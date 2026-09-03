Директор ООО без зарплаты в 2026 году: законодательство и обязательные платежи

Отсутствие выплат директору ООО не освобождает компанию от налоговых обязательств: страховые взносы за руководителя рассчитываются исходя из федерального МРОТ — 27 093 рублей в месяц. Минимальная сумма к уплате в бюджет при стандартном тарифе 30% составляет 8 127,90 рублей ежемесячно, или 97 534,80 рублей в год. Данный порядок регламентирован п. 1 ст. 421 НК и детально разъяснен в письме ФНС № БС-4-11/11507.

Схема, при которой учредитель-директор числится в компании без официальных выплат и отчислений, больше не работает. Законодательство исключает возможность нулевых начислений для недействующих организаций и бизнеса без оборотов. Если у руководителя нет зарплаты, у компании все равно возникает обязанность по уплате взносов, а ее неисполнение ведет к пеням, блокировке счетов и невозможности закрыть ООО.