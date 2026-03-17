В выборе стратегии важен опыт и понимание рисков. В инвестициях можно как заработать, так и лишиться части капитала.

Начинающим инвесторам подходят консервативные стратегии с умеренными рисками. Профессиональным трейдерам — тактика активного и агрессивного инвестирования.

Различают стратегии для новичков и опытных инвесторов: по времени, субъекту управления, рискам, стилю управления. Их можно комбинировать.

Инвестиционная стратегия — план инвестора по заработку на покупке и продаже ценных бумаг и других фондовых инструментов.

Стратегия обличает позицию инвестора в четкие прогнозируемые цифры. Без конкретного плана инвестиции могут превратиться в слепое копирование, ведущее к просадкам в портфеле.

В 2026 году на фондовом рынке во многом сохранятся стратегии и тренды прошлого года, но с небольшими корректировками. Успех инвестирования зависит от опыта, эмоциональной устойчивости, отношения к риску и типа инвестора.

Что такое инвестиционная стратегия

Инвестирование — это не статичный процесс. Периодически инвестору нужно менять инструменты в составе портфеля, искать способы оптимизации налоговых платежей и менять стратегии, если на то появятся веские причины.

оценить активы в инвестпортфеле по доходности и риску;

Выбор правильной инвестиционной стратегии на 2026 и последующие годы требует от инвесторов комплексного подхода :

Основной вклад в экономику внесет потребительский спрос. Эксперты прогнозируют замедление темпов роста ВВП в первой половине 2026 года и восстановление роста во втором

Рынок рассчитывает на позитивный сценарий мирного урегулирования, но надеяться на него по-прежнему сложно. Геополитическая турбулентность оказывает давление на экономику

В начале 2026 года уровень инфляции находится на уровне 6%, но к концу года планируется 4%, по данным Центробанка

В период с января по февраль 2026 года ключевая ставка снизилась на ½ п.п (16 ➝ 15,5%). По прогнозам, к концу года ключевая ставка может остановиться на уровне 12–13%. Если этого не произойдет, то не исключена стагнация инвестиций и рост рецессий

Регулятор постепенно перейдет к смягчению ДКП. Значительные изменения проявятся во II–III квартале 2026 года

На что обратить внимание

Планирование финансовых вложений в фондовый рынок зависит от нескольких факторов:

Что влияет на выбор инвестиционной стратегии

Какие бывают инвестиционные стратегии на фондовом рынке

Стратегии инвестирования классифицируются с учетом разных параметров: по времени — кратко-, средне- и долгосрочная;

по субъекту управления — формирование инвестпортфеля собственными силами или поручение этой задачи профессиональному управляющему;

по рискам — консервативная, сбалансированная, агрессивная;

по способу управления — активная, пассивная, комбинированная. Популярные инвестиционные стратегии на фондовом рынке

Краткосрочная

Цель инвестора — получить максимальный доход за короткий срок. Стратегия требует постоянного мониторинга рынка и экономической ситуации. Инвестор покупает ценные бумаги в моменты падения цены, но с перспективой быстрого роста на горизонте до 12 месяцев. В некоторых зарубежных странах краткосрочными инвестициями считаются вложения на срок до двух лет. Краткосрочные инвестиции связаны с высокими рисками, но при правильном подходе предполагают высокий доход. Например, профессиональные трейдеры для краткосрочных инвестиций выбирают акции с высокой волатильностью (в спекулятивных целях).

Среднесрочная

У российских практиков нет единого мнения по сроку таких инвестиций. Одни называют срок от трех до 12 месяцев, что пересекается с краткосрочными инвестициями. Другие называют срок — от одного года до трех лет. За рубежом к среднесрочным относятся инвестиции на срок — до пяти лет. В среднесрочном портфеле занимают место доходные активы — акции, государственные и корпоративные облигации, ценные бумаги надежных эмитентов.

Долгосрочная

Консервативная

Стратегия предполагает вложения в стабильные активы — государственные ОФЗ, евробонды, ценные бумаги лидеров рынка (голубые фишки), инвестиционные продукты с защитой капитала. В 2026 году эксперты рекомендуют основное место в инвестиционном портфеле отвести этим активам: ОФЗ с фиксированным купоном;

корпоративным и секьюритизированным облигациям;

инвестициям в денежный рынок и валютным облигациям. По мнению аналитиков, эти финансовые активы могут принести консервативному инвестору 25–30% доходности за год.

Сбалансированная

Сбалансированный подход к формированию инвестиционного портфеля используют частные инвесторы, фонды, профессиональные управляющие, крупные инвестиционные компании. Его особенность — в понимании взятых на себя рисков и вложении в стабильные активы. В 2026 году основное место в сбалансированном риск-портфеле могут занять: ценные бумаги дивидендных аристократов (Сбер, Яндекс, Озон, Х5, Т-Технологии);

государственные ОФЗ с фиксированным купоном;

мировые валюты с высокой волатильностью;

альтернативные инвестиции. Инвестор сам решает, какое соотношение стабильных и рискованных инвестиций заложить в инвестпортфеле. Пропорции могут быть разными: например, 60/40, 80/20 или 90/10.

Агрессивная

Стратегия пользуется популярностью у профессиональных трейдеров. Она основывается на желании «переиграть рынок» и получить максимальную доходность. Значительную долю в агрессивном (спекулятивном) риск-портфеле могут занять: акции стартапов (инвестиции в малоизвестные проекты);

динамичные по волатильности валюты;

фьючерсы, опционы и другие фондовые инструменты. Спекулятивный подход к инвестиционным вложениям подходит не всем инвесторам: например, его лучше не выбирать новичкам, пока не накопится опыт. Если опыт небольшой, но есть желание поиграть на скачках стоимости ценных бумаг, то лучше доверить финансы профессиональным управляющим.

Активная

Активные инвесторы постоянно отслеживают новостной и событийный фон, конъюнктуру рынка. Такая стратегия требует крупных расходов на информационную, торговую и аналитическую составляющую. Активная стратегия строится на оперативности — покупке потенциально доходных активов и продаже недорогих фондовых инструментов. В активной стратегии инвестирования применяется технический и фундаментальный анализ. В первом случае — это изучение трендов, графиков колебаний, истории котировок. Во втором — детальное исследование экономики и финансовых характеристик проекта.

Пассивная

Главная цель инвестора — приобрести ценные бумаги для получения пассивного заработка. Изменения в портфель вносятся редко — когда у инвестора появляются новые вводные или активы перестают приносить ожидаемый доход. Например, инвестору-новичку принести доход могут готовые решения от аналитиков — вложения сразу в набор активов. Такие «пакетные» продукты можно встретить в приложениях брокеров. Активы распределены по отраслям или корзинам: «Золото», «Акции российских IT-стартапов», «Пассивный доход» и т. д. Основное преимущество пассивной стратегии инвестирования — небольшие затраты на управление портфелем.

Активно-пассивная