вновь созданные юрлица и ИП на упрощенке в 2026 году работают без НДС, пока их доход не превысит 20 млн рублей. Как только доходы превысят эту сумму, с первого числа следующего месяца бизнес обязан начать платить НДС.