Счет в иностранном банке для граждан РФ в 2026 году: уведомление налоговой, валютный контроль и отчетность

Самое главное:
Россиянам можно открывать счета в иностранных банках, но при этом нужно соблюдать требования валютного законодательства.
Об открытии, закрытии или изменении реквизитов счета нужно уведомить налоговую в течение одного месяца.
Владельцы зарубежных счетов обязаны подавать отчет о движении средств: физлица — раз в год, компании и ИП — ежеквартально.
За нарушение требований валютного законодательства предусмотрены штрафы.
Налоговые органы могут узнать о зарубежном счете через международный обмен финансовой информацией и проверки операций.
Можно ли россиянам открывать счета в иностранных банках
Само по себе открытие счета в иностранном банке для граждан России не запрещено. Российское валютное законодательство допускает наличие счетов за пределами страны, но устанавливает ряд обязанностей, которые нужно выполнять.
Право на открытие счетов за границей имеют валютные резиденты. Это понятие закреплено в законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». К резидентам относятся:
граждане РФ;
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России на основании вида на жительство;
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством.
Получать специальное разрешение на открытие счета за границей не требуется. Но после открытия такого счета у резидента возникают определенные обязанности перед государством. В частности, нужно сообщать в налоговые органы и чаще всего подавать отчетность о движении средств.
Российское законодательство регулирует и сам факт наличия счета, и операции по нему. Поэтому при использовании зарубежного счета нужно соблюдать правила валютного контроля и требования НК.
Ограничения по валютным операциям в 2026 году
Как мы уже говорили, сам факт наличия счета за границей не считается нарушением. Но отсутствие запрета на открытие счета не означает полной свободы его использования. Валютное законодательство устанавливает правила для проведения операций и вводит отдельные ограничения. Многие из них зависят от того, кто участвует в операции — резидент или нерезидент.
Операции между резидентами. По общему правилу валютные операции между резидентами ограничены. Закон допускает их только в отдельных случаях, указанных в ст. 9 закона № 173-ФЗ.
Например, допустимы:
переводы средств между счетами одного и того же лица, открытыми в России и за рубежом;
переводы между резидентами на счета, открытые за пределами РФ;
операции с иностранными ценными бумагами на организованных торгах;
переводы средств супругам и близким родственникам;
получение валютных ценностей в наследство.
Операции между резидентами и нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами в большинстве случаев допустимы. Но для некоторых операций действуют специальные правила валютного законодательства. Например, отдельные переводы могут осуществляться без открытия банковского счета — например через системы денежных переводов. В таких случаях порядок проведения операций устанавливает Банк России, причем могут быть ограничения по сумме перевода (п. 9 ч. 3 ст. 14 закона № 173-ФЗ).
Операции без привязки к резидентству. Некоторые валютные операции возможны независимо от статуса участников. К ним относятся, например:
ввоз и вывоз валюты и ценных бумаг через границу;
переводы средств между собственными счетами в российских и иностранных банках.
Ограничения на переводы денег за рубеж
Правила перевода средств за границу периодически меняются и зависят от решений Банка России.
Так, с 8 декабря 2025 года Банк России отменил лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран. Для таких категорий лиц больше не применяется ранее установленное ограничение на сумму перевода.
Некоторые ограничения продолжают действовать. В частности, в период до 7 июня 2026 года сохраняются специальные правила для нерезидентов из недружественных стран:
физические лица, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере своей заработной платы;
физические лица, не работающие в России, не вправе осуществлять такие переводы;
аналогичный запрет действует для юридических лиц из недружественных стран.
Исключение сделано для иностранных инвесторов, которые вкладывают средства в российский финансовый рынок. Они могут переводить деньги за рубеж со специальных счетов типа «Ин».
Какие обязанности возникают у владельца зарубежного счета
После открытия счета в иностранном банке у валютного резидента возникают определенные обязанности перед государством. Они касаются уведомления налоговых органов и предоставления отчетности о движении средств по зарубежным счетам.
Резиденты обязаны уведомить налоговую инспекцию об открытии счета в иностранном банке. Аналогичная обязанность возникает при закрытии счета и при изменении реквизитов счета.
Срок подачи уведомления составляет один месяц с момента открытия, закрытия или изменения реквизитов счета.
Уведомление нужно подавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@. Направить его можно несколькими способами, в том числе:
через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
передать лично в налоговый орган;
по почте с уведомлением о вручении;
в электронном виде по ЭДО.
Из этого правила есть исключение. Если физическое лицо находится за пределами России более 183 дней в течение календарного года, обязанность уведомлять налоговые органы об открытии счета не применяется.
В отдельных случаях придется подать дополнительное уведомление. Речь идет о счетах в иностранных банках, которые были открыты ранее на основании специального разрешения, действовавшего до вступления в силу закона о валютном регулировании. Если срок действия такого разрешения прекратился, а владелец планирует продолжать использовать счет, нужно уведомить налоговые органы. Сделать это нужно в течение одного месяца со дня прекращения действия разрешения (ч. 10 ст. 28 закона № 173-ФЗ).
Отдельные требования предусмотрены и для организаций. Если российская компания входит в одну международную группу с иностранной организацией (нерезидентом), у нее может возникать обязанность уведомлять налоговые органы об открытии, закрытии или изменении реквизитов счетов такой иностранной компании в зарубежных банках. Порядок и исключения из этого правила установлены постановлением Правительства от 14.09.2024 № 1257.
Отчет о движении денежных средств
Владельцы зарубежных счетов обязаны отчитываться перед налоговыми органами о движении средств по иностранным счетам. Эта обязанность установлена ч. 7 ст. 12 закона № 173-ФЗ.
Физические лица — резиденты представляют отчет один раз в год. Срок подачи — до 1 июня года, следующего за отчетным.
В документе указывают сведения:
обо всех счетах и вкладах, открытых в иностранных банках;
о движении денежных средств по этим счетам;
о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа иностранных платежных систем.
Отчет подают один на все зарубежные счета, открытые у физического лица. Форма документа утверждена постановлением правительства от 12.12.2015 № 1365.
В некоторых случаях физические лица освобождаются от подачи такого отчета. Например, это касается резидентов, которые находились за пределами России более 183 дней в течение календарного года.
Также отчет можно не подавать, если счет открыт в банке государства ЕАЭС или другой страны, с которой действует автоматический обмен финансовой информацией. Причем общий объем операций по счету за год не должен превышать 600 000 рублей.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей порядок отчетности отличается. Они должны представлять отчет ежеквартально — в течение 30 дней после окончания отчетного квартала.
В отчет включают сведения о движении средств по каждому счету, открытому в зарубежном банке, а также документы, подтверждающие указанные операции.
Форма отчета для организаций и ИП утверждена постановлением Правительства от 28.12.2005 № 819.
Подать отчет можно:
через систему электронного документооборота;
через личный кабинет налогоплательщика;
через представителя на бумаге;
по почте заказным письмом.
Ответственность за нарушение валютного законодательства
Если владелец зарубежного счета не выполняет требования валютного законодательства, к нему может быть применена административная ответственность. Чаще всего нарушения связаны с непредставлением уведомлений об открытии счета или несвоевременной подачей отчетности. Ответственность за такие нарушения установлена ст. 15.25 КоАП.
Нарушение
Штраф для физических лиц
Штраф для организаций и ИП
Нарушение срока подачи уведомления об открытии или закрытии счета
1 000–1 500 руб.
50 000–100 000 руб.
Непредставление уведомления об открытии счета
4 000–5 000 руб.
800 000–1 000 000 руб.
Нарушение срока подачи отчета о движении средств
300–3 000 руб.
5 000–50 000 руб.
Непредставление отчета о движении средств
2 000–3 000 руб.
40 000–50 000 руб.
Повторное нарушение установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам
до 20 000 руб.
400 000–600 000 руб.
Срок давности привлечения к ответственности за валютные нарушения составляет два года со дня совершения правонарушения (ст. 4.5 КоАП).
Чтобы избежать штрафов, владельцам зарубежных счетов нужно своевременно уведомлять налоговые органы об открытии счетов, подавать отчеты о движении средств и соблюдать требования валютного законодательства.
При работе с международными контрагентами и зарубежными счетами компании сталкиваются с дополнительными требованиями к валютному контролю, расчетам и налоговому сопровождению.
Может ли налоговая узнать о зарубежном счете
Некоторые владельцы иностранных счетов предполагают, что информация о них может остаться неизвестной российским налоговым органам. Но на практике существует несколько механизмов, которые позволяют выявлять такие счета.
Один из них — международный обмен финансовой информацией между государствами. В рамках таких соглашений налоговые органы отдельных стран могут передавать сведения о счетах налогоплательщиков, открытых в иностранных банках.
Кроме того, банки и другие финансовые организации обязаны проводить проверки клиентов и операций в рамках процедур финансового мониторинга. В отдельных случаях информация о счетах и переводах может передаваться государственным органам.
Налоговая служба также может получить сведения в ходе камеральных и выездных проверок, анализа банковских операций или запросов документов у налогоплательщика.
Поэтому игнорировать требования валютного законодательства не стоит. Даже если счет открыт за пределами России, обязанность уведомлять налоговые органы и предоставлять отчетность сохраняется.
Читайте также:
Открытие счета за границей — это как завести любовницу: сначала кажется заманчивым, но потом столько отчетов и штрафов, что начинаешь жалеть о своем решении.