Изменения в прямых выплатах пособий ФСС в 2022 году

Федеральным законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ внесены изменения в федеральные законы: от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», закрепляющие указанный порядок на законодательном уровне.

С 2022 года вступит в силу ряд изменений в нормативно-правовые акты о социальном страховании в части реализации механизма прямых выплат пособий. Основные моменты этих изменений:

Основанием для назначения пособий по временной нетрудоспособности будет электронный листок нетрудоспособности. Но по желанию застрахованного лица медицинская организация сможет выдать ему выписку из электронного больничного. Форма выписки будет утверждена Фондом социального страхования России (п. 14 ст. 3 № 126-ФЗ).

Лист нетрудоспособности на бумажном носителе выдавать будут только отдельным категориям граждан. К примеру, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, также лицам, в отношении которых реализуются меры государственной защиты (п. 14 ст. 3 № 126-ФЗ). Иными словами, с 2022 года листы нетрудоспособности в подавляющем большинстве будут оформляться исключительно в электронной форме. Как только страхователь получит информацию о закрытии листа нетрудоспособности, он в течение 3-х рабочих дней должен в информационной системе ФСС России разместить сведения для назначения и выплаты соответствующего пособия.

Сведения для назначения единовременного пособия при рождении ребёнка Фонд получает из Единого реестра записи актов гражданского состояния и запрашивает у страхователя (п. 14 ст. 3 № 126-ФЗ).

Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком сотрудник должен подать заявление по форме, которую утвердит Фонд социального страхования России по согласованию с Министерством Труда России. Заявление подаётся нанимателю вместе с заявлением на отпуск по уходу за ребёнком до достижения 3-х летнего возраста.

Если сотрудник работает более чем у одного работодателя, то при подаче одному из работодателей соответствующего заявления он подтверждает, что именно по нему фонд назначит пособие.

Далее работодатель в течение 3-х рабочих дней подаёт сведения для назначения пособия в Фонд социального страхования. Этот же срок предусмотрен для уведомления фонда о том, что сотрудник утратил право на получение такого пособия. Срок отсчитывается со дня, когда наниматель узнал о возникновении соответствующих обстоятельств (п. 14 ст. 3 № 126-ФЗ).

Назначение пособия в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием производится в порядке, который аналогичен порядку при назначении пособия по обычному заболеванию (травме) (пп. «а» п. 2 ст. 1 № 126-ФЗ). Другими словами, основанием для назначения пособия является электронный лист нетрудоспособности, который страхователь с необходимыми документами передаёт в Фонд. При этом предусмотрено следующее: если наниматель не подаст документы подтверждающие страховой случай, пособие выплатят в размере, установленном для оплаты обычного больничного. Впоследствии при представлении необходимых документов Фонд социального страхования пересчитает сумму пособия в связи с несчастным случаем (п. 1 ст. 1 № 126-ФЗ).

Порядок расчёта сумм пособий (в том числе нанимателем за первые три дня больничного и когда сотрудник работает у нескольких работодателей) остался прежним. В прежнем порядке будет назначаться и выплачиваться пособие на погребение.

Перечень сведений и документов, которые страхователь подает в Фонд, утверждён на текущий 2021 год (приказ ФСС России от 04.02.2021 № 26).

Страхователей, которые не должным образом будут исполнять предусмотренные законодательством обязанности, привлекут к ответственности (п. 13 ст. 1, п. 18 ст. 3 № 126-ФЗ).

Размер штрафа составит: за предоставление недостоверных сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия, или их сокрытие — 20 % от суммы излишне понесённых расходов на выплату страхового обеспечения, но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей;

за непредставление документов, истребуемых ФСС при проверке, — 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Кроме того, Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ предусмотрена мера ответственности за нарушение срока представления сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия. Сумма штрафа в этом случае составит 5 000 рублей.

У Фонда социального страхования РФ появится право проводить внеплановые выездные проверки страхователей. Основанием для этого могут быть (пп. «в» п. 10 ст. 1, п. 8 ст. 3 № 126-ФЗ):

жалоба гражданина на непредставление страхователем сведений и документов для назначения пособия;

не подтверждение государственными и местными органами, внебюджетными фондами информации, которую представил наниматель.

Со следующего года периоды трудовой деятельности гражданина в иностранном государстве (до момента получения гражданства РФ) могут включаться в страховой стаж застрахованного лица. Для этого между Российской Федерацией и зарубежным государством должен быть заключён договор, предусматривающий учёт страхового (трудового) стажа, приобретённого на территориях договаривающихся сторон.

Этими же поправками оговорено, что с 2022 года возмещение страхователю расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, осуществляется Фондом социального страхования в порядке, утверждённом Правительством РФ.

В свою очередь, Министерство Труда РФ предложило новый порядок возмещения расходов на оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами (Проект Постановления Правительства РФ «О порядке возмещения территориальным органом ФСС РФ расходов страхователю на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю)» (подготовлен Минтрудом России 13.05.2021).

Во многом он дублирует нормы действующего в 2021 году постановления Правительства РФ в части указанных выплат. Однако, запланировано ввести и новые положения, которые касаются, в том числе, возможного отказа в возмещении расходов. В связи с этим предусмотрены:

1. Основания для отказа — в возмещении откажут, если в ходе проверки ФСС установит, что расходы на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами:

произведены с нарушением закона,

либо не подтверждены документально,

либо произведены на основании неправильно оформленных документов;

2. Сроки для отказа в возмещении расходов — фонд может вынести мотивированное решение об отказе в течение 10 календарных дней со дня получения заявления о возмещении. Затем в течение 5 рабочих дней передать его организации лично, заказным письмом или через ТКС.

Стоит отметить, документ разработали в связи с тем, что с 2022 года вступает в силу новая редакция нормы о финансовом обеспечении расходов на оплату дополнительных выходных. Так, с 2022 года возмещение страхователю расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, осуществляется Фондом социального страхования в порядке, утверждённом Правительством Российской Федерации.

Согласно статьи 262 Трудового кодекса РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) предоставляются по его заявлению 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце, оформляемых распоряжением нанимателя. Оплата дополнительных выходных дней производится страхователем в размере среднего заработка родителя (опекуна, попечителя). ФСС возмещает эти расходы за счёт внебюджетных трансфертов. Согласно проекту Минтруда, возмещение страхователю расходов на оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами производится территориальным органом ФСС по месту регистрации нанимателя.

Для возмещения расходов наниматель должен представить в ФСС:

заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами по форме, утверждаемой Фондом соцстрахования;

удостоверенную в установленном порядке копию распоряжения о предоставлении дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами.

Территориальный орган Фонд социального страхования в течение 10 рабочих дней со дня получения перечисленных документов должен принять решение о возмещении расходов и в течение 2 рабочих дней после этого перечислить необходимые средства на расчетный счёт страхователя.

Напоминаю, все эти изменения вступят в силу с 1 января 2022 года (ст. 7 Федерального закона № 126-ФЗ).

Ирина Тымчук — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более десяти лет.

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