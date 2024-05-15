Расскажите о своей работе с документами

Мы писали для вас 3 месяца и подустали. Теперь вы напишите нам (пжл). Какими сервисами пользуетесь? Что вам нравится, а что — нет? 1С — краш или…?

Спасибо

Компания Dbrain писала для Клерка 3 месяца. И будет еще, но сейчас хочется подвести итоги и поговорить с вами. За это время мы рассказали вам, как бесплатно сделать бухгалтер-бота, поделились мемами, поговорили о кино, пригласили астролога (простите), активно звали на dbrain.io и написали еще много чего вдобавок.

Отдельное спасибо за 13 тысяч просмотров материала «10 фраз, которые бесят бухгалтера». Надеемся, вы не сильно бесились, пока его читали)

Пожалуйста

Пока мы распознавали документы с помощью ИИ в других компаниях, вы тоже работали с документами и, возможно, с другими сервисами: неважно, про распознавание они или нет.

Расскажите об этом. Расскажите, с какими сервисами вы работаете, что вам нравится, а что хотелось бы улучшить. Про любую часть вашей работы с документами. Для нас ваш рассказ — это:

отличный повод увидеть важное и улучшить продукт;

не менее отличный повод послушать хорошую историю;

и просто невероятный повод посмеяться, если вы расскажете еще и смешную историю про неудачную работу с документами. Ладно, мы просим вас поделиться своими неудачами в работе не для того, чтобы посмеяться, а чтобы понять, как в дальнейшем можно предотвратить эти ошибки с помощью ИИ.

Понимаем, что вы люди структурные, поэтому без структуры в рассказе никуда. Вот и она:

Структура рассказа: Как вас зовут и где вы работаете, если это не тайная тайна.

Какие сервисы облегчают вам работу с документами? Как? Что вам в них нравится, а что — не очень? Что хотелось бы исправить?

Случались ли у вас в работе с документами смешные или неудачные истории, которыми хочется поделиться со всеми?

Три, два, один… Поехали!

Я мечтаю перепечатывать данные из 1 000 000 документов — не говорил ни один человек в детстве Извлекаем данные из документов и захватываем ❤❤❤ сотрудников, которым больше не нужно обрабатывать тысячи бумаг вручную Попробовать

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