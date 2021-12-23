Какие отчёты и уведомления работодатель обязан подавать в военкомат

Все российские организации независимо от их организационно-правовой формы обязаны вести учёт военнообязанных и подавать информацию в военные комиссариаты в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обороне» № 61-ФЗ от 31.05.1996. За невыполнение этих требований применяются взыскания.

Только индивидуальные предприниматели, даже использующие наёмный труд не отчитываются о работниках подлежащих воинскому учёту.

Разберёмся, какие бланки и в какие сроки сдавать о ведении воинского учёта.

Кто ведёт воинский учёт в компаниях

Как правило, воинский учёт сотрудников организации ведёт специалист, ответственный за кадровый учёт в организации. Его назначает приказом по организации руководитель. Число ответственных лиц прямо зависит от численности работников.

Если в организации трудоустроено: до 500 военнообязанных лиц — может вести один уполномоченный работник (допустимо совместительство);

от 501 до 2000 военнообязанных лиц — достаточно одного уполномоченного сотрудника (совместительство невозможно);

от 2001 до 4000 военнообязанных — не менее двух уполномоченных работников.

Уполномоченные работники ведут воинский учёт организации и сдают соответствующую отчётность, сроки подачи которой отличаются в зависимости от вида отчётной документации. Ответственность за соблюдение сроков, полноту заполнения и правильность данных несёт лично руководитель организации, вне зависимости от числа назначенных уполномоченных сотрудников.

Отчётность по военнообязанным

Дальше поговорим, какие отчёты должны сдавать наниматели в военные комиссариаты.

Отчётность юридических лиц в сфере воинского учёта регулируют:

Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обороне»;

положение о воинском учёте, утверждённое ПП № 719 от 27.11.2006;

методические рекомендации по ведению воинского учёта в организациях (утверждены Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017).

В соответствии с этими нормативными актами наниматели обязаны регулярно направлять в территориальный военный комиссариат отчёты:

по форме № 6 «Отчёт о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе»; по форме № 18 «Карточка учёта организации».

Но, также существуют отдельные бланки для разных организаций. К примеру, форму № 10 «Сведения о гражданах, состоящих на воинском учёте, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте» направляют отдельно. Она содержит информацию о призывниках и о работниках, которые уклоняются от службы в армии.

Таким образом, по какой форме отчитываться, зависит от того, какие сведения требуются. Случается, военные комиссары запрашивают у нанимателей дополнительную информацию. Сроки сдачи у этих бланков отчётности тоже отличаются.

Отчёты в военкомат по военнообязанным нужно подавать на протяжении всего года. При этом различают состав и сроки сдачи отчётности.

Состав отчётности Срок сдачи в 2021 году Формы отчёта в военкомат Сообщает о численности работающих на предприятии граждан, забронированных и пребывающих в запасе, с подробным разделением по категориям и присвоенным воинским званиям Ежегодно до 31 декабря форма 6 по воинскому учёту Отражает общие сведения о работодателе и количестве военнообязанных сотрудников Ежегодно до 31 декабря форма 18 «Карточка учёта организации» Содержит план работы по воинскому учёту Ежегодно до 31 декабря Приложение №17 к Методическим рекомендациям, утв. Генеральным штабом ВС РФ 11.07.2017 Данные о работниках-мужчинах в возрасте 15 и 16 лет Ежегодно до 15 сентября Приложение №11 к Методическим рекомендациям Отчёт о работниках-мужчинах, которых надо поставить на первоначальный учёт Ежегодно до 1 ноября Приложение №11 к Методическим рекомендациям Сведения о военнообязанных сотрудниках, принятых на работу или уволенных В течение двух недель со дня приёма или увольнения Приложение № 9 к Методическим рекомендациям Сведения о работниках, которые состоят на воинском учёте и не состоят, но обязаны состоять По запросу военкомата, срок – две недели со дня получения запроса. При самостоятельном выявлении сотрудников, которые не состоят, но обязаны состоять на воинском учёте, срок – две недели с момента выявления таких сотрудников Приложение № 10 к Методическим рекомендациям Сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учёте В течение двух недель Приложение № 2 к Методическим рекомендациям

Остановимся подробней на бланках отчётности и сроках их сдачи в военкомат, кроме того приведём образцы заполнения форм.

Образец заполнения отчётности по численности работников организации

Для информирования военного комиссариата о численности работающих в организации граждан, забронированных и пребывающих в запасе, с подробным разделением по категориям и присвоенным воинским званиям.

Общей унифицированной формы отчёта о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе, и порядка его заполнения в законе нет. При этом организации могут использовать форму № 6, которая установлена письмом Министерства культуры от 03.11.2003 № 125-01-16/24.

Отчёт следует заполнять в трёх экземплярах, один из которых возвращается работодателю, второй — передаётся в комиссию по бронированию, а третий хранится в военкомате.

При заполнении этого бланка не указывают ФИО работников. Форма № 6 содержит сведения о количестве работников в организации и их детализации по категориям:

руководители;

специалисты;

служащие;

рабочие.

В каждой категории отчёта нужно распределить военнообязанных по воинским званиям и отметить, сколько человек пребывает в запасе и на кого из них есть бронь. Отчёт заверяет своей подписью руководитель организации.

Как заполнить форму № 18

Общие сведения об организации и её структуре, и количестве военнообязанных сотрудников работодатель подаёт по форме № 18 «Карточка учёта организации». Такая карточка представляется один раз в год до 31 декабря и в ней отражаются сведения по состоянию на 1 января следующего года.

В форме указываются:

наименование;

данные руководителя (личные и контактные);

дату регистрации в ФНС и реквизиты;

адреса (юридический, фактический и почтовый);

ИНН, ОКПО, ОГРН, ОКВЭД и прочие коды;

количество работников по штату;

число военнообязанных;

число лиц в запасе, в разрезе по воинским званиям;

данные о бронировании;

данные о подчинении и управлении.

Отчёт заверяет личной подписью руководитель организации.

Форма 18 состоит из двух листов: в первом листе указываются сведения об отчитывающейся организации, во втором — о работающих в ней лицах.

Приём на работу или увольнение: оповещаем военкомат

При принятии или увольнении работника подлежащего воинскому учёту, нужно уведомить военкомат в течение 2-х недель со дня приёма или увольнения.

Сведения подаются по форме Приложения № 9, которая приведена в Методических рекомендациях. Если их не представить, это повлечет административную ответственность по ч. 3 ст. 21.4 КоАП.

Как оповестить военкомат о сотруднике, не вставшем на воинский учёт

О сотрудниках, не вставших на воинский учёт уполномоченный специалист организации обязан в двухнедельный срок информировать военкомат (ч. 1 ст. 4 Закона № 53-ФЗ).

Понять, что сотрудник не состоит на учёте, можно, если он не представил документы воинского учёта или в них есть отметка о снятии с учёта.

Эти сведения можно увидеть в паспорте нового работника, приписном свидетельстве или военном билете. Если сотрудник не состоит на учёте, ему необходимо выдать направление в военкомат.

Сообщение нужно направить в военкомат по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. При этом корешок описи и почтовый чек вкладывается в личную карточку сотрудника. Так при проверке можно подтвердить выполнение своей обязанности.

В случае не исполнения этой обязанности, руководителя или иного ответственного за военно-учётную работу могут оштрафовать.

Годовой отчёт о несовершеннолетних работниках

Годовой отчёт в военкомат о гражданах мужского пола, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учёт подаётся ежегодно до 1 ноября и касается сотрудников мужского пола, которым в следующем году исполнится 17 лет.

Сведения формируются по форме из Приложения № 11 к Методическим рекомендациям, утверждённых Генштабом Вооруженных сил 11.07.2017.

По этой же форме подаётся отчёт о работниках-мужчинах в возрасте 15 и 16 лет. По ним отчёт в военкомат по воинскому учёту подаётся до 15 сентября.

Оповещаем в военкомат о смене данных сотрудника

При формировании сведений об изменениях семейного положения, образования, места жительства и иных сведений, граждан, состоящих на воинском учёте необходимо включить сведения о работниках, которые не сообщили в военкомат об изменениях и не представили работодателю корешок листка сообщений с отметкой военкомата.

Сведения подаются в двухнедельный срок в военный комиссариат по месту жительства или месту пребывания сотрудника.

При формировании сведений нужно указать в графе 7 «Примечание» дату вручения сотруднику листка сообщения либо причина, по которой вручить листок сообщения гражданину не представилось возможным.

Годовой план работы по воинскому учёту

План работы по воинскому учёту до 31 декабря утверждается руководителем организации и согласовывается с военным комиссаром. В нем перечисляются те мероприятия, которые работодатель проводит в течение года в отношении данной обязанности, какие отчёты сдавать в военкомат в 2021 и 2022 году. Кроме того, обязательно нужно указать работника, ответственного за ведение воинского учёта. И в дальнейшем потребуется проставить отметку об исполнении поставленной обязанности.

Так же рекомендуем производить сверку документов по воинскому учёту.

В декабре заканчивается план работы по воинскому учёту, который действовал в предшествующем году. И комиссариаты вправе проверить выполнение нанимателями заявленного плана. Имеет смысл, не дожидаясь проверки, самостоятельно провести сверку документов, таких как, личных карточек сотрудников, с документами воинского учёта, выявить недочёты и исправить их.

Ответственность по воинскому учёту

Не стоит забывать и об ответственности за не сдачу отчётов в военный комиссариат.

В случае, если работодатель проигнорирует требования законодательства по ведению воинского учёта и своевременному направлению сведений в военкомат, его привлекут к административной ответственности. По основаниям:

по статье 21.1 КоАП РФ — за непредставление данных о лицах призывного возраста штраф составляет от 1 000 до 3 000 рублей;

по статье 21.2 КоАП РФ — за не оповещение о вызове и необеспечение явки работающего гражданина в военкомат штраф составляет от 1 000 до 3 000 рублей ;

; по статье 21.4 КоАП РФ — за непредставление информации о военнообязанных лицах, которые не состоят на учёте, хотя обязаны, штраф составит от 1 000 до 5 000 рублей.

Несдача отчёта является основанием для административного штрафа, налагаемого на руководителя, саму организацию к ответственности за такое нарушение не привлекают.

Подводя итоги ещё раз хочу напомнить, что ведение воинского учёта – обязанность всех работодателей. За невыполнение этой обязанности и несвоевременную подачу отчётов в военкомат предусмотрены административные штрафы.

Ирина Тымчук— эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более десяти лет.

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