Ученический договор в 2026 году: как правильно оформить, чтобы избежать рисков

Самое главное:
Ученический договор нужен для обучения конкретной профессии, специальности или получения квалификации.
Договор заключают письменно и включают в него обязательные условия: срок, оплату, квалификацию и обязанности сторон.
Ученик получает стипендию не ниже МРОТ.
Ученические выплаты не облагаются страховыми взносами, но только при реальном обучении.
Обучение нужно подтверждать документами: программой, графиком, табелем процесса. Это снижает риск переквалификации договора в трудовой.
Что такое ученический договор и кому он подходит
Ученический договор — инструмент подготовки новых кадров, который позволяет вложиться в обучение работника и получить ожидаемый результат. Его можно заключить как с действующим сотрудником, так и с внешним соискателем.
Главное — обучение должно быть направлено на получение конкретной профессии, специальности или квалификации. В рамках адаптации или наставничества этого сделать не получится.
Какие форматы обучения выбрать
Исходите из производственных задач и из финансовых возможностей. Например, если есть возможность организовать обучение с отрывом от работы, то за учеником нужно сохранить средний заработок (ст. 187 ТК). Если обучение идет без отрыва, то оплата должна быть пропорциональна фактически отработанному времени (ст. 203, 204 ТК).
Важно, в особенности при дистанционных и гибридных форматах обучения зафиксировать в договоре:
график учебы;
формы контроля;
режим труда.
Размытые формулировки создают дополнительные риски переквалификации отношений в обычные трудовые.
С помощью ученического договора компания может снизить расходы на страховые взносы, но только при реальном обучении и корректном оформлении документов. Специалисты компании «Бухгалтерский пит-стоп» проверят, есть ли в договоре обязательные условия, не похожи ли выплаты на зарплату и подтверждают ли документы фактическое обучение. По итогам проверки компания получит рекомендации, которые помогут уменьшить риск претензий со стороны ГИТ и ФНС.
Форма и существенные условия
Ученический договор заключают только в письменной форме. Устные договоренности в этом случае недопустимы. Срок обучения должен соответствовать времени, которое объективно нужно для освоения заявленной квалификации. При его определении можно ориентироваться на профстандарты и внутренние регламенты компании.
К обязательным условиям, кроме наименования и реквизитов сторон, относятся:
указание на конкретную квалификацию, которую должен приобрести ученик;
обязательство работодателя создать для работника возможности для обучения;
обязанность работника пройти обучение;
срок ученичества;
размер оплаты;
обязанность проработать по трудовому договору в соответствии с полученной квалификацией в течение срока, установленного ученическим договором.
Последнее условие далеко не все судьи считают необходимым, так как нормы об отработке могут быть закреплены и в последующем трудовом соглашении (постановление 1-го ААС от 28.02.2022 № 01АП-929/22).
Не указывайте в ученических договорах возможность сверхурочного труда. С осторожностью относитесь к формулировкам о командировках. Из договора должно ясно следовать, что командировки связаны с ученичеством.
Стипендия и налоговая нагрузка
Ученик должен получать стипендию не ниже федерального МРОТ. В 2026 году эта сумма составляет 27 093 руб. Отдельно оплачиваются результаты практических занятий, если они выполняются в интересах работодателя. Поэтому ученические выплаты включают две части: стипендию не ниже МРОТ и оплату работы, выполненной на практических занятиях.
Суммы ученических выплат в 2026 году:
Включаются в состав «прибыльных» расходов на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК.
Облагаются в общем порядке НДФЛ, потому что не относятся к необлагаемым стипендиям, перечисленным в п. 11 ст. 217 НК (письма Минфина от 13.11.2020 № 03-04-06/99393, от 07.05.2008 № 03-04-06-01/123).
Ученические выплаты не облагаются страховыми взносами. Это связано с тем, что ученический договор не относится ни к трудовым договорам, ни к ГПД на выполнение работ или оказание услуг (ст. 56, 198, 199, 207 ТК, п. 1 ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, постановления 1-го ААС от 28.02.2022 № 01АП-929/22, Уральского округа от 28.12.2021 № Ф09-9055/21, письмо Минфина от 21.06.2019 № 03-15-06/45624).
Рассмотрим пример. ООО «Успех» не относится к субъектам МСП и применяет VIII класс профессионального риска. Компания принимает сотрудника в штат с испытательным сроком три месяца и зарплатой 60 000 руб. в месяц.
За этот период страховые взносы составят 55 620 руб.:
3 месяца × (60 000 руб. × 30% + 60 000 руб. × 0,9%) = 55 620 руб.
Если вместо трудового договора компания заключает ученический договор, страховые взносы с ученических выплат начислять не нужно. Для одного человека сумма экономии может быть незначительной, но при массовом обучении или высокой текучке кадров разница ощутима.
Поэтому контролирующие органы будут оценивать, действительно ли компания заключила ученический договор или использует его для экономии на страховых взносах. Сами ученики тоже вправе потребовать признания отношений трудовыми. В таком случае компании придется не только оформить прием на работу, но и выплатить разницу между стипендией и зарплатой за весь период, а также компенсировать моральный вред (определение 1-го КСОЮ от 01.03.2022 № 88-6932/2022).
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Как избежать переквалификации договора
Проверьте, чтобы в ученическом договоре были все существенные условия и не было формулировок, характерных для трудовых отношений.
При этом одного правильно составленного договора недостаточно. Если фактические обстоятельства указывают на маскировку трудовых отношений, компания все равно рискует получить доначисления. Например, вопросы у контролеров могут возникнуть, если:
Срок ученичества совпадает с испытательным сроком.
У работодателя нет реальной системы наставничества.
Ученики уже обладают навыками, достаточными для самостоятельной работы. Этот факт должны доказать контролирующие органы (постановление 1-го ААС от 28.02.2022 № 01АП-929/22).
При наличии таких признаков ученический договор могут переквалифицировать в трудовой (постановление АС Уральского округа от 21.09.2023 № Ф09-5609/23).
Оценивайте не только документы, но и фактическую организацию обучения. Если опрошенные контролирующими органами свидетели подтвердят, что наставники были назначены формально, а реальное обучение не проводилось, это может подтвердить фиктивный характер ученичества (постановление АС Уральского округа от 28.12.2021 № Ф09-9055/21).
Также важно, чтобы программа обучения соответствовала профилю бизнеса. Например, если производственное предприятие заключает ученический договор на обучение бухучету или рекламе, это может вызвать вопросы у контролеров.
Маскировку трудовых отношений нередко выдает структура выплат. Ученик должен получать стипендию не ниже МРОТ. При этом важно исключить привязку выплат к признакам, характерным для зарплаты:
квалификации;
сложности задач;
условиям труда, например к ночным сменам, вредности или региональным коэффициентам;
объему выпущенной продукции.
Стипендию безопаснее установить в фиксированной сумме и выплачивать один раз в месяц. По возможности ее стоит перечислять не в те же даты, что и зарплату штатным сотрудникам.
Результаты практических занятий учитывайте отдельно. Это поможет обосновать крупные выплаты ученику, если они связаны не со стипендией, а с выполненной на практике работой.
Следите за тем, чтобы график ученика не полностью совпадал с графиком штатных сотрудников. Также не стоит устанавливать для ученика нормы выработки и фиксировать часы занятости так же, как для работников. Такие признаки могут указывать на фактическую трудовую деятельность.
Отдельно ведите табель процесса обучения. Форму можно разработать самостоятельно. Главное, чтобы из табеля было видно, что ученики проходят теоретические и практические занятия определенной продолжительности.
Если ученик уже работает в компании и обучается без отрыва от производства, в табеле учета рабочего времени указывайте коды «УВ» или «12», а также количество отработанных часов.
Если компания проводит обучение самостоятельно, проверьте учебные планы. В них не должно быть лекций по вводному и первичному инструктажу. Такие инструктажи проводят при приеме на работу и до начала обучения по ученическому договору, поэтому включать их в учебный план рискованно.
Организация учебного процесса должна быть реальной. Это могут подтвердить:
договоры с преподавателями — внешними консультантами или штатными сотрудниками;
оборудованные места для теоретических и практических занятий;
методические материалы;
графики и учебные планы с фиксацией пройденных часов и промежуточных результатов;
итоговые экзамены, протоколы комиссии или заключение по результатам собеседования.
При оформлении ученичества важно оценивать не просто условия договора, а фактическую модель отношений. В 2026 году контролеры обращают внимание на документы, порядок обучения, график, выплаты и реальные обязанности ученика. Если отношения фактически похожи на трудовые, правильно составленный договор сам по себе не защитит от доначислений.
«Бухгалтерский пит-стоп» помогает компаниям проверить ученические договоры и снизить риск переквалификации. Специалисты оценят документы, порядок выплат, учебные планы и организацию обучения, а также подскажут, какие формулировки и процессы стоит скорректировать. Условия сопровождения подберут индивидуально — с учетом сферы деятельности, численности сотрудников и задач бизнеса.
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Что в итоге
Ученический договор — удобный инструмент для подготовки кадров, особенно когда компании сложно найти готовых специалистов. Но его безопасно заключать, только если за документами стоит реальное обучение.
Главный риск при оформлении ученического договора — переквалификация в трудовой. Этот риск возникает, если график, выплаты, обязанности и фактическая занятость ученика напоминают обычную работу.
Поэтому важно, чтобы вы могли подтвердить, что процесс обучения реален:
Программу описывайте понятно и конкретно. Она должна соответствовать профилю бизнеса.
Результаты фиксируйте так, чтобы они подтверждали получение новой квалификации.
Корректно установите стипендию — она не может быть ниже МРОТ.
Переводите стипендию не в те дни, когда выплачиваете зарплату штатным сотрудникам.
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