Счет в иностранном банке для граждан РФ в 2026 году: уведомление налоговой, валютный контроль и отчетность

Можно ли россиянам открывать счета в иностранных банках

Само по себе открытие счета в иностранном банке для граждан России не запрещено. Российское валютное законодательство допускает наличие счетов за пределами страны, но устанавливает ряд обязанностей, которые нужно выполнять.

Право на открытие счетов за границей имеют валютные резиденты. Это понятие закреплено в законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». К резидентам относятся:

граждане РФ;

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России на основании вида на жительство;

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством.

Получать специальное разрешение на открытие счета за границей не требуется. Но после открытия такого счета у резидента возникают определенные обязанности перед государством. В частности, нужно сообщать в налоговые органы и чаще всего подавать отчетность о движении средств.

Российское законодательство регулирует и сам факт наличия счета, и операции по нему. Поэтому при использовании зарубежного счета нужно соблюдать правила валютного контроля и требования НК.