Как рассчитать зарплату и отпуск за май

Для оплаты сверхурочных работа в праздники не учитывается

Сменщик отработал в мае 180 часов (15 смен) при норме 144 часа (12 смен). Две смены попали на 1 и 9 мая. Как оплачивать работу за май?

У работника 36 часов переработки (180 часов — 144 часа), из которых необходимо оплатить (ст.152, 153 ТК РФ):

две праздничные смены (1 и 9 мая), то есть 24 часа (12 ч * 2), не менее чем в двойном размере как работу в нерабочие праздничные дни по графику;

12 часов (36 ч. — 24 ч.) как сверхурочную работу. То есть за первые 2 часа — не менее чем в полуторном размере, за остальные 10 часов — не менее чем в двойном размере.

Вместо повышенной оплаты работник сможет взять отгул — не менее времени, отработанного сверхурочно, или 1 день за работу в праздник.

При выборе работником другого времени отдыха сверхурочную работу и труд в праздничный день оплатите в одинарном размере. Часы, отработанные в пределах нормы (144 часа), оплачивайте в обычном размере.

Недоработки из-за «неправильного» графика сменности не должны уменьшать оплату

В организации установлен сменный график работы 2/2 с суммированным учётом рабочего времени. Некоторые смены выпадают на государственные праздники (в частности, на 1 и 9 мая). В эти дни сотрудники не работают. В итоге образуется недоработка около 47 часов за год. Обязаны ли сотрудники их отрабатывать в дальнейшем?

Сразу обращаю внимание, что сменный график работы предполагает работу и в праздники с повышенной оплатой смены (ст. 153 ТК РФ)

В данной ситуации изначально составлен график с недоработками, ведь даты праздников всегда известны заранее (ст.112 ТК РФ). Но с работниками не оформлялись дополнительные соглашения о переводе их на неполное рабочее время, поэтому их нормальная продолжительность работы не может автоматически уменьшиться из-за праздников. Таким образом, сотрудники не обязаны отрабатывать «праздничные» недоработки в дальнейшем.

Необходимо:

если работники на окладе, то выплатить полный оклад за месяцы с праздничными днями, в частности за май;

если работники на часовой или дневной ставке, то доплачивать за часы недоработки в таких месяцах исходя из среднего заработка каждого сотрудника (ст.155 ТК РФ). Так удастся избежать спора с работниками или трудинспекцией. Ведь если не оплатить недоработки, то по окончании учётного периода или после увольнения сотрудника работодателя могут оштрафовать, как за невыплату зарплаты и как за общее трудовое нарушение (ч. 1.6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Сверхурочки в праздники не бывает

Как посчитать оплату за сверхурочную работу, если сотрудника вызвали на работу в праздник, но не на 8 часов, а на 12 часов из-за необходимости ликвидировать аварию и её последствия?

В такой ситуации все 12 часов работы в праздничный день нужно оплатить в двойном размере. При этом переработка в праздник не оплачивается как сверхурочная и не учитывается в 120-часовом годовом ограничении на сверхурочную работу у этого сотрудника (ст. 99, 152, 153 ТК РФ).

Праздники не меняют продолжительность отпуска

Работник уходит в отпуск с 26 апреля на 21 календарный день. Когда ему выходить на работу и как отразить отпуск в графике отпусков?

Праздники 1 и 9 мая продлевают продолжительность отдыха. То есть сотрудник выйдет на работу не 17 мая, а 19 мая. Но его отпуск так и останется равным 21 календарному дню, за него вы должны выплатить отпускные.

В графике отпусков можно отразить «праздничное» продление отпуска так:

Вариант 1. Если вы используете форму графика № Т-7, то в графе 5 укажите количество:

календарных дней отпуска — 21 день;

нерабочих праздничных дней — 2 дня.

В примечании запишите, что отпуск сместился на 2 праздничных дня.

Вариант 2. Если у вас собственная форма графика, можно ввести отдельные графы для учёта праздничных дней в периоде отпуска. Или в графе о количестве дней отпуска указать «21», а в графе о периоде отпуска — с «26 апреля по 18 мая включительно».

С рабочего дня отпуск не переносится

Сотрудники работают на шестидневке с суммированным учётом рабочего времени с одним выходным днём в четверг. В этом году праздничный день 1 мая приходится на субботу. Должны ли они выйти на работу 1 или 3 мая?

По общему правилу при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной день переносится на следующий рабочий день после праздничного (ст.112 ТК РФ). Но у данных сотрудников обычная суббота — это рабочий день, поэтому они:

отдыхают во всеобщий нерабочий праздничный день 1 мая. Выход на работу в этот день возможен только по письменному согласию сотрудника с оплатой в повышенном размере;

работают в понедельник 3 мая, поскольку у них не бывает выходного в субботу и на понедельник из-за праздника переносить нечего. Оплачивайте рабочий понедельник в обычном размере.

Такая же ситуация с 9 мая (воскресенье) и 10 мая (понедельник).

При нестандартной пятидневке выходные из-за праздников переносятся в общем порядке

Рабочая пятидневка со вторника по субботу, выходные — в воскресенье и понедельник. Как в этом случае переносится праздник 9 мая 2021?

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий рабочий день после праздничного (ст. 112 ТК РФ).

В данном случае:

выходной — воскресенье — совпадает с праздничным днём 9 мая;

первый рабочий день после праздничного дня — вторник.

Поэтому выходной — воскресенье — переносится на вторник 11 мая, а приступить к работе сотрудники должны в среду 12 мая.

Срок отработки при увольнении включает в себя праздничные дни

Работник, находясь в отпуске, прислал 23 апреля видеообращение, в котором сообщает, что собирается уволиться по собственному желанию через две недели, то есть 7 мая. По электронной почте ему сообщили, что такое заявление не принимается. А 26 апреля сотрудник вышел из отпуска и принёс письменное заявление об увольнении 7 мая. Обязаны ли выполнить просьбу работника или можно уволить его 12 мая по истечении 2 недель и 2 дней за счёт 1 и 9 мая с даты подачи им заявления?

Работнику правильно указали, что форма видеосообщения не подходит для заявления об увольнении. Конечно, если такая форма не предусмотрена в локальном нормативном акте, коллективном договоре или трудовых договорах с работниками.

Поэтому дата поступления заявления об увольнении от работника — это 26 апреля. Со следующего дня начинается отсчёт 2-х недель отработки. Вы вправе не увольнять сотрудника досрочно, а настаивать на отработке им такого срока (ст. 80 ТК РФ).

Но помните, что праздничные дни не удлиняют период отработки, а включаются в него. Поэтому (ст. 14 ТК РФ):

срок отработки заканчивается 10 мая, в понедельник, который будет выходным днём в связи с переносом на него праздничного дня 9 мая;

уволить сотрудника нужно не позднее 11 мая, в первый рабочий день после праздников и перенесённых выходных.

Более того, если у него 10 мая — рабочий день, то во избежание спора с работником лучше оформить увольнение именно в этот день, а не позднее. Например, приказ об увольнении 10 мая 2021 г. можно издать заранее в рабочий день, поставив реальную дату его издания, и ознакомить с ним работника. Рассчитать работника и подготовить форму СТД-Р можно удалённо, а отправить форму ему по email.

Конечно, если у увольняющегося работника бумажная трудовая книжка, то придётся вывести на работу в выходной день сотрудника, который выдаст увольняющемуся трудовую книжку на руки под роспись.

Два майских праздника нельзя забыть при расчёте выходного пособия

Работник — окладник на обычной пятидневке уволен по сокращению 19 апреля. Как посчитать ему выходное пособие с учётом праздничных дней мая?

Выходное пособие необходимо посчитать за период с 20 апреля по 19 мая. В него войдёт оплата:

9 рабочих дней апреля (20-23, 26-30);

2 нерабочих праздничных дня мая (1, 9 мая);

11 рабочих дней мая (4-7, 11-14, 17-19 мая).

За эти 22 дня посчитайте пособие в общем порядке исходя из среднего дневного заработка за период с 01.04.2020 по 31.03.2021.

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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