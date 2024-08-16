Прием сотрудника на работу: важные нюансы

Анализ ст. 57 ТК показывает, что никак нельзя обойтись без указания на:

место работы;

трудовую функцию;

дату начала работы;

при срочном договоре — указание на срок и на основание его заключения. Без указания на срочность договора он считается бессрочным (ст. 58 ТК);

условия оплаты труда;

режим труда и отдыха — если отличаются от общих правил;

условия, характер труда;

гарантии, компенсации — при работе во вредных и (или) опасных условиях.

Необходимо включить в текст все данные о работнике и работодателе.

Условие о рабочем месте можно не включать (ст. 57 ТК), а вот место работы — т.е. место, где трудящийся обязан находиться (прибывать в связи с работой) — надо. Место заключения договора нужно обязательно, если вы обмениваетесь документами дистанционно, укажите место нахождения работодателя (ст. 312.1, 312.2 ТК).

Если в договоре отсутствует указание на дату начала работы — то есть день, с которого человек должен начать трудиться (ст. 57, 61 ТК), — то по умолчанию им считается первый рабочий день, следующий за днем вступления договора в силу. Если человек не начал трудиться в обозначенный срок, то работодатель аннулирует трудовой договор (ч. 4 ст. 61 ТК). Отметим, что дата заключения и дата начала работы могут отличаться. Более того, при заключении трудового договора с иностранцем, который еще должен получить разрешение на работу, даты подписания и начала работы не должны совпадать — для получения разрешения на работу ему следует представить заключенный трудовой договор (ст. 327.3 ТК).

Необязательные условия включаются в трудовой договор, если этого требует трудовое законодательство и (или) иные НПА.

Помните о том, что нельзя включать в договор условия, которые ограничивают права сотрудника и (или) снижают уровень законных гарантий. Если нечто подобное окажется в договоре, то применению оно не подлежит (ч. 2 ст. 9 ТК).

Вы не вправе, например, запретить трудоустройство к конкуренту, открыть аналогичный бизнес, сообщать кому-то об уровне зарплаты и т.п. (разъяснение Роструда от 24.05.2022 № ПГ/11476-6-1).