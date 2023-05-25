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Онлайн-кассы

Как работают новые индикаторы риска нарушения для онлайн-касс

В начале 2023 года Министерство финансов начало разработку новых индикаторов риска нарушения для контрольно-кассовой техники. Внести изменения в законодательство могут уже летом текущего года. Разберёмся в том, что это значит для предпринимателей.
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Как работают новые индикаторы риска нарушения для онлайн-касс
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое индикаторы риска нарушения

Индикаторы риска нарушения обязательных требований — это признаки, которые указывают на то, что организация может нарушать закон.

Когда сотрудники предприятия нарушают условия, описанные в перечне индикаторов риска, в ведомство поступает сигнал о том, что в этой компании могут не соблюдать законодательство. После такого сигнала чиновники имеют право провести проверку организации, чтобы установить, произошло ли преступление.

Правительство разработало индикаторы риска для разных областей и сфер деятельности: гражданской авиации, жилищно-коммунального хозяйства, производства медикаментов.

Принципы создания таких индикаторов описаны в статье 23 закона № 248-ФЗ о государственном и муниципальном контроле.

Перечни индикаторов риска составляют профильные ведомства: например, список таких условий для надзора за применением ККТ подготовил Минфин. 

Индикаторы риска нарушения упрощают работу правительственных органов. Благодаря этим признакам чиновники знают, на что нужно обратить внимание в первую очередь и когда следует организовать проверку компании.

В конечном счёте индикаторы риска помогают предотвратить правонарушения и потому делают жизнь граждан безопаснее.

Какие индикаторы риска нарушения приняты для онлайн-касс

В настоящее время для пользователей ККТ существует только один индикатор риска нарушения, который приведён в приказе Минфина № 27н.

Если зарегистрированная онлайн-касса в течение 60 дней не отправляет чеки в ФНС, то налоговая предполагает, что владелец ККТ может нарушать закон № 54-ФЗ. После получения такого сигнала ФНС вправе устроить проверку компании.

В конце 2022 года заместитель Председателя Правительства Дмитрий Григоренко предложил разработать новые индикаторы риска нарушения закона № 54-ФЗ.

Новые индикаторы необходимы для того, чтобы налоговая могла проконтролировать, правильно ли организации и ИП ведут учёт выручки, и выявить доходы, которые бизнесмены скрывают от государства.

Министерство финансов подготовило законопроект, в котором предлагает добавить в перечень индикаторов риска два новых условия. Согласно этим правилам, ФНС получит сигнал о возможном нарушении закона, если:

  • доля пробитых на кассе чеков с признаком «Возврат прихода» составит 30 или более процентов от общего числа чеков с признаком «Приход», которые были сформированы с помощью ККТ в течение 30 дней. Это условие не касается ломбардов;

  • доля кассовых чеков коррекции и бланков строгой отчётности (БСО) коррекции составит 30 и более процентов от общего числа чеков и БСО, которые были сформированы на кассе в течение 30 дней.

Таким образом, если предложения Минфина будут приняты, большое количество возвратов станет основанием для проверки компании. Пока что законопроект находится на обсуждении и ещё может быть доработан. 

Сотрудники ФНС ожидают, что в течение года могут быть утверждены и другие индикаторы риска нарушения для онлайн-касс. В частности, в перечень индикаторов включат некоторые ошибки в реквизитах чеков и аномально большое число наличных или безналичных платежей в сравнении с общим количеством расчётов.

Что случится, если сработает индикатор риска нарушения для ККТ

В 2023 году в России продолжает действовать мораторий на плановые проверки работы онлайн-касс. Однако в ряде случаев правительство разрешило ФНС устраивать внеплановые мероприятия. 

Согласно постановлению № 336, налоговая имеет право организовать внеплановую проверку бизнеса, если узнает о том, что в компании сработал индикатор риска нарушения. Для проведения такого надзорного мероприятия ФНС потребуется получить согласие прокуратуры.

Сотрудники налоговой ожидают, что из-за введения новых индикаторов риска внеплановые проверки станут проводиться чаще, и контроль за предпринимательской деятельностью усилится.

Кроме того, во время действия моратория ФНС может устраивать контрольные мероприятия без взаимодействияс проверяемым лицом — организацией или ИП. Для таких действий не требуется даже разрешение прокуратуры.

Налоговая имеет право провести:

  • проверку документов: ФНС ознакомится со всеми документами компании, включая результаты прошлых проверок. Документарная проверка может пройти удалённо, через Личный кабинет ИП или юрлица на сайте налоговой;

  • мониторинг безопасности: налоговики соберут данные о нарушениях компании из открытых источников (например, найдут жалобы покупателей в интернете);

  • выездное обследование: инспекторы могут анонимно приехать в магазин и проследить за тем, как продавец работает с онлайн-кассой. Если кассир нарушит закон № 54-ФЗ, сотрудники ФНС будут вправе устроить контрольную закупку.

В результате внеплановой проверки и контрольной закупки налоговая выдаст компании предписание об устранении нарушений. В документе указывают срок, в течение которого предприниматель должен разобраться с проблемой. После того как этот срок выйдет, ФНС имеет право снова устроить внеплановую проверку организации.

За нарушение правил работы с ККТ предусмотрены штрафы. Отдельной статьи, связанной с индикаторами риска, в законе нет, однако налоговая будет ориентироваться на конкретные нарушения, которые привели к этому сигналу. 

  1. Если индикатор риска сработал из-за того, что компания не использовала онлайн-кассу, ИП придётся заплатить штраф в размере 25-50% от суммы расчёта (но не менее 10 тысяч рублей), юрлицам — 75-100% от суммы расчёта (но не менее 30 тысяч рублей). 

  2. Если для расчётов применяли незарегистрированную ККТ или кассу без фискального накопителя, а также если предприниматель не заключил договор с оператором фискальных данных, штраф для ИП составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, для юрлица — от 5 до 10 тысяч рублей.

Как избежать нарушения индикаторов риска для ККТ

Чтобы не привлечь внимание налоговой из-за индикаторов риска нарушений, вовремя отправляйте данные в ФНС и не злоупотребляйте оформлением чеков коррекции.

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    Как работают новые индикаторы риска нарушения для онлайн-касс

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