Директор ООО без зарплаты в 2026 году: законодательство и обязательные платежи

Отсутствие выплат директору ООО не освобождает компанию от налоговых обязательств: страховые взносы за руководителя рассчитываются исходя из федерального МРОТ — 27 093 рублей в месяц. Минимальная сумма к уплате в бюджет при стандартном тарифе 30% составляет 8 127,90 рублей ежемесячно, или 97 534,80 рублей в год. Данный порядок регламентирован п. 1 ст. 421 НК и детально разъяснен в письме ФНС № БС-4-11/11507.
Схема, при которой учредитель-директор числится в компании без официальных выплат и отчислений, больше не работает. Законодательство исключает возможность нулевых начислений для недействующих организаций и бизнеса без оборотов. Если у руководителя нет зарплаты, у компании все равно возникает обязанность по уплате взносов, а ее неисполнение ведет к пеням, блокировке счетов и невозможности закрыть ООО.
Порядок расчета взносов с 2026 года и на кого он распространяется
Ключевой принцип начисления страховых взносов за руководителей коммерческих структур заключается в применении минимальной облагаемой базы. Если прежде начисления напрямую зависели от фактического размера выплат (при отсутствии зарплаты база и платежи равнялись нулю), то в 2026 году действует иной механизм.
Согласно п. 1 ст. 421 НК, если ежемесячный доход руководителя коммерческой организации оказывается ниже федерального МРОТ, страховые взносы исчисляются исходя из величины МРОТ. Данная позиция подтверждается и официальными разъяснениями ФНС.
При применении этой нормы учитываются следующие ключевые аспекты:
Обязанность по уплате возникает вне зависимости от наличия оборотов, штата или коммерческой активности. Даже недействующее ООО на упрощенной системе налогообложения с единственным участником-руководителем должно ежемесячно рассчитывать и перечислять взносы.
Расчет минимальной базы базируется исключительно на общероссийском МРОТ, который в 2026 году равен 27 093 рублям. Районные коэффициенты и надбавки за работу в особых климатических условиях при определении минимума не применяются.
При вступлении в должность или прекращении полномочий в течение месяца база определяется пропорционально числу дней, когда специалист фактически исполнял обязанности.
Обратите внимание: данное требование применяется строго к единоличному исполнительному органу — генеральному директору, директору или президенту компании, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ. На иных топ-менеджеров (финансовых, исполнительных или коммерческих директоров), не указанных в реестре в качестве руководителя, эта норма не распространяется — их выплаты регулируются стандартными правилами трудового законодательства.
Способы оформления руководителя при отсутствии зарплатных начислений
Юридически формулировка «директор без зарплаты» противоречит нормам трудового права, если с руководителем подписан трудовой договор. Трудовой кодекс обязывает выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц (ст. 136 ТК) и в размере не ниже МРОТ при полной занятости (ст. 133 ТК). Условие об окладе в 0 рублей в трудовом договоре при полной ставке считается прямым нарушением.
На практике применяются два законных формата, при которых фактические выплаты могут отсутствовать.
Единственный участник в роли руководителя: работа без трудового договора
Если генеральный директор одновременно выступает единственным собственником ООО, заключать трудовой договор не требуется. Данную позицию неоднократно поддерживали Роструд (письмо от 06.03.2013 № 177-6-1) и Минфин (письмо от 20.11.2019 № 03-12-13/89698): подписание договора с самим собой невозможно, так как работник и работодатель совпадают в одном лице.
Особенности этого формата:
Полномочия руководителя оформляются решением единственного участника о возложении на себя обязанностей по управлению.
Начисление зарплаты не производится — при отсутствии договора нет и юридического основания для выплат.
От обязанности платить страховые взносы с МРОТ это не освобождает: ФНС признает руководителя застрахованным лицом в системах пенсионного и медицинского страхования независимо от наличия подписанного договора.
Директор не из числа учредителей: трудовой договор и МРОТ обязательны
Если компанией управляет наемный специалист (не входящий в состав учредителей или имеющий лишь долю), заключение трудового договора обязательно (ст. 275 ТК). При работе на полную ставку оклад не может быть ниже МРОТ. Для уменьшения фонда оплаты труда обычно устанавливают режим неполного рабочего времени (ст. 93 ТК), например, 0,1 ставки, либо оформляют работу по совместительству (ст. 282 ТК), при которых оклад начисляется пропорционально отработанным часам.
При этом учитывайте важный нюанс: даже если фактически начислено 5 000 рублей за работу на 0,1 ставки, базой для страховых взносов остается полный федеральный МРОТ (27 093 рубля). Таким образом, сокращение ставки позволяет уменьшить НДФЛ, но не снижает обязательные взносы.
Специфика трудового договора при отсутствии выплат руководителю
Условие о «нулевой зарплате» в трудовом договоре прямо противоречит закону — ТК запрещает нулевой оклад при полной занятости. На практике этот вопрос решается двумя способами.
Отказ от заключения трудового договора, если руководитель является единственным участником ООО. В такой ситуации полномочия оформляются решением учредителя. Заработная плата не начисляется, однако обязанность уплачивать страховые взносы с МРОТ сохраняется.
Оформление договора на условиях неполного рабочего времени (ст. 93 ТК). В этом случае оклад сокращается пропорционально отработанному времени, но облагаемая база по страховым взносам все равно рассчитывается исходя из полного МРОТ. Этот способ используется, когда директор — наемный сотрудник (или один из нескольких учредителей), и заключение договора предписано ст. 275 ТК.
Если действующий трудовой договор предусматривает оклад ниже МРОТ при полной ставке, это является нарушением ст. 133 ТК. В таком случае необходимо либо скорректировать размер оклада, либо официальным приказом перевести руководителя на режим неполного рабочего времени.
Расчет страховых взносов за руководителя без зарплаты
Механизм расчета строится на сравнении фактического дохода директора за месяц с величиной федерального МРОТ.
Фактические выплаты директору
База для взносов
Сумма взносов в месяц (тариф 30%)
0 ₽
27 093 ₽
8 127,90 ₽
15 000 ₽
27 093 ₽
8 127,90 ₽
27 093 ₽
27 093 ₽
8 127,90 ₽
50 000 ₽
50 000 ₽
15 000 ₽
Итоговая ставка зависит от категории налогоплательщика. Базовый тариф для организаций — 30% в пределах единой предельной величины. Субъекты МСП, использующие пониженные тарифы, платят 15% с сумм, превышающих МРОТ, однако сам МРОТ как минимальная база всегда облагается по стандартной ставке 30% (ст. 427 НК).
Минимальная финансовая нагрузка на компанию при стандартном тарифе 30% составляет 97 534,80 рубля в год — фактически это фиксированный платеж за факт сохранения статуса действующего юридического лица.
Освобождение от уплаты взносов с МРОТ: исключительные случаи
В разъяснениях от 22.12.2025 № БС-4-11/11507 ФНС четко зафиксировала исчерпывающий перечень ситуаций, когда правило о минимальной базе не применяется. Начисление взносов приостанавливается, если руководитель:
проходит военную службу по призыву (включая мобилизацию);
заключил контракт с ВС для участия в специальной военной операции;
входит в состав добровольческого формирования.
На время службы расчет взносов с МРОТ прекращается. Других легальных причин не платить взносы — будь то отсутствие хозяйственной деятельности, нулевые обороты, временный простой или отпуск без сохранения зарплаты — законодательство не предусматривает.
Распространенное заблуждение: считать, что «спящее» ООО без движения средств на счетах освобождается от платежей автоматически. На практике отсутствие выручки никак не снимает обязанность перечислять взносы за руководителя в установленном минимальном объеме.
Особенности начислений за директора без зарплаты на АУСН
В рамках автоматизированной упрощенной системы налогообложения для работодателей установлены нулевые тарифы страховых взносов (ст. 18 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Официальная позиция налоговой службы по соотношению АУСН и правила о минимальной базе сформирована и зафиксирована ведомством.
Согласно письму ФНС от 15.01.2026 № БС-4-11/117@:
требования п. 1 ст. 421 НК по формированию минимальной базы из расчета МРОТ применяются к плательщикам АУСН в общем порядке (база фиксируется, если реальные выплаты ниже МРОТ или равны нулю);
с учетом действующей специальной ставки 0% итоговый расчет принимает вид: МРОТ × 0% = 0 рублей.
Таким образом, компании на АУСН определяют минимальную базу по закону, но фактическая сумма к уплате остается нулевой.
Состав отчетности за директора без зарплаты
Наличие минимальной облагаемой базы обязывает любую коммерческую организацию сдавать полноценный комплект отчетности по страховым взносам, включая «спящие» компании без оборотов. В обязательный перечень входят четыре формы.
Обязательный комплект отчетности:
Уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов: направляется до 25 числа месяца, следующего за расчетным. Подается только в те месяцы, когда не сдается квартальный РСВ (то есть исключая апрель, июль, октябрь и январь).
Расчет по страховым взносам (РСВ): сдается ежеквартально, не позднее 25 числа месяца после окончания отчетного периода. Минимальная база из расчета МРОТ и исчисленные взносы отражаются в разделе 3 по руководителю, а также включаются в сводные показатели.
Персонифицированные сведения о физических лицах: представляются ежемесячно, до 25 числа следующего месяца. Сведения по руководителю включаются в отчет в обязательном порядке, даже при отсутствии фактических выплат.
Расчет 6-НДФЛ: формируется только при наличии реальных выплат в пользу директора и удержании налога. Если доход не начислялся, данные в расчет не заносятся, так как 6-НДФЛ отражает исключительно фактические выплаты, а не условный МРОТ.
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Предельный срок уплаты взносов — 28 число месяца, следующего за расчетным. Платеж перечисляется в составе единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет.
Пример: новое ООО зарегистрировано 12 октября, на должность генерального директора назначен единственный учредитель. За октябрь минимальная облагаемая база рассчитывается пропорционально 20 календарным дням исполнения полномочий (с 12 по 31 октября): 27 093 ₽ × 20 / 31 = 17 479,35 ₽. Сумма страховых взносов к уплате за октябрь составит: 17 479,35 ₽ × 30% = 5 243,81 ₽. Перечислить этот платеж на ЕНС необходимо в стандартный срок — до 28 ноября.
Налоговая нагрузка при отсутствии выплат руководителю
Финансовые обязательства ООО с директором без зарплаты складываются из двух составляющих:
Страховые взносы: рассчитываются в обязательном порядке — как минимум исходя из федерального МРОТ (27 093 рубля). При базовой ставке 30% сумма составляет 8 127,90 рублей в месяц. Перечисление на ЕНС производится не позднее 28 числа следующего месяца.
НДФЛ: начисляется исключительно при реальном получении дохода руководителем. При отсутствии выплат обязанность по удержанию и перечислению НДФЛ не возникает, так как минимальная база по взносам не образует налогооблагаемого дохода физлица.
Таким образом, при нулевых выплатах директору минимальные расходы организации ограничиваются страховыми взносами и составляют 97 534,80 рублей в год. НДФЛ в этой ситуации равен 0 рублей.
Последствия и риски при неуплате взносов
Законодательство не оставляет компании выбора в вопросе начисления взносов. Игнорирование этой обязанности запускает цепочку санкций.
Налоговая ответственность
Недоимка и пени: ежемесячно формируется задолженность в размере 8 127,90 рублей, на которую начисляются пени по ст. 75 НК. Ставка пеней для организаций составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ за первые 30 дней просрочки и 1/150 — начиная с 31-го дня.
Штраф за неуплату взносов: 20% от неуплаченной суммы при неумышленном нарушении и 40% — при доказанном умысле (ст. 122 НК).
Штраф за несдачу РСВ: 5% от суммы взносов к уплате за каждый полный или неполный месяц просрочки (от 1 000 рублей до максимум 30% от суммы по ст. 119 НК).
Штраф за персонифицированные сведения: 500 рублей за застрахованное лицо за каждый несданный отчет (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
Приостановление операций по счетам
Задержка сдачи РСВ более чем на 20 рабочих дней дает ФНС право заблокировать расчетные счета компании (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК). Разблокировка возможна только после полного погашения задолженности и представления отчетности.
Отказ в ликвидации компании
В процессе ликвидации ООО налоговый орган проверяет полноту расчетов с бюджетом. Наличие долгов по страховым взносам или несданных отчетов служит законным основанием для отказа в государственной регистрации закрытия компании.
Персональная ответственность руководителя
Систематическое неисполнение налоговых обязанностей влечет меры в отношении самого директора:
Дисквалификация: при повторном грубом нарушении правил бухучета — на срок от 1 года до 2 лет (ст. 15.11 КоАП).
Субсидиарная ответственность: в процедуре банкротства долги компании по взносам и штрафам могут быть переложены на руководителя лично (ст. 61.11 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ), если налоговые требования превышают 50% общего реестра кредиторов третьей очереди.
Когда работа без зарплаты категорически запрещена
Существуют категории руководителей, для которых работа без начисления заработной платы полностью исключена законодательством:
Наемный директор по трудовому договору. Если руководитель не является единственным учредителем, работодатель обязан выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц и в размере не ниже МРОТ при полной занятости. Нарушение влечет штраф для должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП). Повторное нарушение грозит дисквалификацией руководителя.
Директор с долей в уставном капитале менее 100%. Даже при наличии 99% долей у руководителя заключение трудового договора обязательно, так как от имени общества его подписывает второй участник.
Руководители государственных и муниципальных предприятий (ГУП/МУП). Их деятельность регулируется специальными нормами, полностью исключающими возможность работы без оклада.
Отчетность и подпись директора: подготовка и передача
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Выводы и практические рекомендации
Модель работы, при которой учредитель-руководитель числится в компании без начислений и платежей, полностью упразднена. Любая коммерческая структура (как действующая, так и «спящая») обязана перечислять за директора как минимум 8 127,90 рублей страховых взносов ежемесячно — фактически это минимальная стоимость сохранения статуса юрлица.
Практический алгоритм действий для руководителей:
Проверить сведения в ЕГРЮЛ и поставить руководителя на учет по страховым взносам с минимальной базой МРОТ (27 093 рубля), даже если фактические выплаты отсутствуют.
Настроить регулярную сдачу отчетности: ежемесячно подавать персонифицированные сведения и уведомления по ЕНП, ежеквартально — РСВ.
Учесть в бюджете фиксированные расходы на страховые взносы за руководителя — не менее 97 534,80 рублей в год.
Принять решение о ликвидации ООО, если коммерческая деятельность не ведется и не планируется, чтобы избежать накопления долгов, пеней и блокировки расчетных счетов.
Оформить подтверждающие документы (повестку, контракт, справку из военкомата), если директор призван по мобилизации, служит по контракту или участвует в добровольческом формировании, — это законное основание приостановить начисление взносов.
Если руководитель подает отчетность сам, ему нужна собственная квалифицированная электронная подпись, оформленная на директора как физлицо. Оформить такую подпись можно через Астрал Подпись.
Популярные вопросы
Можно ли не платить зарплату директору, если нет деятельности?
При отсутствии трудового договора с единственным учредителем деньги руководителю можно не начислять. Однако обязанность по перечислению страховых взносов сохраняется в полном объеме: ст. 421 НК требует рассчитывать их от МРОТ вне зависимости от того, ведет ли компания бизнес. Единственным основанием для паузы в платежах остается военная служба руководителя по призыву, контракту или в добровольческих батальонах.
Допустимо ли официально зафиксировать директору нулевой оклад?
Если с руководителем подписан трудовой договор, условие о нулевом окладе является прямым нарушением трудового законодательства. Когда управленческие функции выполняет единственный собственник без заключения договора, реальных выплат может и не быть, однако платежи по взносам с базы МРОТ останутся неизбежными.
Какими способами ФНС выявляет компании, не платящие взносы за руководителя?
Инструменты налогового контроля заточены под автоматическое выявление нарушителей. В распоряжении ФНС:
Автоматическое сопоставление ЕГРЮЛ и отчетности по взносам. Если организация числится в реестре, но в РСВ за директора не зафиксирована минимальная облагаемая база, система автоматически генерирует запрос о представлении пояснений.
Мониторинг движений по расчетным счетам. Проведение любых финансовых операций при отсутствии зарплатного фонда и платежей по взносам моментально привлекает внимание инспекции.
Сверка персонифицированных сведений. Налоговая отслеживает наличие руководителя в ежемесячных отчетах. Игнорирование директора в этой форме автоматически относит юрлицо к группе риска.
Камеральный контроль РСВ. Встроенные алгоритмы проверки отчетов контролируют соблюдение правила о минимальной базе из расчета МРОТ по каждому руководителю.
Если юрлицо временно «заморожено», не сдавайте нулевые показатели по руководителю. Безопасный подход — фиксировать взносы с МРОТ, сдавать отчеты и ожидать старта проектов либо инициировать процедуру официальной ликвидации.
Как быть, если руководитель находится в отпуске за свой счет в течение всего года?
Оформление длительного неоплачиваемого отпуска не освобождает компанию от платежей. Налоговая база в размере МРОТ формируется ежемесячно без каких-либо скидок на отпуск без сохранения заработной платы, поэтому взносы придется перечислять в общем порядке.
Можно ли внести страховые взносы за руководителя авансом за весь год вперед?
Законодательство не предусматривает разовой уплаты за весь год. Расчет и перечисление взносов строго привязаны к ежемесячному графику — расчеты закрываются до 28-го числа следующего месяца, а уведомления по ЕНП подаются до 25-го числа.
Действует ли пониженная ставка 15% для МСП при расчете взносов с МРОТ?
Нет, ставка 15% для субъектов малого и среднего бизнеса распространяется исключительно на ту часть доходов, которая превышает МРОТ. Сама же минимальная планка (27 093 рубля) всегда рассчитывается по стандартному тарифу 30% (ст. 427 НК).
По какому алгоритму заполнять РСВ на директора при отсутствии реальных выплат?
В разделе 3 укажите анкетные данные руководителя. В подразделе 3.2 зафиксируйте минимальную базу — 27 093 рубля за полный месяц — и рассчитайте от нее итоговые взносы. В графах фактического дохода проставьте нули. Рассчитанные суммы из раздела 3 должны без искажений войти в общие сводные показатели раздела 1.
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