Заработная плата за март 2023 в расчете по форме 6-НДФЛ: как отражать в программе «1С:Бухгалтерия 8»

Удержание налога, как и раньше, происходит при выплате зарплаты, а его перечисление в бюджет – в сроки, определенные налоговым законодательством.

Начисление и выплату заработной платы в 1С нужно проводить, соблюдая новые правила налогообложения – в противном случае и в учете могут появиться ошибки, и проблем с контролирующими органами не избежать.

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Расскажем, как правильно начислить зарплату и налоги с учетом новых требований.

Начисление НДФЛ

В 1С начисление происходит в два этапа:

при создании документа на начисление зарплаты , дата получения дохода (а значит и дата исчисления НДФЛ) совпадает с датой, указанной в этом документе;

после выплаты зарплаты на основании платежного документа, дата получения дохода изменяется на дату, указанную в этом документе.

Удерживается налог одновременно с проведением документа на выплату зарплаты. Срок перечисления налога программа фиксирует автоматически, на основании факта его удержания.

В зависимости от того, когда выплачивается зарплата, начисленный налог по-разному отображается в отчетной форме 6-НДФЛ.

Рассмотрим два варианта осуществления начислений, которые могут быть использованы на предприятии:

если зарплата выдается в последний день отработанного месяца;

если зарплата выдается до 15 числа месяца, следующего за отработанным.

Заработная плата выплачивается в последний день месяца – 31.03.2023 года за март 2023 года

Чтобы начислить и выплатить зарплату, а также исчислить и удержать НДФЛ, бухгалтеру нужно создать документ «Начисление зарплаты», и в поле «Дата выплаты» указать 31.03.2023:

Именно эта дата будет определена программой в качестве даты получения дохода, и именно на нее автоматически будет исчислен НДФЛ:

Документ начисления нужно провести и закрыть – на его основании можно сформировать ведомость для выплаты зарплаты (через кассу или банк – в нашем примере будем выплачивать зарплату на счета работников).

Создаем и заполняем ведомость – налог будет исчислен автоматически:

Возможности программы «1С:Бухгалтерия» позволяют бухгалтеру избавиться от рутинных задач (например, от самостоятельного расчета сумм налоговых платежей) – это не только экономит время, но и минимизирует риск возникновения счетных ошибок. А если перенести базы в облачную версию 1С:Бухгалтерия, рассчитывать зарплату и 6-НДФЛ можно удаленно в любое время, даже не находясь в офисе.

Создаем отчетную форму 6-НДФЛ. Для этого переходим в раздел «Отчеты» → подраздел «Регламентированные отчеты»:

Выбираем нужный отчет и формируем документ за 1 квартал 2023 года:

Раздел 1 отчета будет пустым – удержанный налог мы увидим в отчете за полугодие, т. к. уплачен он будет только в конце апреля

В разделе 2 мы увидим зарплату, выплаченную работникам 31.03.2023, а также удержанный с нее налог, т. к. датой его удержания является дата фактического расчета с работниками:

Заработная плата за март 2023 года выплачивается 15.04.2023 года.

В документе «Начисление заработной платы» в поле «Дата выплаты» нужно указать 15.04.2023:

На эту дату предварительно будет исчислен НДФЛ:

После формирования и проведения документа «Ведомость в банк» (или в кассу – в зависимости от того, как выплачивается зарплата), НДФЛ удерживается автоматически – на ту дату, в которую работникам была выплачена зарплата:

Создаем форму 6-НДФЛ. Ни сумма заработной платы, ни удержанный с нее НДФЛ, в отчете за 1 квартал отображены не будут, так как и начисления, и удержания проведены в апреле. Увидеть их можно в отчете за 1 полугодие:

в разделе 1 налог, удержанный с зарплаты, будет отображен в строке 021 по первому сроку перечисления.

в разделе 2 зарплата отобразится в строках 110 и 112, а удержанный с нее налог – в строке 160.

Готовую форму нужно сдать в ФНС – сделать это необходимо:

до 25 апреля – за I квартал;

до 25 июля – за I полугодие.

Сдать отчетную форму в электронном виде можно с помощью сервиса 1С-Отчетность. Готовый отчет не придется сохранять, выгружать из системы и загружать в стороннюю программу электронного документооборота – достаточно нажать на кнопку «Отправить», и отчет уйдет на проверку в контролирующий орган.

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