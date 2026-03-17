Самое главное:
Инвестиционная стратегия — план инвестора по заработку на покупке и продаже ценных бумаг и других фондовых инструментов.
На выбор стратегии влияет новостной фон, конъюнктура рынка, экономические колебания.
Различают стратегии для новичков и опытных инвесторов: по времени, субъекту управления, рискам, стилю управления. Их можно комбинировать.
Начинающим инвесторам подходят консервативные стратегии с умеренными рисками. Профессиональным трейдерам — тактика активного и агрессивного инвестирования.
В выборе стратегии важен опыт и понимание рисков. В инвестициях можно как заработать, так и лишиться части капитала.
Что такое инвестиционная стратегия
В 2026 году на фондовом рынке во многом сохранятся стратегии и тренды прошлого года, но с небольшими корректировками. Успех инвестирования зависит от опыта, эмоциональной устойчивости, отношения к риску и типа инвестора.
Стратегия обличает позицию инвестора в четкие прогнозируемые цифры. Без конкретного плана инвестиции могут превратиться в слепое копирование, ведущее к просадкам в портфеле.
Что влияет на выбор инвестиционной стратегии
Планирование финансовых вложений в фондовый рынок зависит от нескольких факторов:
На что обратить внимание
Примечание
Смягчение денежно-кредитной политики Центробанка
Регулятор постепенно перейдет к смягчению ДКП. Значительные изменения проявятся во II–III квартале 2026 года
Снижение ключевой ставки ЦБ
В период с января по февраль 2026 года ключевая ставка снизилась на ½ п.п (16 ➝ 15,5%). По прогнозам, к концу года ключевая ставка может остановиться на уровне 12–13%. Если этого не произойдет, то не исключена стагнация инвестиций и рост рецессий
Инфляция
В начале 2026 года уровень инфляции находится на уровне 6%, но к концу года планируется 4%, по данным Центробанка
Геополитика
Рынок рассчитывает на позитивный сценарий мирного урегулирования, но надеяться на него по-прежнему сложно. Геополитическая турбулентность оказывает давление на экономику
ВВП
Основной вклад в экономику внесет потребительский спрос. Эксперты прогнозируют замедление темпов роста ВВП в первой половине 2026 года и восстановление роста во втором
Выбор правильной инвестиционной стратегии на 2026 и последующие годы требует от инвесторов комплексного подхода:
определить цели финансовых вложений;
оценить активы в инвестпортфеле по доходности и риску;
распределить активы в портфеле пропорционально рискам;
установить сроки мониторинга и ребалансировки портфеля;
Инвестирование — это не статичный процесс. Периодически инвестору нужно менять инструменты в составе портфеля, искать способы оптимизации налоговых платежей и менять стратегии, если на то появятся веские причины.
Какие бывают инвестиционные стратегии на фондовом рынке
Стратегии инвестирования классифицируются с учетом разных параметров:
по времени — кратко-, средне- и долгосрочная;
по субъекту управления — формирование инвестпортфеля собственными силами или поручение этой задачи профессиональному управляющему;
по рискам — консервативная, сбалансированная, агрессивная;
по способу управления — активная, пассивная, комбинированная.
Краткосрочная
Цель инвестора — получить максимальный доход за короткий срок. Стратегия требует постоянного мониторинга рынка и экономической ситуации.
Инвестор покупает ценные бумаги в моменты падения цены, но с перспективой быстрого роста на горизонте до 12 месяцев. В некоторых зарубежных странах краткосрочными инвестициями считаются вложения на срок до двух лет.
Краткосрочные инвестиции связаны с высокими рисками, но при правильном подходе предполагают высокий доход. Например, профессиональные трейдеры для краткосрочных инвестиций выбирают акции с высокой волатильностью (в спекулятивных целях).
Среднесрочная
У российских практиков нет единого мнения по сроку таких инвестиций. Одни называют срок от трех до 12 месяцев, что пересекается с краткосрочными инвестициями. Другие называют срок — от одного года до трех лет. За рубежом к среднесрочным относятся инвестиции на срок — до пяти лет.
В среднесрочном портфеле занимают место доходные активы — акции, государственные и корпоративные облигации, ценные бумаги надежных эмитентов.
Долгосрочная
В долгосрочных вложениях инвесторы придерживаются позиции «купить и держать». Срок таких инвестиций — от 5 до 10 лет, а иногда — до 15–25 лет.
Пример инвестиций с долгим сроком — это государственные ОФЗ (облигации федерального займа). Государство выпускает их, чтобы поддержать экономику страны.
С 2020 года лучший доход показывают инвестиции в акции отраслевых компаний: IT, медицины, биотехнологий. В 2026 году эксперты прогнозируют эффект от вложений в сырьевую сферу и производственные компании.
Консервативная
Стратегия предполагает вложения в стабильные активы — государственные ОФЗ, евробонды, ценные бумаги лидеров рынка (голубые фишки), инвестиционные продукты с защитой капитала.
В 2026 году эксперты рекомендуют основное место в инвестиционном портфеле отвести этим активам:
ОФЗ с фиксированным купоном;
корпоративным и секьюритизированным облигациям;
инвестициям в денежный рынок и валютным облигациям.
По мнению аналитиков, эти финансовые активы могут принести консервативному инвестору 25–30% доходности за год.
Сбалансированная
Сбалансированный подход к формированию инвестиционного портфеля используют частные инвесторы, фонды, профессиональные управляющие, крупные инвестиционные компании. Его особенность — в понимании взятых на себя рисков и вложении в стабильные активы.
В 2026 году основное место в сбалансированном риск-портфеле могут занять:
ценные бумаги дивидендных аристократов (Сбер, Яндекс, Озон, Х5, Т-Технологии);
государственные ОФЗ с фиксированным купоном;
мировые валюты с высокой волатильностью;
альтернативные инвестиции.
Инвестор сам решает, какое соотношение стабильных и рискованных инвестиций заложить в инвестпортфеле. Пропорции могут быть разными: например, 60/40, 80/20 или 90/10.
Агрессивная
Стратегия пользуется популярностью у профессиональных трейдеров. Она основывается на желании «переиграть рынок» и получить максимальную доходность.
Значительную долю в агрессивном (спекулятивном) риск-портфеле могут занять:
акции стартапов (инвестиции в малоизвестные проекты);
динамичные по волатильности валюты;
фьючерсы, опционы и другие фондовые инструменты.
Спекулятивный подход к инвестиционным вложениям подходит не всем инвесторам: например, его лучше не выбирать новичкам, пока не накопится опыт. Если опыт небольшой, но есть желание поиграть на скачках стоимости ценных бумаг, то лучше доверить финансы профессиональным управляющим.
Активная
Активные инвесторы постоянно отслеживают новостной и событийный фон, конъюнктуру рынка. Такая стратегия требует крупных расходов на информационную, торговую и аналитическую составляющую.
Активная стратегия строится на оперативности — покупке потенциально доходных активов и продаже недорогих фондовых инструментов.
В активной стратегии инвестирования применяется технический и фундаментальный анализ. В первом случае — это изучение трендов, графиков колебаний, истории котировок. Во втором — детальное исследование экономики и финансовых характеристик проекта.
Пассивная
Главная цель инвестора — приобрести ценные бумаги для получения пассивного заработка. Изменения в портфель вносятся редко — когда у инвестора появляются новые вводные или активы перестают приносить ожидаемый доход.
Например, инвестору-новичку принести доход могут готовые решения от аналитиков — вложения сразу в набор активов. Такие «пакетные» продукты можно встретить в приложениях брокеров. Активы распределены по отраслям или корзинам: «Золото», «Акции российских IT-стартапов», «Пассивный доход» и т. д.
Основное преимущество пассивной стратегии инвестирования — небольшие затраты на управление портфелем.
Активно-пассивная
Гибридная (активно-пассивная) стратегия сочетает в себе особенности двух вышеназванных стилей инвестирования. Пропорции финансовых активов могут быть разными в портфеле. Например:
80% ценных бумаг для спекуляций / 20% стабильных инструментов;
40% спекулятивных бумаг / 60% ценных бумаг дивидендных аристократов.
Первая часть активов постоянно продается и восполняется, вторая — остается неизменной. У инвестора могут быть портфели у разных брокеров — с разным соотношением инструментов и инвестиционным горизонтом.
Рекомендации: как выбрать правильную инвестиционную стратегию
Выбор стратегии зависит от поставленной цели:
Сформировать капитал к старости. Выбирать следует долгосрочные инвестиции с горизонтом до 25 лет (государственные ОФЗ с фиксированным купоном).
Получать пассивный доход. Подойдут инвестиции с умеренными рисками (голубые фишки лидеров отрасли, золото, акции ресурсодобывающих компаний).
Быстрый заработок. Обеспечить высокий доход могут инвестиции в рискованные инструменты (ценные бумаги стартапов, внебиржевые акции, волатильные активы и валюта). Нужно быть готовым к просадкам в инвестпортфеле и убыткам. Снизить риски помогает диверсификация — пропорциональное распределение мест в портфеле.
Обучение инвестициям. Если цель — научиться инвестировать, то в брокерских приложениях можно инвестировать в готовые портфели, составленные опытными аналитиками. Доходность по ним может составить 14–30% за год.
Какая стратегия подойдет новичку и опытному инвестору:
Новичок
Опытный инвестор
Особенности
Какая инвестиционная стратегия подходит
С низкими или умеренными рисками — долгосрочная, консервативная или пассивная
Можно присмотреться к более рискованным стратегиям — краткосрочной, агрессивной, активной
Примечание
Если нет опыта, но есть желание заработать, то можно использовать готовые решения от опытных игроков рынка. Такие «наборы» составлены с учетом диверсификации и нивелирования негативных экономических последствий
Значительную долю в инвестиционном портфеле могут занимать акции молодых стартапов на этапе выхода на IPO, финансовые инструменты малоизвестных проектов, волатильные активы и т. д. (30–50% или больше)
Выбор инвестиционной стратегии зависит от наличия опыта у инвестора, умения ориентироваться в геополитической ситуации и прогнозах Центробанка.
Составить четкий план инвестирования можно на основе анализа финансовых показателей компаний-эмитентов — оценки независимого оценщика, бухгалтерской отчетности, плана выхода на IPO, инвестиционного обещания и др. Если у инвестора нет опыта, желания, или времени разбираться в тонкостях анализа, то капитал можно передать профессиональным управляющим.
Реклама: АО «Базар», ИНН 5032375210, erid: 2W5zFJZ27Zb
Комментарии1
В 2026 году инвесторы, похоже, будут выбирать между «надежными» облигациями и «перспективными» стартапами, как между зонтиком и солнечными очками в пасмурный день.