Ученический договор в 2026 году: как правильно оформить, чтобы избежать рисков

Как избежать переквалификации договора

Проверьте, чтобы в ученическом договоре были все существенные условия и не было формулировок, характерных для трудовых отношений.

При этом одного правильно составленного договора недостаточно. Если фактические обстоятельства указывают на маскировку трудовых отношений, компания все равно рискует получить доначисления. Например, вопросы у контролеров могут возникнуть, если:

Срок ученичества совпадает с испытательным сроком.

У работодателя нет реальной системы наставничества.

Ученики уже обладают навыками, достаточными для самостоятельной работы. Этот факт должны доказать контролирующие органы (постановление 1-го ААС от 28.02.2022 № 01АП-929/22).

При наличии таких признаков ученический договор могут переквалифицировать в трудовой (постановление АС Уральского округа от 21.09.2023 № Ф09-5609/23).

Оценивайте не только документы, но и фактическую организацию обучения. Если опрошенные контролирующими органами свидетели подтвердят, что наставники были назначены формально, а реальное обучение не проводилось, это может подтвердить фиктивный характер ученичества (постановление АС Уральского округа от 28.12.2021 № Ф09-9055/21).

Также важно, чтобы программа обучения соответствовала профилю бизнеса. Например, если производственное предприятие заключает ученический договор на обучение бухучету или рекламе, это может вызвать вопросы у контролеров.

Маскировку трудовых отношений нередко выдает структура выплат. Ученик должен получать стипендию не ниже МРОТ. При этом важно исключить привязку выплат к признакам, характерным для зарплаты:

квалификации;

сложности задач;

условиям труда, например к ночным сменам, вредности или региональным коэффициентам;

объему выпущенной продукции.

Стипендию безопаснее установить в фиксированной сумме и выплачивать один раз в месяц. По возможности ее стоит перечислять не в те же даты, что и зарплату штатным сотрудникам.

Результаты практических занятий учитывайте отдельно. Это поможет обосновать крупные выплаты ученику, если они связаны не со стипендией, а с выполненной на практике работой.

Следите за тем, чтобы график ученика не полностью совпадал с графиком штатных сотрудников. Также не стоит устанавливать для ученика нормы выработки и фиксировать часы занятости так же, как для работников. Такие признаки могут указывать на фактическую трудовую деятельность.

Отдельно ведите табель процесса обучения. Форму можно разработать самостоятельно. Главное, чтобы из табеля было видно, что ученики проходят теоретические и практические занятия определенной продолжительности.

Если ученик уже работает в компании и обучается без отрыва от производства, в табеле учета рабочего времени указывайте коды «УВ» или «12», а также количество отработанных часов.

Если компания проводит обучение самостоятельно, проверьте учебные планы. В них не должно быть лекций по вводному и первичному инструктажу. Такие инструктажи проводят при приеме на работу и до начала обучения по ученическому договору, поэтому включать их в учебный план рискованно.

Организация учебного процесса должна быть реальной. Это могут подтвердить:

договоры с преподавателями — внешними консультантами или штатными сотрудниками;

оборудованные места для теоретических и практических занятий;

методические материалы;

графики и учебные планы с фиксацией пройденных часов и промежуточных результатов;

итоговые экзамены, протоколы комиссии или заключение по результатам собеседования.

При оформлении ученичества важно оценивать не просто условия договора, а фактическую модель отношений. В 2026 году контролеры обращают внимание на документы, порядок обучения, график, выплаты и реальные обязанности ученика. Если отношения фактически похожи на трудовые, правильно составленный договор сам по себе не защитит от доначислений.

«Бухгалтерский пит-стоп» помогает компаниям проверить ученические договоры и снизить риск переквалификации. Специалисты оценят документы, порядок выплат, учебные планы и организацию обучения, а также подскажут, какие формулировки и процессы стоит скорректировать. Условия сопровождения подберут индивидуально — с учетом сферы деятельности, численности сотрудников и задач бизнеса.