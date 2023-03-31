Налоги, взносы, пошлины

Отчеты, декларации и платежи в апреле 2023: памятка бухгалтеру

Одна из целей введения единого налогового платежа – упрощение предоставления отчетности и унификация сроков. Ранее для каждого налога устанавливались разные сроки. Сейчас все отчеты сдаются 25 числа, а налоги и сборы уплачиваются до 28 числа.

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Отчеты, декларации и платежи в апреле 2023: памятка бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

И все же, порядок предоставления отчетности и уплаты по некоторым налогам и сборам еще не до конца урегулированы. Многие формы обновлены и изменены, не все платежи входят в ЕНП.

Представляем таблицу, в которой отражены сроки отчетов и платежей по новым правилам в апреле 2023 года.

Дата

Действие

Куда сдавать

Примечание

14.04.

Уплата экол. сбора за 2022 год

Роспотребнадзор

В 2022 году срок был установлен 15-го апреля.

14.04

Отчет по расчету экол. сбора за 2022 год. Для производителей и импортеров, которые не утилизируют отходы.

Роспотребнадзор

В 2022 году срок

был установлен 15-го апреля.

17. 04.

Оплата по гражданско-правовым договорам взносов на травматизм за март 2023

СФР

Срок перенесен из-за выходных. Этот взнос в составе ЕНП не перечисляется.

17. 04

Подтверждение основного вида экономической деятельности организаций на 2023 год

СФР

Сроки перенесены из-за выходных. Это необязательный отчет. Он необходим для установления ставки взноса за травматизм. Если отчет не предоставить, основным видом деятельности будет признана та, которая предполагает максимальную ставку.

20.04

Авансовый платеж по НВОС для ИП и организаций, осуществляющих деятельность на объектах 1,2 и 3 категории воздействия на ОС.

Местные бюджеты.

Платеж не входит в ЕНП.

20.04.

Уплата НДС по импортным операциям за март 2023 года по ввозу из стран ЕАЭС.

Платеж в бюджет по КБК 18201061201010000510

Сроки уплаты не изменились, несмотря на то, что платить ввозной НДС теперь нужно посредством ЕНП. Такое расхождение возникло потому, что срок уплаты определен договором о ЕАЭС, а в него никакие поправки в части сроков не вносились

20. 04

Декларация по НДС за март 2023 года для импортеров для стран ЕАЭС.

ФНС

Сроки предоставления декларации по НДС не изменились, потому как установлены в договоре о ЕАЭС.

20.04

Единая (упрощенная) декларация за 1 квартал 2023

ФНС

Необязательный отчет, можно предоставить соответствующие нулевые декларации 25-го числа по налогу на прибыль, НДС, УСН или единый с/х налог если не было движений по счетам.

25.04

ЕФС-1. Этот отчет содержит сведения о застрахованных лицах (работниках), а з/п, стаже, начисленных дополнительных пенсионных взносах, страховых взносов за несчастные случаи на производстве и проф. заболевания. Заменяет собой три декларации, действующие ранее.

СФР

Ранее – форма СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС

 

Посмотрите:Как сдать отчет ЕФС-1 в программе 1С

25.04

Декларация по НДС для организаций и ИП – плательщиков косвенного налога.

ФНС

В электронном виде только по ТКС. В 2023 году внесены существенные изменения в порядок заполнения, в разделе 3, а также изменены штрих-коды.

25. 04

Отчет по выделенному НДС в счетах фактурах, выставленных в 1 квартале для организаций и ИП, которые НДС не платят.

ФНС

В электронном виде только по ТКС

25. 04.

Декларация по НДПИ за 1 квартал.

ФНС

Утверждена новая форма декларации, внесены точечные изменения.

25.04

Декларация по НДФЛ за период 23.03 – 22. 04. для организаций и ИП с работниками.

ФНС

  

25.04

Уведомлении о сумме авансового платежа по УСН за 1 квартал.

ФНС

В сервисе «Уплата налогов и пошлин» в 2023 году появилась возможность вносить авансовые платежи без уведомления.

25.04

Уведомление о сумме авансового платежа по транспортному налогу за 1 квартал 2023 г

ФНС

 

25.04

Уведомление об авансовом платеже по налогу на имущество.

ФНС

  

25.04

Уплатить авансовый платеж по НДФЛ за 1 квартал 2023 г. ИП, нотариусам, адвокатами самозанятым

ФНС

В сервисе «Уплата налогов и пошлин» в 2023 году появилась возможность вносить авансовые платежи без уведомления.

25.04

Сведения об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, за 1 кв. 2023 года.

ФНС

В электронном виде через ТКС.

С 1 января 2024 года будут введены штрафы за не сдачу отчетов.

25.04

Расчет по страховым взносам за 1 кв. 2023 года.

ФНС

Срок сдачи изменен, ранее расчет нужно было предоставлять до 30-го апреля. Утверждена новая форма (вместо СЗВ-М).

25.04

Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал

ФНС

  

28.04

Расчет регулярных

платежей за пользование

недрами за 1 квартал 2023 г

    

28. 04.

Необходимо совершить все основные платежи НДС, НДПИ, земельный, транспортный налог, налог на имущество, НПД, страховые взносы (кроме травматизма), налог на прибыль за 1 квартал.

  

Эти платежи теперь производятся в составе ЕНП.

Налоговая будет распределять сумму с ЕНС согласно наступлению срока оплаты для каждого обязательства, учитывая поданные декларации и уведомления.

Заплатить сумму торгового сбора за 1 квартал 2023 г для торговых предприятий г. Москвы (в т. ч. ИП).

    

Отметим, что в 2023 году организации и ИП вправе еще составлять отдельные платежки для уплаты налогов и взносов, т.е. пока не переходить на ЕНП. Хотя зачислять их все равно будут на ЕНС.

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