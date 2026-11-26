Самое главное:
По данным RSBI, 51% опрошенных МСП планировали финансировать инвестиции только собственными средствами.
За январь–сентябрь 2026 года объем кредитования ИП вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В 2027 году ЦБ прогнозирует снижение средней ключевой ставки — это может постепенно сделать кредиты доступнее для бизнеса.
При выборе источника финансирования ИП нужно учитывать стоимость заемных средств, сроки погашения и финансовую нагрузку на бизнес.
Основные источники финансирования бизнеса ИП в 2026 году
В 2026 году предприниматели использовали разные источники финансирования: собственные накопления и прибыль бизнеса, банковские кредиты, государственную поддержку, займы, лизинг и факторинг.
Выбор источника средств зависел как от доступности денег, так и от целей предпринимателя. Для текущих расходов бизнес мог использовать собственные средства или краткосрочные займы, а для покупки оборудования и расширения деятельности — кредиты и лизинг.
Собственные средства и прибыль бизнеса
Предприниматели могут вкладывать в развитие личные накопления и прибыль от текущей деятельности. В отличие от кредитов и займов, собственные средства не требуют выплаты процентов и не создают долговой нагрузки.
Собственные ресурсы остаются основой инвестиционной деятельности компаний. На пресс-конференции 11 сентября 2026 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила: «Компании в первую очередь финансируют инвестиции за счет собственных средств».
В 2026 году 51% опрошенных МСП рассчитывали финансировать инвестиции только за счет собственных ресурсов. Еще 33% планировали сочетать свои деньги с кредитами, а 14% — преимущественно использовать заемные средства. При этом доля предпринимателей, рассчитывающих исключительно на собственные ресурсы, сократилась на 11 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом. Это указывает на растущий интерес бизнеса к привлечению внешнего финансирования.
Главное преимущество собственных средств — отсутствие обязательств перед кредиторами. Но если вложить в развитие всю свободную прибыль, бизнес может столкнуться с нехваткой денег на аренду, зарплаты, закупки и другие текущие расходы. Поэтому перед крупными инвестициями стоит рассчитать, какой резерв останется у предпринимателя. Кроме того, доступная сумма зависит от финансового положения бизнеса.
Банковские кредиты
С кредитом предприниматель может получить деньги на развитие бизнеса, не изымая крупную сумму из оборота. Заемные средства используют для закупки товаров и оборудования, открытия новых точек, расширения производства и покрытия текущих расходов. В зависимости от задачи ИП может оформить разовый кредит, кредитную линию или овердрафт.
По данным Банка России, за январь — сентябрь 2026 года банки выдали индивидуальным предпринимателям 980,9 млрд руб. кредитов. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом в сентябре объем кредитования составил 115,9 млрд руб., увеличившись лишь на 0,6% год к году.
При этом рост объемов выдачи не означает, что кредиты стали одинаково доступны всем предпринимателям. Банки оценивают финансовое состояние заемщика, его доходы, действующие обязательства и кредитную историю. На решение также влияют условия конкретной программы.
Согласно индексу RSBI за сентябрь 2026 года, интерес к кредитованию проявляли 48% опрошенных МСП. При этом 9% респондентов сообщили об отказах в финансировании. Среди представителей малого бизнеса доля одобрений от общего числа обращений за кредитами составляла 60%.
Перед оформлением кредита предпринимателю нужно оценить будущую долговую нагрузку:
рассчитать ежемесячные платежи;
сопоставить их с ожидаемой выручкой;
предусмотреть резерв на случай снижения доходов.
При выборе банка также сравнивайте процентные ставки, сроки, требования к обеспечению и дополнительные расходы.
Например, в Банке «Санкт-Петербург» ИП могут оформить кредит без залога на пополнение оборотных средств и развитие бизнеса. Предпринимателям доступно до 20 млн руб. на срок до 36 месяцев, процентная ставка рассчитывается индивидуально. Средства можно направить на закупку товаров и оборудования, пополнение оборотного капитала и другие бизнес-задачи. Вы сможете развивать дело, сохраняя собственные деньги для текущих расходов.
Государственная поддержка
ИП могут получить финансирование по государственным программам, например оформить льготный кредит, получить субсидию или грант на определенные расходы.
Например, практически за 9 месяцев 2026 года малый и средний бизнес привлек 21,4 млрд руб. льготных кредитов на инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. Это вдвое больше, чем в 2025 году. Больше всего средств получили предприятия обрабатывающей промышленности — 15,7 млрд руб., гостиницы и общепит — 2,3 млрд руб.
В 2026 году предпринимателям также расширили доступ к льготным кредитам на оборотные цели. По программе стимулирования кредитования ИП и организации из числа МСП, соответствующие установленным требованиям, могли получить от 500 тыс. до 500 млн руб. по ставке «ключевая ставка ЦБ + 3 процентных пункта». Программа затронула, в частности, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, ИТ и отдельные креативные индустрии.
Помимо кредитования, действуют программы субсидирования отдельных расходов. Например, в Московской области в 2026 году предпринимателям предлагали компенсировать до 50% затрат на развитие бизнеса по франшизе. Размер поддержки зависел от происхождения франшизы и составлял до 1–2 млн руб.
В отличие от кредитов, субсидии и гранты не требуется возвращать при соблюдении условий программы. При этом деньги предоставляют на конкретные цели, а получатели должны подтвердить их использование. Требования к предпринимателям, размеры выплат и сроки подачи заявок зависят от программы и региона.
Проверить доступные меры господдержки ИП могут на платформе МСП.РФ и в региональных центрах «Мой бизнес». Перед подачей заявки нужно уточнить требования к виду деятельности, стажу бизнеса, собственному финансированию проекта и отчетности.
Кредит без залога для бизнеса
Деньги на развитие компании и пополнение оборотных средств
Микрозаймы для предпринимателей
Некоторые ИП в 2026 году также получали финансирование в микрофинансовых организациях (МФО) — государственных и коммерческих. Такие займы используют для пополнения оборотных средств, закупки оборудования, исполнения контрактов и других бизнес-задач. С 29 декабря 2025 года максимальную сумму микрозайма для ИП и юридических лиц увеличили с 5 до 15 млн руб.
По данным Банка России, в первом полугодии 2026 года около 80% средств, выданных коммерческими МФО бизнесу, пришлось на предприятия торговли, преимущественно продавцов на маркетплейсах. Таким заемщикам часто требуются деньги на регулярные закупки товаров, поэтому среди коммерческих микрозаймов преобладают краткосрочные продукты — до шести месяцев.
При этом условия финансирования существенно различаются. По итогам первого полугодия 2026 года средневзвешенная ставка по займам государственных МФО составляла 8% годовых, коммерческих — 41%. Государственные организации предоставляют финансирование по льготным программам, поэтому стоимость таких займов значительно ниже.
Перед оформлением микрозайма нужно сравнивать процентные ставки, сроки погашения и требования к обеспечению. Особенно внимательно оцените стоимость краткосрочного финансирования. Дело в том, что ставка может существенно увеличить расходы бизнеса, даже если деньги нужны всего на несколько месяцев.
Лизинг и факторинг
Помимо кредитов и займов, ИП использовали лизинг и факторинг. Первый инструмент подходит для приобретения транспорта и оборудования, второй — для получения денег за товары или услуги, которые покупатель оплачивает с отсрочкой.
Лизинг. Подходит ИП, которым требуется дорогостоящее оборудование, транспорт или спецтехника. При выборе программы учитывайте первоначальный взнос, общую сумму платежей, расходы на страхование и условия досрочного выкупа. Также нужно проверять, какие ограничения действуют на использование имущества до перехода права собственности.
Факторинг. Этот инструмент используют предприниматели, которые продают товары или оказывают услуги с отсрочкой платежа. Вместо того чтобы ждать оплаты от покупателя, ИП получает финансирование от банка или факторинговой компании под уступку денежного требования. За услугу взимается вознаграждение.
По данным Ассоциации факторинговых компаний, за девять месяцев 2026 года субъекты МСП получили около 826 млрд руб. факторингового финансирования — на 32% больше, чем годом ранее. При этом число клиентов из сегмента МСП сократилось на 7%, до 12,4 тыс.
Факторинг особенно актуален для поставщиков, которые работают с торговыми сетями, крупными компаниями и другими заказчиками на условиях отсрочки платежа. Он сокращает период ожидания денег и дает бизнесу средства для текущих расходов. Перед заключением договора важно сравнивать стоимость услуги, требования к покупателям и условия ответственности предпринимателя, если контрагент не заплатит.
На что рассчитывать бизнесу в 2027 году: кредиты, ставки и господдержка
В 2027 году условия финансирования бизнеса во многом будут зависеть от ключевой ставки, доступности банковских кредитов и объемов государственной поддержки. Банк России ожидает постепенного смягчения денежно-кредитной политики, хотя стоимость заемных средств останется сравнительно высокой.
По среднесрочному прогнозу Банка России от 5 ноября 2026 года средняя ключевая ставка в 2027 году составит 12,5–13,5% годовых против ожидаемых 14,6% в 2026-м. Снижение ставки постепенно сделает кредиты доступнее для предпринимателей, поскольку банки ориентируются на нее при определении стоимости заемных средств.
При этом Банк России ожидает более умеренного роста корпоративного кредитования. По прогнозу в 2027 году задолженность компаний перед банками увеличится на 6–11% против ожидаемых 9–12% в 2026 году.
Государственная поддержка также продолжится. На 2027 год предусмотрено финансирование программ льготного кредитования, гарантийной поддержки и региональных мер для МСП. При этом распределение бюджетных средств изменится.
Планируемые расходы федерального бюджета на поддержку МСП в 2027 году:
Направление поддержки
2026 год, млрд руб.
2027 год, млрд руб.
Федеральный проект поддержки МСП, всего
45,7
48,9
Компенсация банкам недополученных доходов по льготным кредитам
28,4
26,0
Региональная поддержка МСП
9,5
13,9
Финансирование обязательств Корпорации МСП по гарантиям и поручительствам
6,3
6,5
Источник: пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы. Показатели 2027 года предварительные, суммы округлены.
Таким образом, общий объем финансирования федерального проекта поддержки МСП планируют увеличить, но расходы на компенсацию банкам по льготным кредитам — сократить. При этом из 13,9 млрд руб. региональной поддержки около 11,9 млрд руб. предусмотрено на создание промышленных парков, технопарков и бизнес-парков. Так что рост финансирования этого направления не означает, что предприниматели получат больше прямых субсидий.
Перспективы инвестиций также остаются сдержанными. По прогнозу Банка России, в 2027 году инвестиции в основной капитал вырастут на 1–3%. Этому может способствовать постепенное снижение процентных ставок. При этом прогноз касается всей экономики, а не только малого бизнеса.
Как ИП выбрать источник финансирования в 2027 году
При выборе источника финансирования предпринимателю нужно учитывать как стоимость привлечения денег, так и цель расходов, срок окупаемости проекта и финансовое состояние бизнеса. Например, для закупки небольшой партии товара может хватить собственных средств, а для расширения производства потребуются дополнительные инвестиции.
Если бизнес располагает свободной прибылью, часть расходов можно покрыть без привлечения кредитов и займов. Но не стоит направлять на развитие все доступные деньги — у предпринимателя должен оставаться резерв для оплаты аренды, зарплат, налогов и других обязательных платежей.
При нехватке собственных ресурсов можно рассмотреть заемное финансирование. Здесь многое зависит от характера расходов. Например, для покрытия временных кассовых разрывов подойдет овердрафт, а для более крупных вложений — разовый кредит или кредитная линия.
При этом сопоставляйте график погашения с ожидаемыми поступлениями и оценивайте общую стоимость финансирования, включая комиссии и дополнительные расходы.
Откладывать развитие только в ожидании снижения кредитных ставок не всегда выгодно. Если вам требуются деньги на закупку оборудования, расширение производства или пополнение оборотных средств, оцените доступные предложения уже сейчас.
В Банке «Санкт-Петербург» для ИП и малого бизнеса доступны разные кредитные продукты. Например, кредит без залога подходит для пополнения оборотных средств, закупки товаров и оборудования, а овердрафт — для покрытия кассовых разрывов и текущих платежей. Предприниматели из приоритетных отраслей также могут оформить льготный кредит, если соответствуют требованиям программы.
Перед принятием решения полезно рассчитать, как изменится финансовая нагрузка при снижении выручки, задержке платежей от контрагентов или увеличении срока окупаемости проекта. Так вы оцените, сможет ли бизнес выполнять обязательства без ущерба для текущей деятельности.
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