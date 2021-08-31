Как работать с самозанятыми и не попасть на штрафы: подробный ликбез для предпринимателя

Не только большие компании уделяют внимание фрилансу и самозанятым. ИП тоже активно используют работу с новыми представителями рынка. Но только опыт этот часто оказывается негативным. Почему предприниматели вместо экономии на налогах и взносах получают блокировки счетов и штрафы? Мы все выяснили и вам расскажем.
Начнем с небольшой статистики. По данным электронных изданий, таких как Коммерсантъ, Интерфакс и сайта ФНС число самозанятых с начала 2021 года только растет. Например:
- В Краснодарском крае количество самозанятых выросло почти в 2,5 раза;
- В Новосибирской области — на 60%, а в Башкирии — на 50%;
- В Забайкальском крае самозанятых стало больше в 2 раза.
А по прогнозам из исследования агентства Frank RG к 2024 году число самозанятых дойдет до 8,4 млн человек.
А все началось собственно с того, что стала популярен фриланс. Иногда понятия фриланс и самозанятость путают, но это не одно и тоже.
Фрилансер — свободный художник, он работает на себя и часто даже не регистрирует свою деятельность в налоговой. Обычно фрилансеры это — программисты, разработчики, дизайнеры, художники, копирайтеры, маркетологи и т. д. Они используют для поиска заказчиков специальные биржи фриланса. Биржа не интересуется статусом своих пользователей. Для нее важно — получение комиссии или абонентского платежа.
Вот данные биржи Kwork.ru за 2020 год:
По данным той же биржи процент повторных заказов у исполнителей составляет 50%. Т. е. половина заказчиков вновь обращается за услугами к фрилансеру.
Но с такими работниками ИП если и сталкивается, то редко, например, когда нужно создать сайт, нарисовать макет визитки или написать красивый текст для рекламы магазина.
А вот самозанятые — это более «рабочие» специальности, как правило — строители, отделочники, грузчики, курьеры, бухгалтеры, юристы, водители и т. д. С ними ИП имеет дело гораздо чаще. Они имеют официальный статус и для них активно создаются отдельные сайты. Там исполнителя проверяют и не допускают к заказам, если он утратит статус. А заказчик может выбрать из базы подходящего исполнителя и расчеты с ним провести тут же, а еще сразу получить необходимые документы, в т. ч. чек.
По самозанятым статистики в открытом виде мы не смогли найти. Очевидно, чтобы увидеть внутреннюю кухню сайтов для работы с самозанятыми придется там зарегистрироваться. Есть здесь те, кто пользуется услугами бирж? Поделитесь опытом в комментариях.
Фрилансер может быть самозанятым и наоборот, тут четкой грани нет. И все-таки, если вы — ИП и хотите найти подходящего исполнителя-самозанятого, то вам на специализированные сайты для работы с плательщиками НПД, так меньше риска.
Когда договор с самозанятым могут признать трудовым
Не стоит пытаться маскировать под расчеты с самозанятыми трудовые отношения. Поверьте, чтобы вам не говорил Иваныч с соседней стройки, отвечать за нарушения только вам. А у Иваныча может зять — прокурор.
Давайте посмотрим, что будет являться признаком трудового договора, а что нет:
Хотелось бы отметить еще одну вопиющую ошибку — это включение самозанятых в зарплатный проект. Тут ФНС просто руку вам пожмет за содействие в пополнении бюджета.
Короче говоря — все во многом зависит от контекста договоренностей между заказчиком и исполнителем.
Кажется, что самые простые режимы у ИП — УСН 6% или патент, но в реальности предприниматель постоянно сталкивается с вопросами — как оформить это, как учесть то, как уменьшить налог по закону. В Чёрной Бухгалтерии мы специально создали чат для общения предпринимателя и консультанта-бухгалтера, чтобы вы задавали вопросы в удобном для вас формате.
Безопасно ли работать с ИП-самозанятыми
С точки зрения налогообложения... нет. Ожидали другого? Да, с ИП остаются почти все те же проблемы, что и с обычными самозанятым-физиком. ИП может сняться с учета очень быстро, а об утрате статуса не сообщить. Переквалифицировать с ним договор в трудовой ФНС также может, если он будет отвечать соответствующим признакам.
Из плюсов — при переводе денег ИП-самозанятому на его расчетный счет комиссия будет ниже, чем при расчетах с физлицами и банк на переводы между ИП реагирует спокойнее. Хотя если перемещаться будут очень крупные суммы или сделки вызовут сомнения — заморозки операций не миновать.
Пугать будете?
А как же. Мы, как говориться, на помощи ИП собаку съели и видели, как успешный предприниматель оказывается в патовой ситуации с заблокированным счетом и кучей запросов проверяющих.
Платит ИП со своего счета самозанятым и внезапно получает запрос из налоговой, даже требование — расскажите, почему это вы платите регулярно физлицам, а никаких взносов и НДФЛ в бюджет не перечисляете? С самозанятыми работаете, а где ваши доказательства, т. е. документы?
Вот тут и наступает момент истины — а есть ли те самые документы у ИП. Наш опыт подсказывает, что чаще всего нет. ИП на патенте или УСН 6% не считают нужным хранить документы на расходы. «Он мне плитку в магазине положил, я ему 50 000 на карту кинул и все!».
Действительно — и все. Только налоговая спрашивает — а за что вы заплатили? За плитку, а договор где, акт, чек в конце концов из «Моего налога», в банке ничего про плитку не написано. Где справка, что нанимали самозанятого, да ладно, сами посмотрим. Сюрприз — не было у вашего исполнителя самозанятости на момент оплаты.
Вот тут и вышли на свет три главных ошибки ИП в работе с самозанятыми:
- Не заключать договор, в котором будут четко прописаны как стороны договора, так и суть работ и их стоимость. Это ведь нужно не только для налоговой и банка, но и для самого ИП. Как потом взыскивать с нерадивого исполнителя неотработанный аванс?
- Не требовать первичные документы. Обязательно — чек из приложения «Мой налог», его уже достаточно, дополнением может быть акт, смета и другие документы.
- Не проверять статус самозанятого на момент заключения договора и на момент оплаты. Последнее очень важно. Т.к. если самозанятый утратит статус или сам снимется с учета, по факту платить вы будете уже простому физлицу.
Недавно по бухгалтерскому сообществу прошла волна возмущений — самозанятых снимают с учета задним числом. Как выяснилось все не совсем так. ФНС лишает самозанятого статуса (например из-за нарушений лимита доходов), но не сообщает ему об этом довольно долго — до нескольких месяцев. А человек продолжает работать. Правда ничего не сказано о работе приложения «Мой налог», по идее оно должно стать недоступным.
Есть среди читателей пострадавшие от действий ФНС — можете рассказать в комментариях?
Что грозит ИП, если окажется, что он заплатил «физику»:
- Придется найти исполнителя, попросить у него ИНН, СНИЛС, паспортные данные и подготовить отчетность — сдать СЗВ-М за тот период, пока действовал договор с самозанятым, 6-НДФЛ, РСВ. Если у ИП есть сотрудники и отчеты уже сдавались, сдать дополняющий СЗВ-М и корректировки по другим расчетам. Если отношения признаны трудовыми нужно будет также отчитаться в ФСС.
- Сообщить в налоговую о невозможности удержать НДФЛ у исполнителя. Теперь «самозанятый» сам будет платить налог.
- Заплатить страховые взносы от суммы вознаграждения, в общем случае это 27,1% (22% — пенсионные взносы и 5,1 медицинские). Если налоговая докажет, что имели место трудовые отношения прибавятся еще взносы в ФСС, в т. ч. по «несчастному» страхованию.
- Рассчитать и заплатить пени за задержку в перечислении взносов.
- Заплатить штраф за неуплату НДФЛ, за неподачу отчетов (если они не сдавались). СЗВ-М, например, «стоит» 500 рублей за каждого «пропущенного» работника.
За неоформление работника по трудовому договору индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а при повторных нарушениях — до 40 тысяч рублей.
ИП очень повезет, если налоговая обнаружит оплаты физику в межрасчетный и межотчетный период.
Например, ИП нанял исполнителя 10 июля 2021 года, заплатил ему 26 июля и 5 августа получил запрос из ФНС. Тогда у него есть время сдать СЗВ-М (до 10 августа), 6-НДФЛ и РСВ вообще грозят только в октябре. Взносы нужно заплатить до 15 августа. Проблема только в НДФЛ.
Но это сейчас мы помечтали. Скорее всего, налоговая подождет как раз конца отчетного периода и уже потом запросит выписку, а может и до конца года подождать.
Так что по факту штрафы за работу с самозанятыми есть.
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