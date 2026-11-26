При выборе источника финансирования ИП нужно учитывать стоимость заемных средств, сроки погашения и финансовую нагрузку на бизнес.

В 2027 году ЦБ прогнозирует снижение средней ключевой ставки — это может постепенно сделать кредиты доступнее для бизнеса.

За январь–сентябрь 2026 года объем кредитования ИП вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Основные источники финансирования бизнеса ИП в 2026 году

В 2026 году предприниматели использовали разные источники финансирования: собственные накопления и прибыль бизнеса, банковские кредиты, государственную поддержку, займы, лизинг и факторинг. Выбор источника средств зависел как от доступности денег, так и от целей предпринимателя. Для текущих расходов бизнес мог использовать собственные средства или краткосрочные займы, а для покупки оборудования и расширения деятельности — кредиты и лизинг.

Собственные средства и прибыль бизнеса

Предприниматели могут вкладывать в развитие личные накопления и прибыль от текущей деятельности. В отличие от кредитов и займов, собственные средства не требуют выплаты процентов и не создают долговой нагрузки. Собственные ресурсы остаются основой инвестиционной деятельности компаний. На пресс-конференции 11 сентября 2026 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила: «Компании в первую очередь финансируют инвестиции за счет собственных средств». В 2026 году 51% опрошенных МСП рассчитывали финансировать инвестиции только за счет собственных ресурсов. Еще 33% планировали сочетать свои деньги с кредитами, а 14% — преимущественно использовать заемные средства. При этом доля предпринимателей, рассчитывающих исключительно на собственные ресурсы, сократилась на 11 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом. Это указывает на растущий интерес бизнеса к привлечению внешнего финансирования. Главное преимущество собственных средств — отсутствие обязательств перед кредиторами. Но если вложить в развитие всю свободную прибыль, бизнес может столкнуться с нехваткой денег на аренду, зарплаты, закупки и другие текущие расходы. Поэтому перед крупными инвестициями стоит рассчитать, какой резерв останется у предпринимателя. Кроме того, доступная сумма зависит от финансового положения бизнеса.

Банковские кредиты

С кредитом предприниматель может получить деньги на развитие бизнеса, не изымая крупную сумму из оборота. Заемные средства используют для закупки товаров и оборудования, открытия новых точек, расширения производства и покрытия текущих расходов. В зависимости от задачи ИП может оформить разовый кредит, кредитную линию или овердрафт. По данным Банка России, за январь — сентябрь 2026 года банки выдали индивидуальным предпринимателям 980,9 млрд руб. кредитов. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом в сентябре объем кредитования составил 115,9 млрд руб., увеличившись лишь на 0,6% год к году. При этом рост объемов выдачи не означает, что кредиты стали одинаково доступны всем предпринимателям. Банки оценивают финансовое состояние заемщика, его доходы, действующие обязательства и кредитную историю. На решение также влияют условия конкретной программы. Согласно индексу RSBI за сентябрь 2026 года, интерес к кредитованию проявляли 48% опрошенных МСП. При этом 9% респондентов сообщили об отказах в финансировании. Среди представителей малого бизнеса доля одобрений от общего числа обращений за кредитами составляла 60%. Перед оформлением кредита предпринимателю нужно оценить будущую долговую нагрузку: рассчитать ежемесячные платежи;

сопоставить их с ожидаемой выручкой;

предусмотреть резерв на случай снижения доходов. При выборе банка также сравнивайте процентные ставки, сроки, требования к обеспечению и дополнительные расходы. Например, в Банке «Санкт-Петербург» ИП могут оформить кредит без залога на пополнение оборотных средств и развитие бизнеса. Предпринимателям доступно до 20 млн руб. на срок до 36 месяцев, процентная ставка рассчитывается индивидуально. Средства можно направить на закупку товаров и оборудования, пополнение оборотного капитала и другие бизнес-задачи. Вы сможете развивать дело, сохраняя собственные деньги для текущих расходов. Оставить заявку

Государственная поддержка

ИП могут получить финансирование по государственным программам, например оформить льготный кредит, получить субсидию или грант на определенные расходы. Например, практически за 9 месяцев 2026 года малый и средний бизнес привлек 21,4 млрд руб. льготных кредитов на инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. Это вдвое больше, чем в 2025 году. Больше всего средств получили предприятия обрабатывающей промышленности — 15,7 млрд руб., гостиницы и общепит — 2,3 млрд руб. В 2026 году предпринимателям также расширили доступ к льготным кредитам на оборотные цели. По программе стимулирования кредитования ИП и организации из числа МСП, соответствующие установленным требованиям, могли получить от 500 тыс. до 500 млн руб. по ставке «ключевая ставка ЦБ + 3 процентных пункта». Программа затронула, в частности, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, ИТ и отдельные креативные индустрии. Помимо кредитования, действуют программы субсидирования отдельных расходов. Например, в Московской области в 2026 году предпринимателям предлагали компенсировать до 50% затрат на развитие бизнеса по франшизе. Размер поддержки зависел от происхождения франшизы и составлял до 1–2 млн руб. В отличие от кредитов, субсидии и гранты не требуется возвращать при соблюдении условий программы. При этом деньги предоставляют на конкретные цели, а получатели должны подтвердить их использование. Требования к предпринимателям, размеры выплат и сроки подачи заявок зависят от программы и региона. Проверить доступные меры господдержки ИП могут на платформе МСП.РФ и в региональных центрах «Мой бизнес». Перед подачей заявки нужно уточнить требования к виду деятельности, стажу бизнеса, собственному финансированию проекта и отчетности. Кредит без залога для бизнеса Деньги на развитие компании и пополнение оборотных средств Оставить заявку

Микрозаймы для предпринимателей

Некоторые ИП в 2026 году также получали финансирование в микрофинансовых организациях (МФО) — государственных и коммерческих. Такие займы используют для пополнения оборотных средств, закупки оборудования, исполнения контрактов и других бизнес-задач. С 29 декабря 2025 года максимальную сумму микрозайма для ИП и юридических лиц увеличили с 5 до 15 млн руб. По данным Банка России, в первом полугодии 2026 года около 80% средств, выданных коммерческими МФО бизнесу, пришлось на предприятия торговли, преимущественно продавцов на маркетплейсах. Таким заемщикам часто требуются деньги на регулярные закупки товаров, поэтому среди коммерческих микрозаймов преобладают краткосрочные продукты — до шести месяцев. При этом условия финансирования существенно различаются. По итогам первого полугодия 2026 года средневзвешенная ставка по займам государственных МФО составляла 8% годовых, коммерческих — 41%. Государственные организации предоставляют финансирование по льготным программам, поэтому стоимость таких займов значительно ниже. Перед оформлением микрозайма нужно сравнивать процентные ставки, сроки погашения и требования к обеспечению. Особенно внимательно оцените стоимость краткосрочного финансирования. Дело в том, что ставка может существенно увеличить расходы бизнеса, даже если деньги нужны всего на несколько месяцев.

Лизинг и факторинг