HR-гайд: как создать программу адаптации сотрудников

В статье рассказываем, какие ключевые этапы включает программа адаптации сотрудников, как структурировать процесс и какие инструменты помогут автоматизировать и упростить онбординг.

4 ключевых этапа создания программы адаптации сотрудников

Чтобы программа адаптации стала рабочим инструментом, а не галочкой в перечне задач HR-отдела, важно грамотно подойти к ее разработке. Для этого действуйте по этапам.

Шаг 1. Пребординг — подготовка к выходу нового сотрудника

Этап начинается, когда кандидат принял офер или уже подписал договор и ждет выхода на работу. Главная цель пребординга — сделать так, чтобы новичок почувствовал заботу и не тратил время на решение технических вопросов. Отправьте welcome-письмо. За 3–5 дней до выхода напишите сотруднику приветственное сообщение. Поздравьте с трудоустройством и скажите, что его ждут в команде. Расскажите, что ждет новичка в первый день: во сколько и куда ему прийти, как добраться, есть ли дресс-код. Если сотруднику предстоит работать с корпоративными программами, отправьте ссылки на демодоступы. Welcome-письмо поможет новичку заочно познакомиться с компанией, поэтому стажер придет спокойным и подготовленным. Он будет знать, чего ожидать, и это снизит стресс от первого рабочего дня. Пример welcome-письма новому сотруднику Подготовьте рабочее место. Убедитесь, что у новичка есть стол, ноутбук, канцелярские принадлежности. Если нужна униформа, подберите подходящий размер. При необходимости обеспечьте техникой удаленных сотрудников. Отправьте им ноутбук с установленным ПО, гарнитуру с микрофоном, веб-камеру. Обратитесь к IT-специалистам, чтобы они создали учетную запись, настроили почту и выдали новичкам доступ к необходимым программам. Подготовьте документы, которые нужно подписать в первые дни, — например, трудовой договор, правила внутреннего распорядка, инструктаж по технике безопасности. Выберите наставника. Опытный сотрудник поможет новичку освоиться в коллективе и познакомит с рабочими обязанностями, а также будет курировать его работу на протяжении всего испытательного срока. Если в компании есть система наставничества, сотрудники быстрее включаются в работу и меньше переживают, потому что знают, к кому можно обратиться за помощью.

Шаг 2. Онбординг — первый рабочий день и знакомство с компанией

Первое впечатление нельзя произвести дважды, поэтому от онбординга во многом зависит, останется ли сотрудник в компании. Организуйте встречу-знакомство. Это может быть индивидуальная встреча с HR-специалистом или наставником. Если проводите онбординг сразу для нескольких новичков, организуйте групповой тренинг. Чтобы человек понимал, что его ждет в первые дни и месяцы работы, составьте план адаптации сотрудника. Пропишите в нем даты встреч с коллегами и наставником, сроки обучения. Проведите экскурсию и покажите, где переговорные, кухня, туалет и другие важные помещения. Так новичок будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Удаленщикам вместо экскурсии по офису можно устроить онлайн-встречу с командой и коллегами из других отделов. Расскажите о корпоративной культуре. Чтобы влиться в коллектив, новому сотруднику важно понимать, как в организации принято общаться, решать проблемы, отдыхать. Познакомьте новичка с миссией и ценностями компании. Это можно сделать на словах или подготовить электронные материалы. Например, собрать welcome-курс, загрузить его в систему дистанционного обучения и назначить сотруднику. Познакомиться с офисом компании Bright Mind могут даже сотрудники, которые работают удаленно Объясните структуру компании. Расскажите, какие отделы чем занимаются, кто кому подчиняется. Познакомьте новичка с ключевыми сотрудниками, чья помощь может ему понадобиться в первые дни: IT-специалистом, офис-менеджером или начальником склада. Подготовьте список контактов и укажите, с какими вопросами обращаться к тому или иному специалисту. Это сэкономит время и поможет сотруднику избежать путаницы. Читайте также: «7 лучших конструкторов онлайн-курсов».

Шаг 3. Знакомство с обязанностями и процессами

От этого этапа зависит, насколько быстро человек станет полноценным членом команды. За погружение новичка в обязанности и процессы обычно отвечает наставник. Расскажите о должностных обязанностях. Нужно не просто перечислить, чем сотруднику предстоит заниматься, а объяснить каждый пункт. Например, если в должностной инструкции написано «ведение клиентской базы», стоит показать, как это выглядит на практике. Объяснить, какие данные нужно вносить в CRM, в какой срок, кому сдавать отчеты.

Познакомьте с сервисами и программами, которые используют в компании. Начните с тех, которые нужны стажеру для ежедневной работы. Чтобы новичок учился на практике и не боялся делать ошибки, заранее подготовьте подробные инструкции и скринкасты — записи экрана во время работы программы. Сотрудник сможет обращаться к ним не только во время обучения, но и потом, если что-то забудет.

Объясните, как выстроены бизнес-процессы в компании. Например, если новичок — менеджер по продажам, покажите ему полный цикл работы от заявки до закрытия сделки. Объясните, кто и на каком этапе включается в процесс, почему важно делать именно так. Это поможет сотруднику принимать правильные решения, когда он начнет работать самостоятельно. В зависимости от должности этот этап длится 1–3 месяца — как испытательный срок. В это время важно, чтобы наставник регулярно встречался с подопечным и оценивал его прогресс. А 1–2 раза в месяц организуйте беседы с руководителем и HR-специалистом, который курирует новичка. Так все участники процесса адаптации будут понимать, как себя проявляет сотрудник, с какими трудностями сталкивается и как справляется с задачами.

Шаг 4. Итоговая оценка адаптации и дальнейшее развитие