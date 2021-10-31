Что делать работодателю, если работник увольняется, не отработав использованные им дни отдыха авансом?

Отпуск — это конституционное право на отдых всех категорий работников работающих по трудовым договорам: внешних и внутренних совместителей, сезонных и временных сотрудников, работников на дому и у тех, кто работает дистанционно. Это право не может быть ограничено, утрачено либо отменено во время работы. Исключением будут являться лишь лица заключившие гражданско-правовые договоры. Они не вправе претендовать на ежегодный оплачиваемый отпуск.

В соответствии со ст. 115 Трудового кодекса РФ длительность основного отпуска составляет 28 календарных дней и предоставляться ежегодно.

Кроме того согласно ст. 122 Трудового кодекса РФ ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в любое время рабочего года. При этом закон не предусматривает возможности предоставлять ежегодный основной и дополнительные оплачиваемые отпуска (кроме отпуска за работу во вредных или опасных условиях) пропорционально отработанному времени (письмо Роструда от 23.06.2006 № 947-6). Отсюда следует, что возможны ситуации, когда сотрудник использовал отпуск и увольняется до того, как наработал необходимый для такого отпуска стаж.

При трудоустройстве сотрудника, право на использование отпуска за 1-ый год работы появляется у него по истечении 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя. Однако, согласно ст. 122 Трудового кодекса РФ, отпуск по взаимной договорённости может быть предоставлен сотруднику и раньше. Стало быть, отпуск может быть предоставлен сотруднику «авансом», даже если рабочий год полностью им не отработан, с расчётом на то, что в дальнейшем работник отработает эти дни отпуска. Но как быть работодателю, если работник, не отработав использованные дни отпуска увольняется? В том случае, если на момент увольнения сотрудник не отработал использованные дни отдыха, имеет ли право наниматель удержать излишние отпускные? Давайте разберёмся.

Трудовым кодексом РФ предусмотрено право работодателя удержать излишнюю сумму ранее выплаченных отпускных из окончательного расчёта с сотрудником (ч. 2 ст. 137 ТК). Однако, в ст. 137 ТК РФ так же определены основания, при которых работодатель не в праве удерживать у сотрудника «лишние» отпускные.

Например, удержания за эти дни не производятся, если сотрудник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 части первой ст. 77 или п. 1, 2 или 4 части первой ст. 81, п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК РФ.

Притом, не стоит забывать про ограничение установленные ст. 138 ТК РФ, которые распространяются и на сумму окончательного расчёта при увольнении. Другими словами наниматель имеет право удержать не более 20% от суммы к выдаче на руки сотруднику.

Аналогичные разъяснения содержит письмо Минтруда России от 22.10.2018 № 14-1/ООГ-8142. Примеры такого подхода отражены и в судебной практике (определения Свердловского облсуда от 09.10.2018 № 33-17887/2018, Суда ХМАО от 20.02.2018 № 33-1346/2018, Ярославского облсуда от 11.05.2017 № 33-3207/2017, Суда Еврейской автономной области от 03.06.2016 № 33-345/2016, Пензенского облсуда от 20.12.2011 № 33-3297).

Из чего можно заключить, работодатель сможет удержать лишь ту часть «лишних» отпускных, которая не превышает 20% лимит. Наряду с этим работодатель не имеет права превысить это ограничение даже с согласия сотрудника. Для удержания «лишних» отпускных из выплат при увольнении, согласие сотрудника не требуется.

В ситуации, если начисленных сотруднику при увольнении сумм недостаточно для уплаты долга или ограничения, которые установлены ст. 138 ТК РФ, не позволяют всецело закрыть долг, то остаток задолженности сотрудник может добровольно возвратить в кассу работодателя или перечислить на его расчётный счёт.

Уместно отметить, размер удержаний из начисленных сотруднику сумм при увольнении исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов (ч. 1 ст. 138 ТК, письма Минтруда от 22.10.2018 № 14-1/ООГ-8142, Минздравсоцразвития от 16.11.2011 № 22-2-4852).

Если сумма «не заработанных» отпускных превышает 20% лимит, то единственное, что наниматель может сделать, это попросить работника погасить оставшуюся сумму долга добровольно. При согласии последнего, оставшуюся сумму долга работник может добровольно внести в кассу работодателя или перечислить на его расчётный счёт.

Если же работник откажется от добровольного возмещения отпускных, то взыскать оставшиеся «неотработанные» отпускные будет невозможно даже в судебном порядке. Данная позиция прослеживается в определениях Верховного Суда РФ от 12.09.2014 № 74-КГ14-3, от 14.03.2014 № 19-КГ13-18, от 05.02.2018 № 59-КГ17-19, апелляционном определении Московского городского суда от 04.12.2013 по делу № 11-37421/2013. Данная правовая позиция была отражена и в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 года (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 05.02.2014).

Позиция суда основана на том, что действующие нормативно-правовые акты не содержит оснований для взыскания в порядке судебного производства задолженности за «неотработанные» дни отпуска.

Согласно части четвёртой ст. 137 ТК РФ заработная плата, излишне выплаченная сотруднику, не может быть с него взыскана, за исключением случаев счётной ошибки, если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда или простое, или заработная плата была излишне выдана сотруднику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.

Согласно п. 3 ст. 1109 ГК РФ не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения не только заработная плата, но и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счётной ошибки. Эти положения закона согласуются с нормами международного права и содержат исчерпывающий перечень случаев, когда допускается взыскание с работника излишне выплаченной заработной платы.

В заключении хочется сказать, ввиду того, что вывод о невозможности взыскания с уволенного сотрудника отпускных, выплаченных за «неотработанные» дни отпуска, включён в обзор судебной практики Верховного Суда РФ, он является обязательным для всех судов общей юрисдикции. Исходя из этого, можно заключить, что работодатель может удержать излишнюю сумму ранее выплаченных отпускных из окончательного расчёта с сотрудником, но не более 20% от суммы к выдаче на руки.

Если сумма «неотработанных» отпускных превышает 20% лимит, то работодатель может попросить работника погасить оставшуюся сумму долга добровольно. В случае отказа работника от добровольного возмещения отпускных, взыскать оставшуюся сумму долга будет невозможно даже в судебном порядке. Тогда работодателю остается только два варианта:

первый — простить сотруднику оставшуюся часть долга;

— простить сотруднику оставшуюся часть долга; второй — оставить «висеть» сумму долга в учёте до истечения срока исковой давности.

Ирина Тымчук — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более десяти лет.

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